Diş Teli Tedavisi Hastaları Ameliyattan Kurtarıyor

Dişlerdeki bazı sorunların kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirten İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sanaz Sadry, bu sorunların tedavi edilmediği zaman ileriki yaşlarda birtakım olumsuzluklara sebep olduğunu belirtti. Diş sağlığı ve simetrisi için 8 yaş ve sonrasının en uygun yaş olduğunu belirten Doç. Dr. Sanaz Sadry, erken yaşta yapılan diş teli tedavisinin, kişileri ilerleyen yaşlarda çene ameliyatından insanları kurtarabildiğini söyledi. Diş telinin, dişlerdeki dizilim bozukluğunu ortadan kaldırarak, biçim ve yapı sıkıntıları giderdiğini kaydeden Doç. Dr. Sanaz Sadry, bu sebeple dişlere yapıştırılan braketlerin üzerinden geçen teller sayesinde dişlere kuvvet uygulanarak onların hareket etmesini sağlayan aparatlar olduğunu ve bu sayede dişlerde sorunların ortadan kaldırıldığını vurguladı. Diş teli tedavisinin en önemli faydasının estetik ve sağlıklı dişlere kavuşmak olduğunu dile getiren Doç. Dr. Sanaz Sadry, “Birçok kişi dişlerindeki çarpıklık, bozukluk veya çene problemleri yüzünden rahat bir şekilde gülümseyemez. Çarpık, yamuk ve bozuk dişlerin tedavisinde kullanılan diş teli ve braket, estetik bir görünüş kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda güzel ve sağlıklı bir gülüş sağlar. Güzel bir gülümseme ise kişinin yaşam kalitesini ve kendine güvenini artırır. Bu yüzden ortodontik tedaviye başlamak sağlık ve estetik yönden birçok fayda sağlıyor” dedi.

“DİŞ TELİ TEDAVİSİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN SEKİZ YAŞ VE SONRASI”

Çocuklarda beş yaşından önce diş teli kullanılmasının tavsiye edilmediğini vurgulayan Doç. Dr. Sanaz Sadry, bunun için en uygun zamanın sekiz yaş ve sonrası olduğunu kaydetti. Küçük yaşta uygulanan diş teli tedavisinin, hastayı ilerleyen dönemlerde çene ameliyatından kurtardığını ve diş teli uygulamasının çene eklemi ile çene kaslarında oluşan problemleri engellediğini belirten Doç. Dr. Sanaz Sadry, “Diş teli tedavisi ile dişlerin birbiriyle olan kapanış sorunları giderilir. Çene kaslarının yaptığı baskıdan oluşan baş ağrıları ortadan kalkar. Dişlerdeki çapraşıklık ve kapanış bozukluğu vakalarında dişlerin araları temizlenemediğinden sık görülen diş çürümeleri ve aşınmalarından dişleri korur. Yine bu sebepten oluşan diş taşları yüzünden, sağlam dişleri kaybetme riskini ortadan kalkar. Düzgün sıralanmış dişlerde, diş fırçası diş yüzeyine daha iyi temas eder ve böylece ağız temizliği ve hijyeni kolaylaşır, diş ipi kullanımı daha rahat olur” diyerek sözlerini noktaladı.