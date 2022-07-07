Okul Öncesi Eğitimler, Kariyer Eğilimlerini Ve Mühendislik Algılarını Olumlu Etkiliyor

Okul öncesi, temel eğitimin en önemli aşamalarından birisi. Okul öncesinde STEM eğitimi gibi disiplinler arası eğitim yaklaşımları öğrencilere pek çok beceri kazandırıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 5 yaş grubunda öğrencilerle 8 haftalık bir STEM eğitimi çalışması gerçekleştirildi. Sonuçları uluslararası akademik bir dergide yayınlanan araştırma ile ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Devrim Akgündüz, STEM eğitimini okul öncesinden üniversiteye kadar bütün seviyelerde uyguladıklarını, STEM eğitiminin öğrencilerin fen bilimleri, matematik, bilgisayar ve teknoloji, mühendislik gibi alanlara yönlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Doktora öğrencisi Öğr. Gör. Burçak Ceren Akpınar ile 5 yaş grubunda 8 haftalık bir STEM eğitimi çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Akgündüz, eğitim öncesinde mühendislik kavramını ve çağrıştırdığı ifadeleri bilmeyen, tasarlamaktan ziyade farklı düşünceler içerisinde olan çocukların, eğitim sonrasında STEM disiplinlerine aşina olduklarını, STEM ile ilgili tasarım çalışmaları yapabildiklerini ve bu alanlarda kariyer eğilimlerine sahip olmaya başladığını söyledi. Akgündüz, aynı araştırmanın daha önce yayınlanan makalesinde de STEM eğitiminin öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri diye tabir edilen becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynadığını belirtti. “Öğrencilerimizi çağın bilim ve teknolojik gelişmelerine hazırlamak için okul öncesi başta olmak üzere bütün seviyelerde STEM eğitimlerine yer vermeliyiz” diyen Akgündüz, nitelikli temel bilimciler ve mühendislere ihtiyacımız olduğunu, bunun en önemli yollarından birisinin STEM eğitimi olduğunu belirtti. Akgündüz, “Eğitim fakültesinde öğretmen adaylarımıza STEM eğitimi veriyor ve onları bu önemli eğitim yaklaşımını okullarda uygulamaları için yetiştiriyoruz. Şu anda okullarda görev yapan öğretmenlerin de bu eğitimi almaları, çocukları hazırlama açısından önem teşkil ediyor” şeklinde konuştu.