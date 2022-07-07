Alpplas ve Acron Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Öney: 'İş Ortaklarımıza İnovatif Çözümler Sağlıyoruz'

ÖZEL RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI

1989 yılında İstanbul’da plastik parça üretimi yapmak üzere kurulan Alpplas Endüstriyel Yatırımlar AŞ, hizmet verdiği beyaz eşya, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerine çok katmanlı çözümler sunuyor. Tasarım aşamasından itibaren içinde kalıp, plastik ve elektronik olarak her türlü üründe iş ortaklarına inovatif çözümler sağlayan Alpplas, gerçekleştirdiği üretimin yaklaşık yüzde 10’unu direkt ihraç ediyor. Alpplas ve Acron Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Öney, iş dünyasına yönelik sundukları hizmet ve çözümleri, pandemide uyguladıkları stratejileri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar AŞ’nin kuruluş öyküsünü ve günümüze gelene kadar kaydettiği aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

Alpplas, 1989 yılında İstanbul’da plastik parça üretimi yapmak üzere kurulmuş bir firma. Kuruluşunun başında yolu beyaz eşya sektörü ile kesişen firma, o yıllarda ortaya koyduğu çözümler ve güvenirliliği ile iş hacmini artırdı. Aslında ilk kuruluşunda inovasyon, firmanın kısa sürede sektörde önemli bir üretici haline gelmesine vesile oldu. 1999 yılında Bolu’ya taşınan firma, hem üretim kapasitesini hem de çeşitliliğini artırdı. 2004 yılında ise önemli bir karar ile elektronik üretim alanına yatırım yaparak İstanbul tesisini devreye aldı. 2010 ve sonrası yatırımları hızlandıran Alpplas, aynı yıl İstanbul’da üretim alanını büyüterek plastik operasyonunu faaliyete geçirdi. 2017 yılında farklı birimlerdeki araştırma geliştirme faaliyetlerini tek çatı altında AlpNext markası ile Ar-Ge Merkezi olarak tescil etti. Aynı yıl Bolu’da firmanın üçüncü plastik üretim tesisi ve ikinci elektronik üretim tesisi faaliyete geçti. 2020 yılına gelindiği zaman firmanın uzun yıllardır alt iş kolu olarak plastik kalıp üretimi yeni binasına taşınarak ayrı bir iş kolu olarak üretimlerini yoğunlaştırdı.

RAKAMLARLA ALPPLAS Konsolide Satışlar: EUR 88 mn Üretim

Tesisi Sayısı: 3

Çalışan Sayısı: 1.100

KİLOMETRE TAŞLARIYLA ALPPLAS 1989: Alpplas’ın kuruluşu

1998: Bolu fabrika üretime başlangıç

1991: ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelenmesi

2003: İstanbul fabrika yatırımı

2004: Elektronik üretim başlangıcı

2005: Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelenmesi

2006: Bolu fabrikasında ıslak boyama tesisi ek yatırımı 2015: Bolu fabrika genişleme yatırımı

2017: AlpNext markasıyla Ar-Ge Merkezi’nin faaliyete geçmesi. İkinci elektronik üretim tesisi olarak Acron iştirakinin kurulması. Bir diğer iştirak olarak Boluplas ile üçüncü plastik enjeksiyon tesisi yatırımı yapılması.

2019: Alpplas’ın 30. yıldönümü

2021: Yeni kalıphane yatırımı

“ÇOK KATMANLI ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ”

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar AŞ olarak hizmet ve çözümleriniz ile ürün yelpazesi hakkında bilgi verir misiniz? Markanızı sektördeki rakiplerinden ayıran özellikler ve hizmetler nelerdir?

Alpplas olarak faaliyette bulunduğumuz sektörlerde çok katmanlı çözümler sunuyoruz. Bugün herhangi bir sektörde tasarım aşamasından itibaren içinde kalıp, plastik ve elektronik olan her türlü üründe iş ortaklarımıza inovatif çözümler sağlıyoruz. Alpplas olarak en büyük avantajımız bu farklı hizmetleri tek bir noktadan sağlıyor olmamız. Bu kabiliyetimiz müşterilerimizin iş yükünü azalttığı gibi projelerde yer alan firmaların sayısını azaltmaya imkan verdiği için süreçlerin daha yalın hale gelmesine de olanak sağlıyor.

“ÜRETİMİMİZİN YAKLAŞIK YÜZDE 10’UNU DİREKT İHRAÇ EDİYORUZ”

Üretim kapasiteniz ve ihracatınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Hangi sektörlere yönelik üretim gerçekleştiriyorsunuz? Üretiminizin ne kadarlık bölümünü ihracata ayırıyorsunuz?

Üretimimizin yaklaşık yüzde 10’unu direkt ihraç ediyoruz. Ancak müşterilerimizin çoğu küresel oyuncular olduğu için lokal satışımızın çok önemli bir kısmı ihracat ürünlerinde kullanılıyor. Kaba bir hesapla direkt/ endirekt ihracat oranımızın toplam yüzde 65 olduğunuz söyleyebiliriz. Üretim yaptığımız sektörler; beyaz eşya, otomotiv ve telekomünikasyon.

FAALİYET ALANLARI Kalıp: Şirket, plastik üretimi için gerekli kalıp tasarımı ve üretimi konusunda geniş bilgi birikimine sahip. Kalıphane bölümü; görsel kozmetik parçalar, teknik parçalar, lensler ve çok bileşenli parçalar gibi kalıplar üretebiliyor. Plastik: Plastik üretimde 30 yılı aşkın uzmanlığa sahip olan Alpplas, standart enjeksiyon haricinde gaz enjeksiyon, 2K enjeksiyon, IML, IMD gibi çeşitli farklı enjeksiyon üretim yeteneklerine de sahip. Plastik enjeksiyon dışında ayrıca buna bağlı yaş boyama, lazer baskı, dekoratif folyo, tampon, serigrafi baskı gibi çok çeşitli tamamlayıcı prosesleri de bünyesinde bulunduruyor. Elektronik: Şirket, bu alandaki ilk yatırımını 2004 yılında yapmış olup, o yıldan bu yana yeteneklerini artırmaya devam ediyor. 2021 yılı itibariyle elektronik üretimi, iş kolları arasında en yüksek ciro oranına sahip. Alpplas ve bağlı ortaklığı Acron, Türkiye’nin en büyük elektronik üretim altyapısından birine sahip olup, buna bağlı olarak en zorlu ortamlarda çalışacak en karmaşık elektronik kartların üretilmesini sağlıyor.

“PANDEMİDE ÜRETİMİMİZİ ARALIKSIZ DEVAM ETTİRDİK”

Pandemi süreci gerek sektörünüzü gerekse Alpplas’ı nasıl etkiledi? Pandemide hangi tedbirleri aldınız?

Pandemi süreci herkes gibi bizim için de önemli bir sınavdı. Sürekli olarak belirsizlik ortamında çalışmak gerçekten yorucu bir süreçti. Buna rağmen en önemli avantajımız ana hizmet verdiğimiz beyaz eşya sektörünün pandemide oldukça haraketli olmasıydı. Özellikle Avrupa pazarında kısıtlamalar nedeniyle otomotiv, seyahat gibi harcama kalemleri ciddi oranda düşerken, tüketim eğilimi beyaz eşya sektörüne kaydı. Bu nedenle ufak bir kapasite düşüşüne rağmen üretimlerimiz aralıksız olarak devam etti.

“SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik konularında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Ar-Ge çalışmalarına önem veriyoruz. İstanbul’daki Ar-Ge merkezimizde yaklaşık 35 kişi çalışıyor. Ar-Ge faaliyetlerimiz elektronik tasarım, test&otomasyon sistemleri ve ürün geliştirme olarak 3 ana faaliyette devam ediyor. Bu çalışmaların yanında sanayi-üniversite iş birliğine büyük önem veriyoruz. Farklı alanlarda aynı anda yürüyen bir çok ortak projemiz bulunuyor. Sürdürülebilir üretim ve büyümeye odaklanarak 2016 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesine imza attık ve Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini takip ediyoruz. Bu çerçevede sürdürülebilirlik raporlarımızı da düzenli olarak paydaşlarımıza sunuyoruz. Önceliklerimiz arasında bulunan bu konuda geçtiğimiz ay açıklanan; sürdürülebilirlik ekibinin mevcudiyeti, sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyum ve kadın-erkek çalışan sayıları gibi verilerin incelenerek hazırlandığı ulusal bir raporda da “Öncü 100” firma arasında yer aldığımızı memnuniyetle belirtmek isterim.

“KÜRESEL ÇİP KRİZİ HER SEKTÖRÜ ETKİLEDİ”

Küresel çip krizi pek çok sektörü derinden etkiledi. Bu konuda sizce neler yapılması gerekir?

Küresel çip krizinin etkilemediği hiçbir sektör yok gibi. Özellikle elektronik iş kolumuzda bu durum bizim üstümüzde çok büyük baskı yarattı. Bir çok projede terminler sarkmış durumda. Bu kriz aynı zamanda aşırı oynak maliyetlere de neden oldu. Tüm bu olumsuzluklar elektronik üretim sektöründe olan firmalara çok büyük finansal maliyet olarak yansımış durumda.

ALPPLAS’I YAKINDAN TANIYALIM 1989’dan günümüze dünya markaları için yüksek teknolojik çözümler sunan Alpplas; başta beyaz eşya ve otomotiv olmak üzere farklı sanayilerin ihtiyaç duyduğu plastik parça, kalıp, elektronik kart ve bunlara bağlı ürünleri tasarlayan ve üreten yenilikçi bir sanayi kuruluşu. Merkezi İstanbul’da bulunan şirketin Türkiye’de üç üretim tesisi bulunuyor. Alpplas, sadece Türkiye’de değil, bölgesinde müşterilerine entegre, katma değerli, inovatif çözümleri sunabilen sayılı sanayi kuruluşundan birisi. Tasarımdan üretime, inovasyon tüm operasyonların merkezinde yer alıyor. Alpplas, sektöründe üretime yönelik tasarım konsepti sunan birkaç firmadan birisi. Özellikle elektronik üretim alanında (EMS) firmanın proses, ekipman ve test prosesi tasarlama kabiliyeti öne çıkıyor. Firmanın Ar-Ge merkezi olan AlpNext tüm bu inovasyonun merkezinde.

“UZUN VADEDE HEDEFİMİZ ÖNEMLİ VE GÜVENİLİR BİR OYUNCU OLMAK”

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar AŞ olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?

Küresel olarak aşırı belirsizliklerin ve oynaklıkların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Alpplas olarak önceliğimiz, mevcut operasyonlarımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi. Rutin planlı yatırımlarımızı aynen devam ettiriyoruz ancak önemli ve büyük bir yatırımımızı şu anda bekletiyoruz. Uzun vadede ise amacımız Avrupa dahil olmak üzere içinde bulunduğumuz coğrafyada önemli ve güvenilir bir oyuncu olmak. İnovasyon odaklı kalarak müşterilerimize çözüm üretmeye devam edeceğiz.