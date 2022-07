Ömer Atiker Robot Ve Kaynak Otomasyon Sistemleri A.Ş. Satış Müdürü Ahmet Ökçesiz: “İhracatımızı ve ürün yelpazemizi günden güne artırıyoruz”

Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm ekosistemi bir araya getiren WIN Eurasia, bu yıl 8-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuara katılan Ömer Atiker Robot ve Kaynak Otomasyon Sistemleri A.Ş. Satış Müdürü Ahmet Ökçesiz, ürünlerinde her daim kaliteyi ön planda tuttuklarını söyledi. Ahmet Ökçesiz, “Firma yönetim anlayışımızda ana ilkelerimiz, her zaman ve her şart altında ülkemize, çalışanlarımıza, birlikte iş yaptığımız herkese karşı sorumluluklarımızın bilincinde olmak ve müşterilerimizle karşılıklı güven ortamını sağlamak oldu. Üretimde kullanılan tüm malzeme ve yöntemlerinde ürün kalitesini ve ürün güvenilirliğini ön planda tutarak yurtiçinde ve dışında saygın imajımızı sürdürüyoruz. 1999 yılından beri üretimi yapmakta olduğumuz tüm ürünler için kalite standartlarına uygunluk sağlarken 2004 yılından itibaren ürünlerimizi uluslararası düzeyde kabul görmüş ürün kalite standartlarına göre üretmeye başladık. Firmamızın imalatını yaptığı tüm ürünler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı ve 2 yıl garantili. Bize inanan, bu yolda bizimle birlikte yürüyen müşterilerimize, yetkili bayilerimizle ve müşterilerimize, sahip olduğunuz yönetim anlayışımızla ‘Atiker’ markamızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“ATİKERWELD, ANADOLU’DAN DÜNYAYA AÇILAN BİR KAPI”

Ahmet Ökçesiz, “Atikerweld, Anadolu’dan dünyaya açılan bir kapı. Fuar bizim için çok başarılı geçti. Yurt içi ve yurt dışından misafirlerimiz standımızı ziyaret etti. Biz Konya’da üretimini yaptığımız ürünlerimizi dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Biz esasında kaynak makineleri üretiyoruz, otomasyon sistemleri üzerine üretim gerçekleştiriyoruz. Tamamen yerli üretim ve bu da bizim için bir gurur kaynağı. Ömer Atiker Holding olarak 70’in üzerinde ülkeye ihracatımız mevcut. Holdingin amiral şirketlerinden Ömer Atiker Robot ve Kaynak Otomasyon Sistemleri A.Ş. olarak Ortadoğu pazarında lider firmalardan biri olduğumuzu söyleyebilirim, yine Avrupa ülkelerine de oldukça fazla ihracat gerçekleştiriyoruz. Sonuç olarak milli bir ürün fakat kendimizi her geçen gün daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda teknoloji yatırımlarımızı sürdürüyoruz Ar-Ge apartmanımızı geliştiriyoruz, ürettiğimiz ürünlere daha fazla ne ekleyebiliriz buna çaba harcıyoruz” diye konuştu. Ahmet Ökçesiz, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim ürünlerimizi satın alan herhangi bir müşterimiz Türkiye’nin neresinde olursa olsun bize rahatlıkla ulaşabiliyor. Yine aynı şekilde Ortadoğu ülkeleri ve Avrupa’da yetkili servislerimiz var ve herhangi bir problem olduğunda bu oralarda bulunan servislerimiz aracılığıyla destek alabiliyorlar. Türkiye’de Atiker markasını hemen hemen bilmeyen yok, biz de Atiker markası adı altında hizmet veriyoruz. Makinelerimizin sarf malzemelerini yine kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu şekilde büyük bir açığı da kapatmış oluyoruz. Ürettiğimiz yerli ve milli kaynak makineleri ağır sanayi sektörü başta olmak üzere hemen hemen her sektörün ihtiyacı olan makineler yoğun şekilde de kullanılabiliyor. Her geçen gün ürünlerimize olan rağbet de artıyor. Biz firma olarak yerli ve milli üretime önem veriyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ihracat yaptığımız ülke sayısını Her geçen yıl arttırmayı hedefliyoruz bunu da başarıyoruz” İfadelerini kullandı.

KALİTELİ VE GÜVENLİ ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR

Bir Ömer Atiker Holding kuruluşu olan Ömer Atiker Robot ve Kaynak Otomasyon Sistemleri A.Ş., 1985 yılından beri makine imalatı ve 2000 yılından beri Wicon markası ile kaynaklı otomasyon sistemleri imalatı ve 2016 yılından buyana Atikerweld markası ile kaynak makineleri imalatı yapıyor. Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin 500 metrekare kapalı, 6 bin 500 metrekare açık alan üzerinde toplamda 13 bin metrekarenin üzerinde alanda, 50’nin üzerinde çalışanı ile üretim yapılıyor. Türkiye ve dünya genelinde bayi ve servis noktası bulunan firma, 1509001 ve CE sertifikalan ile kaliteli ve güveni ürünler üretmeye devam ediyor. Atikerweld markası ile kaynak makineleri ve yedek parça üretimi yapılıyor. Wicon markası ile kaynak otomasyon sistemleri ve robotik uygulamalar ile tüm imalat sektörlerine profesyonel çözümler sunuluyor. Gıda, tarım ve büyük bir sanayi şehri olan, 190 ülkeyle dış ticareti bulunan, 3 milyar USD dış ticaret hacmine sahip, 90 farklı sektörün yer aldığı aynı zamanda kültür ve medeniyetin değerli bir kalesi, ilim, irfan ve kültür şehri Konya’dan dünyaya açılan bir Türk markası olan firma, imalat sanayiinin trendlerini ve gereksinimlerini takip ederek müşterileri ile çözüm ortaklığı yapıyor ve yurt içi ve yurt dışı pazarda etkinliğini artırmaya devam ediyor. Yerli ve milli üretim noktasında oldukça hassas olan firma, üretimde kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğunu yerli üreticilerden tedarik ederek ve kendi bünyesinde üreterek millileşme çalışmalarına azami katkı sağlıyor. Ömer Atiker Robot ve Kaynak Otomasyon Sistemleri A.Ş., Türk sanayisinin gelişmesine katkı sağlamak adına var gücüyle çalışmaya devam ediyor.