Lolliboni-Gloria Home Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Yiğit Emre Yüksel: “İhracat Ağımızı İstoç Mağazamızla Genişletmeyi Planlıyoruz”

Lolliboni AŞ, Almanya, Hollanda ve Romanya’da bulunan kendi depoları ile birçok ülkeye hizmet vermenin yanı sıra; Moldova, İtalya, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Katar, Azerbaycan başta olmak üzere 60’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Oyuncaklı şeker kategorisinde Türkiye’de başarı kazanan Lolliboni, bu başarısını İstoç mağazası ile taçlandırdı. Lolliboni-Gloria Home Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Yiğit Emre Yüksel, Gloria Home ve Lolliboni markalarının ürünlerini müşterilerine ulaştıracakları İstanbul İstoç’ta yeni bir mağaza açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu açılışı yaklaşık bir yıldır planladıklarını belirten Yiğit Emre Yüksel, “Müşterilerimizden gelen talepler de bu yöndeydi. Gloria Home, aslında çok yeni bir marka, yaklaşık bir buçuk yıllık mazisi var, fakat bu bir buçuk yıl içerisinde çok önemli bir yol kat etti. 70’in üzerinde Gloria Home markalı ürünümüz mevcut. Tabii bu sayıyla kalmıyoruz, her geçen gün Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayıyı artırmaya devam ediyoruz. Gloria Home markasıyla ev, banyo ve mutfak gereçleri üretiyoruz. Lolliboni tarafında ise oyuncaklı şeker kategorisinde üretim gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımızı hem oyuncak hem de züccaciye tarafında hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz” dedi.

“ÜRÜNLERİMİZ SAĞLIKLI VE KURALLARA UYGUN”

Hem gıda hem de plastik tarafında kullandıkları hammaddelerin tamamen sektörün gerektirdiği kurallara uygun olduğunun altını çizen Yiğit Emre Yüksel, “Ürünlerimizde kullandığımız boyalar da sağlık açısından bir tehdit oluşturmuyor. Gıda tarafında özellikle naturel ürünlere ağırlık veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de hep bu şekilde üretim yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü bizim için öncelikli olan çocuklarımızın sağlığı. Plastik tarafında da kaliteli ham madde ile kaliteli hizmet üretebilmek için çaba sarf ediyoruz, çünkü gıda ile temas halinde olan bu ürünler sağlık açısından çok önemli. Bizim de kullandığımız hammadde ve diğer üretimde kullandığımız ürünler sağlık açısından sakıncası olmayan hammaddeler” diye konuştu. 2022 yılı içerisinde Gloria Home markasına ait ürün sayısını 100’ün üzerine çıkartmayı planladıklarına değinen Yiğit Emre Yüksel, “Banyo setlerimiz oldukça rağbet görüyor, elbise askılarımıza da aynı şekilde çok ilgi var. Saklama kaplarımız, sürahilerimiz ve temizlik grubundaki diğer ürünlerimiz de yoğun ilgiyle talep ediliyor. Amacımız ürün çeşitliliğimizi artırarak daha fazla kitleye ulaşabilmek” şeklinde konuştu. Yiğit Emre Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: “Açılışını gerçekleştirdiğimiz İstoç mağazamızdan hem iç piyasaya hem de dış piyasaya ürün göndermek hedefindeyiz. Gloria Home ve Lolliboni olarak sürekli büyümeyi hedefliyoruz. İstoç mağazamızı açma sebeplerimizden bir tanesi de bu. İstoç daha çok ihracat ağırlıklı hizmet verecek biz de bu anlamda ihracat ağımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz. Biz bir grup firmasıyız, çatı firmamız Romanya’da faaliyet gösteriyor. İzmir’de Balım Sultan markamız var, ihracat tarafında daha çok Avrupa ağırlıklı olarak yaklaşık 52 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ortadoğu pazarında daha yeniyiz ve orada da yaklaşık 20 ülke ile ihracat anlamında çalışmalar sürdürüyoruz. İstoç mağazamızın açılması ile birlikte ihracat yaptığımız ülke sayısını daha da artıracağız. Biz hiç bir zaman durmuyoruz, öyle de bir niyetimiz yok. Hem Lolliboni hem de Gloria Home markamızı dünyada olabildiğince her ülkeye ulaştırmayı hedefliyoruz.”