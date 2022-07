İstanbul Aydın Üniversitesi 17. Dönem Mezunlarını Verdi

Bu yıl 17. mezunlarını veren İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 10 bin öğrenci kep attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, açılış konuşmaları, derece ile okulu bitiren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve bayrak flama teslimiyle devam etti. Törene, İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, akademik ve idari personeller, veliler ve mezun olacak öğrenciler katıldı.

DOÇ. DR. AYDIN: “TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK VAKIF ÜNİVERSİTESİYİZ”

Açılış konuşmasında çok gururlu ve mutlu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın, ailelere öğrencilerin üzerindeki emekleri için teşekkürlerini sundu. Üniversitelerin sadece diploma veren kurumlar olmadığını söyleyen Aydın, “Üniversiteler tüm baskılardan uzak, sorulmamış soruları soran, sorgulayan gençlerin yetiştirildiği kurumlar” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın son yıllarda karşılaştığı en büyük belası koronayı arkada bırakarak bugün yüz yüze büyük bir coşkuyla bu sevinci yaşıyoruz. Takdir edersiniz ki değerli mezunlarım, dünyanın gidişatına kendimizi yenileyerek, kendimizi hazırlayarak, çalışarak ayak uydurabiliriz. Aksi takdirde dünyanın gidişatına ayak uyduramıyorsak, dünyayı biz değil dünya bizi yönetiyorsa inanınız yaya kalıyoruz demektir. Hedefimize hiçbir zaman ulaşamıyoruz anlamına gelir. Değerli mezunlarımız, hayatınızın iki yılını, dört yılını, beş yılını, geçirmiş olduğunuz bu üniversitenin sahip olduğu teknolojik, fiziki ve sosyal imkanlar sadece Türkiye’de değil dünyada acaba kaç üniversitede mevcut? Pandemi döneminde dahi hiçbir dersinizden geri kalmadan hibrit yöntemiyle bütün bilgilerinizi hocalarımız özveriyle, sabırla, sizlere aktarmaya çalıştı. Sizlerin sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe, deneyim ve burada almış olduğunuz her türlü teknolojik donanım, her türlü imkan sizlere yeterli. En büyük gücünüz kendinize olan güven olacak.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN”

Değerli akademisyen arkadaşlarım, biliyorum ki imkansızları imkanlı hale getirdiniz. Ortaya koymuş olduğunuz fedakarlıkla bu pandemi sürecinde hayatınızı bile tehlikeye atarak kampüse geldiniz, derslerinizi verdiniz. Bir öğrenciye bir kelime daha fazla öğretebilmek için her türlü fedakarlığı gösterdiniz. Ne mutlu size ki o fedakarlığın gururu ile burada oturuyoruz. Bugün, pırıl pırıl gençleri hayata uğurlamanın onurunu yaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Değerli aileler, sizlere şükranım başka. Hangi şartlarda bu çocukları yetiştirdiğinizi, bize emanet ettiğinizi, benim çocuğum üniversite okusun vatanına milletine hizmet etsin diye ne kadar fedakarlık yaptığınızı biliyorum. Bugün o fedakârlıkların, özverinin meyvelerini hep beraber görüyoruz. Sizlerden de Allah razı olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Değerli öğrencilerim, bugün pasaportlarınızı alacaksınız. O pasaportların yanında sizlere bir de anahtar vereceğiz, diploma vereceğiz. O anahtarlar şu anda sadece bir kapıyı açabilir. O anahtarların yarın her türlü kapıyı açmaları için onları sürekli yenilemeniz gerekir. Yoksa yarın hiçbir kapıyı açamazsınız. Sürekli kendinizi geliştireceksiniz. Sürekli dünyayı, teknolojiyi takip edeceksiniz. Kişisel gelişiminiz, güne ayak uydurmuyorsa aldığınız diplomaların önemi yoktur, sadece bir kağıt parçasından ibaret olur. Aslan unutmayın. Benim rahmetli babam derdi ki önce insan sonra Hıristiyan, önce insan sonra Yahudi, önce insan sonra Müslüman. Önce insan olacağız. İnsanlığımızı kaybetmeyeceğiz. Adil olacağız. İnsani değerlere sahip çıkacağız. Sizleri bir ateş böcekleri gibi dünyaya salacağımız bugünde, gideceğiniz her ortamı aydınlatacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygularla sizi hayata uğurlarken mezuniyetinizi yürekten tebrik ediyorum. Sizlere; alnınız, yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.”

PROF. DR. İZMİRLİ: “MEZUNLARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM”

İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli yaptığı açılış konuşmasında öğrencilerinin bundan sonraki yaşantılarında dünyanın neresinde olursa olsun çok başarılı olacaklarını vurguladı. Prof. Dr. İzmirli, “2021/2022 dönemi mezunlarımızın sevincini paylaşmak; üniversitemizin, ülkemize kazandırdığı yetkin gençleri, gururla yeni başlangıçlara uğurlamak için bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde, mutluluğumuza ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve İstanbul Aydın Üniversitesi ailesi adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Mezuniyet sevincini 2 yıl aradan sonra tüm mezunlarımız ve aileleri ile yeniden birlikte yaşama mutluluğuna eriştiren yüce Mevlaya şükürler olsun” diyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Üniversitemiz kurulduğu günden itibaren özgün bir eğitim modeli geliştirip uyguladı. Önlisans, lisans, lisansüstü ve hayat boyu eğitim programları, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip bölüm, program ve laboratuvarlarımız ile gerek araştırma geliştirme faaliyetleri gerekse topluma hizmet açısından örnek bir üniversite haline geldi. Üniversitemiz, gerçekleştirdiği yayın, proje, ar-ge ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile dünya sıralamalarında çeşitli alanlarda ön sıralarda yer aldı. Üniversitemiz yoksulluğa son başlığında dünyanın ilk 200, fizik alanında ilk 300, ulaşılabilir ve temiz enerjide yine ilk 300, cinsiyet eşitliği alanında dünyanın ilk 400 üniversitesi arasına girdi. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı değerlendirme sonucunda üniversitemiz 5 yılık tam akreditasyon ile ödüllendirildi. Sevgili mezunlarımız, dün denilebilecek kadar kısa bir süre önce üniversite hayatına başladınız. Ne yazık ki eğitim öğretiminizin 2,5 yılı pandemi şartları altında geçti. Zor günler yaşadınız. Buna rağmen üniversitemizin sizlere sağladığı imkanlarla herhangi bir mahrumiyet yaşamadan eğitim sürecini tamamladınız ve nihayet mezuniyet gününe geldiniz. Küresel yarışın sınır tanımadığı günümüz dünyasında başarılarınızı devam ettirmeniz, dünyanın her ülkesinde kendinizi ispatlamanız, üniversitede edindiğiniz bilgi ve birikime ek olarak göstereceğiniz gayretlere de bağlı. Dünyayı anlamak için, gelişmeleri doğru yorumlayabilmek için; büyük düşünmeli, daha çok okumalı, araştırmalı, sahip olduğunuz bilgiyi sürekli güncellemelisiniz. Teknolojik yeniliklere ve değişimlere açık olmalısınız.” Konuşmaların ardından yaş kütüğüne plaket çakıldı ve İAÜ andı okundu. Ardından fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birincisi olan öğrenciler kep atarak mezuniyet coşkusunu paylaştı. Tören, katılanların birlikte çektirdiği aile fotoğrafı ile sona erdi.