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Lojistik Özel Dosya: Hava Kargo Taşımacılığı
Ekovitrin dergisi her sayısında olduğu gibi Temmuz sayısında da Lojistik sektörünü mercek altına aldı. 'Hava Kargo Taşımacılığı' başlığıyla Temmuz sayısında geniş yer bulan dosya haber Lojistik temsilcimiz Harun Reşit Tığlı tarafından hazırlandı. Sektörün duayen isimleri, firmaları ve alanında uzman isimlerin görüşlerine yer verilen 'Hava Kargo Taşımacılığı' dosya haberi Temmuz sayısında okuyucusuyla buluştu.
Ekovitrin Temmuz 2022 07.07.2022, 11:58 07.07.2022, 13:22
Havayolu Kargo Taşımacılığı Nedir?
Bir malın, ülke içinde veya ülkeler arası naklini 'havayolu' üzerinden sağlayan iş koludur. Tüm dünyadaki kargo hizmetlerinin % 8'i havayolu ile sağlanmaktadır.
Kargo Taşımacılığı Nedir?
Herhangi bir eşyanın, ürünün ya da malzemenin bir yerden alınarak başka bir yere düzenli ve güvenli şekilde taşınarak, teslim edilme işlemine kargo taşımacılığı adı verilmektedir. Hava, demiryolu ve deniz gibi yerlerde taşıma faaliyeti gösterilmektedir.
Bu tanımı yaptıktan sonra dosya haberimizde hangi başlıkların olduğuna kısaca göz atalım.
- UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy: 2021 Penceresinden Havayolu Taşımacılığı
- Uluslararası Nakliyeciler Derneği Eğitimlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü: Havayolu Taşımacılığının Tarihi Gelişimi Ve Pandemi Sürecine Dair
- İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gültekin Altuntaş: Hava Kargo Endüstrisinde Dalgalı Seyir
- İESU Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülaçtı Şen: Hava Kargo Taşımacılığında Yeni Nesil Entegrasyon: ‘Cargo Drones’
- Lojistik Eğitimcisi Ömer Saçar: Hava Kargo Taşımacılığı Ve Türkiye
- Galata Taşımacılık Hava Kargo Operasyon Müdürü Kerem Diri: Hava Kargo Taşımacılığı Bizim DNA’mızda Var
- TTS Lojistik Hava Ve Deniz Operasyon Müdürü Ceylan Örge: Havayolu Taşımacılığında Üst Düzeyde Müşteri Memnuniyeti Sağlıyoruz
- LİMA Lojistik Hava Kargo Operasyon Yöneticisi Özlem Özdemir: Tüm Hava Kargo Taleplerini Karşılayacak Operasyon Gücüne Sahibiz
- ATOM Lojistik Hava Kargo Şefi Hilal Nayman: En Önemli Hedefimiz Yurt Dışı Şubeleşme
- ARCLOG Lojistik Genel Müdürü Fahrettin Arabacı: Hava Kargoda Geniş Ekipman Ve Uçuş Ağına Sahibiz
- ALIŞAN Lojistik’e ‘Yılın Lojistik Şirketi Ödülü'
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