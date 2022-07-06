Koçak Ve İlgürgen Ailelerinin Mutlu Günü

Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ve Ayşe Koçak’ın kızları Elif Aybüke Koçak ile emekli Albay Kemal İlgürgen ve öğretmen Filiz İlgürgen’in oğulları Yiğit Alp İlgürgen, İstanbul’un eşsiz boğaz manzaralı mekanlarından biri olan Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen nikah töreniyle evlendi.

Genç çiftin nikahını Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Vefa Yunus Taylan kıydı. Gelin Elif Aybüke’nin şahitliğini iş dünyasının ünlü isimleri Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Sanko Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu ile Cansu Akalın ve Duygu Kargılı yaparken, damat Yiğit Alp’in şahitleri ise emekli Tümgeneral Sabri Demirezen, Mütaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ekşioğlu ve Berkcan Tuna oldu. Nikah törenine Koçak ve İlgürgen Ailelerinin yakınları ile iş, siyaset ve medya dünyasından isimler katıldı.

Törenin organizasyonunu Şahnaz Yıldız Organizasyon firması gerçekleştirirken, Pont Müzik tarafından trio canlı müzik performansı sergilendi. Sanat yönetmeni, tasarımcı ve illüstratör Elif Aybüke Koçak’ın gelinliğini ünlü modacı Sudi Etuz tasarladı. Elif Aybüke ve Koç Holding bünyesindeki Ford Otosan’da otomotiv tasarımcısı olan Yiğit Alp, davetlilerin alkışları arasında bir ömür boyu birbirlerine evet dediler. Ekovitrin dergisi olarak Koçak ve İlgürgen Ailelerinin mutluluğunu paylaşıyor, Elif Aybüke ve Yiğit Alp İlgürgen çiftini kutluyoruz.