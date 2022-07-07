Mercedes-Benz Türk, Çevreci Yatırımlarla Otomotiv Sektörüne Öncülük Ediyor

‘Yeşil Hedefler’ programı kapsamında 2039 yılına kadar üretim sırasında sıfır CO2 salımı gerçekleştirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını ve yatırımlarını sürdüren Mercedes-Benz Türk, söz konusu alanda da otomotiv sektörüne öncülük ediyor. Mercedes-Benz Türk, 2018 yılında ISO 14001:2015’e geçiş denetimini başarıyla tamamlayarak Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası’nı da aldı. Gerekli yatırımlar gerçekleştirilmeden önce ilgili yasal yönetmeliğin gerektirdiği sertifikalara sahip uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim Takımı, hazırladığı düzenli raporlamalar ile iyileştirme gereken noktaları ve verimlilik potansiyellerini belirledi. Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası, çevre konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ve yatırımlar sonrasında, 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Sıfır Atık belgesini de almaya hak kazandı.

HOŞDERE FABRİKASI, 82 TON DAHA AZ CO2 SALIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

366 bin metrekare alana kurulu olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda, 8 bin 800 metrekarelik alana yayılan piramit mazı ormanı da bulunuyor. Pilot güneş enerjisi santrali sayesinde 2021’de atmosfere 82 ton daha az CO2 salımı ile fabrika, bu dönemde çevreye yaklaşık bin 550 ağaç dikimine eş değer fayda sağladı. Sahip olduğu otomasyon sistemi sayesinde yüzde 25 oranında enerji tasarrufu sağlayan Hoşdere Otobüs Fabrikası, ayrıca üretim sırasında ortaya çıkan 7 bin 300 ton atığın yüzde 96’sını geri dönüştürdü. Yemekhanede ozonla temizlik yapılması sonucunda da su tüketimi yaklaşık yüzde 50 azaldı. Aksaray Kamyon Fabrikası, 700 bin metrekarelik kurulu alanda sahip olduğu 214 bin metrekarelik çim alanı, 4 bin 250 adet ağaç ve dikme bitkisi ile bölgesinin en büyük yeşil alana sahip üretim tesisi konumunda. 2021 yılında fabrikada elektrik enerjisinde 601 MWh, doğal gaz kullanımında 2 bin 335 MWh tasarruf sağlandı ve doğaya da 693 ton daha az CO2 salımı gerçekleşti. Üretim sırasında ortaya çıkan 5 bin 323 ton atığın yüzde 98’inin geri dönüştürüldüğü fabrikada, su tüketimini düşürmek ve sürdürülebilirliği sağlamak adına gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda da 200 bin metreküp daha az su harcandı. Ayrıca, Aksaray Mercedes-Benz Türk lojmanlarında atık toplama ünitesinin devreye alınması ile plastik, kâğıt, cam, metal, atık pil ve atık elektronik eşya olacak şekilde atıklar 6 kategoride ayrıştırılıyor. Kategorilerine göre toplanan atıklar, belediyenin geri kazanım tesislerine gönderiliyor.

ÇEVRE HAFTASI’NA ÖZEL ETKİNLİKLER

Mercedes-Benz Türk, Çevre Haftası nedeniyle çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle de çevrenin ve sürdürülebilirliğin önemini aktarıyor. Bu kapsamda Aksaray Kamyon Fabrikası’nda kurulan bir stantta, fabrikadan çıkan atıkların geri dönüşüm aşamaları gösterildi ve atıkların işlenerek hangi alanlarda kullanılabildiğini gösteren fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki stantta ise, geri dönüşüm ve aşamaları ile ilgili bilgilendirmeler yapılırken, düzenlenen çevre konulu yarışmanın katılımcılarına da fabrikadaki atıklardan üretilen organik gübre ve tohum hediye edildi. Ayrıca fabrika çevresindeki ortaokullarda okuyan ve söz konusu standı ziyaret eden öğrenciler de çevre ve enerji konusunda bilgilendirildiler. Uygun alanlara fidan da diken öğrenciler, fabrika çevresindeki yeşil alanın genişlemesine yardım ettiler.