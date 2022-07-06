Payten Türkiye Ülke Müdürü Ve Paratika CEO’su Burak Kutlu: “E-ticaret firmalarına uçtan uca ödeme çözümleri sunuyoruz”

Ülkemizin en büyük online ödeme ağını yöneten lider ödeme sistemleri şirketi Payten Türkiye, 1-2 Haziran 2022 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Perakende Günleri‘ne katıldı. Perakende sektörünün geleceğine yön veren pek çok markanın buluştuğu etkinlik; konferans, fuar, Perakende Güneşi Ödülleri, özel etkinlikler ve B2B toplantıları ile perakende sektörü için bilgi ve deneyimin aktarıldığı en büyük buluşma olarak biliniyor. Etkinliğin ikinci günü olan 2 Haziran’da Payten Türkiye’nin sponsorluğunu üstlendiği E-Ödeme Zekâsı isimli bir oturum da gerçekleştirildi. Oturumda Payten Türkiye Ülke Müdürü ve Paratika CEO’su Burak Kutlu ve TikTak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama Mali İşler Direktörü Ayşen Kahraman, katılımcılara online ödemelerin optimizasyonu konularında bilgi ve deneyimlerini aktardı. Payten Türkiye Ülke Müdürü ve Paratika CEO’su Burak Kutlu, e-ticaret firmalarına uçtan uca ödeme çözümleri sunduklarını belirtti. Burak Kutlu, “Ödeme çözümleri derken 9 kart markasına taksitli satış yapma imkanı, kredi kartı saklama, tek tıkla ödeme ve linkle ödeme gibi pek çok özelliği uçtan uca ve özelleştirilebilir bir şekilde tek bir entegrasyon ile sunuyoruz. Bunun dışında bayilik sistemi ile çalışan şirketler için bayilerin tahsilatlarını alabilmelerini sağlayacak tahsilat çözümlerimiz mevcut. E-ticaret sektörünün içerisinde sigorta, enerji, otomotiv gibi farklı sektörlere özel çözümlerimiz var. Bunların yanı sıra abonelik, aidatlar gibi tekrarlayan ödemelerin ödemesini sağlayacak çözümlerimiz yer alıyor. Bunların içerisinde spor salonları ya da bazı üyelikler dahil. Yaptığımız entegrasyonlarda kartlı işlemlerin güvenliklerini sağlamak için sahte işlemlerin kontrolü, kart bilgilerinin güvenli şekilde saklanması ve 7/24 çalışabilir olmasına dikkat ediyoruz. Bunun dışında ödeme şirketlerinin daha kuruluş aşamasında onların entegrasyonunu mobil uygulamanın başlangıcından ödemenin alınışına kadar bir bütün halinde kullanabilmeleri sağlıyoruz” dedi.

“23 YILLIK TECRÜBEYE SAHİBİZ”

Sektörde 23 yıllık tecrübeye sahip olduklarının altını çizen Burak Kutlu, “Bu tecrübe Ar-Ge gücümüzden geliyor. Ar-Ge faaliyetlerimizi devam ettirdiğimiz ödeme alanında her yıl yeni ödeme yöntemlerini hayata geçiriyoruz. Bunlar içerisinde elektronik cüzdanlar, kart saklama çözümleri, QR ödeme çözümleri gibi uzaktan ödeme sistemleri yer alıyor. Bunun dışında e-ticaret firmalarının satışlarını artırmaya yönelik kampanyaları, dinamik olarak yapay zeka ve makine öğrenmesinin gücünü kullanarak sunabilecekleri araçlar sağlıyoruz. Elektronik ticaret firmalarına ya maliyetlerini düşürücü ya da satışlarını artırıcı öneriler ile sektöre katkıda bulunuyoruz.” diye konuştu. Burak Kutlu, sözlerine şöyle devam etti: “Perakende Günleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yeni ve verimli iş birliği adımları attığımız, sektörün öncü markalarıyla yakın temasta bulunduğumuz özel bir etkinlik oldu. Bireyler ve kurumlar için araç paylaşım esasına dayalı ulaşım çözümleri sunan ve kullanıldığı kadar ödeme kolaylığı sağlayan TikTak’a, E-Ödeme Zekâsı olarak adlandırdığımız oturumda bize eşlik ettikleri için teşekkür ederiz.”