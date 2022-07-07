Lojistik Özel Dosya: Hava Kargo Taşımacılığı

Havayolu Kargo Taşımacılığı Nedir?

Bir malın, ülke içinde veya ülkeler arası naklini 'havayolu' üzerinden sağlayan iş koludur. Tüm dünyadaki kargo hizmetlerinin % 8'i havayolu ile sağlanmaktadır.

Kargo Taşımacılığı Nedir?

Herhangi bir eşyanın, ürünün ya da malzemenin bir yerden alınarak başka bir yere düzenli ve güvenli şekilde taşınarak, teslim edilme işlemine kargo taşımacılığı adı verilmektedir. Hava, demiryolu ve deniz gibi yerlerde taşıma faaliyeti gösterilmektedir.

Bu tanımı yaptıktan sonra dosya haberimizde hangi başlıkların olduğuna kısaca göz atalım.