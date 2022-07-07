Dijital Temizlik İle Gezegenimizi Kurtarabiliriz

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Endüstri 4.0 Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Semih Yön, son dönemde Endüstri 4.0 teknolojilerinin neden olduğu büyük bir dönüşümün yaşandığını söyledi. Hayatı tümden etkileyen ve kolaylaştıran teknolojik icatlarla birlikte geleneksel iş yapış şekillerinde büyük değişiklik yaşandığını belirten Dr. Semih Yön, “Her ne kadar bu gelişmelerin verimliliğini artırıp bir dizi kolaylıklar sağladığı yadsınamaz bir gerçek olsa da sonuçta dijital bir mecra oluşmuş ve bu mecrada kullanım süresi dolan ve dolmayan tüm unsurlar birlikte yer alır oldu. Gereksiz veya çok eski e-postalar, kullanılmayan dosyalar, uygulamalar, fotoğraf ve video kopyaları telefonumuz ve bilgisayarımızdaki toksinler ya da gizli karbondioksit birikimi gibi düşünülebilir. Dijital temizlik, evrene yayılan bu toksinleri azaltmak hatta yok etmek demek. Kullanılan cihaz ve hizmetlerin hızını ve performansını iyileştirmeye yardımcı olurken, bir bilgisayar korsanının unutulan eski bilgilere erişmesini de önleyecek” dedi.

“SIK SIK DİJİTAL TEMİZLİK YAPILMALI”

İnsanların, dijital dünyadaki kirliliğin iklim krizine ne kadar katkıda bulunduğunun farkında olmadığına vurgu yapan Dr. Semih Yön, “Tüm çevrimiçi faaliyetler ciddi karbon emisyonlarına sebep olur. İnternet ve destekleyici sistemlerin karbon ayak izleri, küresel karbon emisyonlarının yüzde 3,7’sine eşit. 2025 yılına kadar dijital veri havuzlarında depolama yapmak için gereken enerjinin tüm küresel karbon emisyonlarının yüzde 20’sine eşit olacağı tahmin ediliyor. Yakın gelecekte, gereksiz dijital verileri, e-postaları, fotoğrafları ve benzer verileri cihazlarımızda ve bulut hizmetlerimizde barındırmanın korkunç sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Bu nedenle sık sık dijital temizlik yapılması gerekiyor” diye konuştu. Dr. Semih Yön, sözlerine şöyle devam etti: “Basit gibi görünen bazı eylemlerin rutin haline getirilmesi, dijital temizlik ve enerji tasarrufu adına önemli bir rol oynar. Örneğin; GPS, WI-FI, Bluetooth ve internet bağlantıları kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutularak hem enerji sarfiyatı düşürülebilir hem de depolanacak veri azaltılmış olur. İndirim ve kampanyalar için gönderilen SMS ve e-posta listelerinden çıkmak ya da gönderi onayı vermemek büyük tasarruf sağlayacak. Önemsiz e-postalar direkt kalıcı olarak silinebilir. Gönderilen ve Gelen e-postalar için bir tarih seçilerek o tarihten eskilerin otomatik olarak tamamen silinmesi sağlanabilir. Çöp kutusu belirli aralıklarla kontrol edilerek kalıcı temizlik yapılabilir. E-posta yanıtlarken ek varsa bu ekler kaldırarak yanıtlanabilir. İçerisinde ek olan e-postalar yalnızca metin içeren e-postalara göre iki kat daha fazla çöp alan oluşturur. Akıllı telefonlardaki otomatik senkronizasyon yerine gerekli durumlarda manuel olarak eşitleme tercih edilebilir. Böylece, verilerin sık sık üzerine güncellenmesinin önüne geçilerek enerji tüketimi azaltmış olur. Sonuçta daha temiz bir dijital mecra oluşturulurken önemli miktarda enerji tasarrufu da sağlanmış olur.”