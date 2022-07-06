Abacıoğlu Ailesinde İki Önemli Başarı

Haziran ayları güzeldir. Yazın başlangıcı olan Haziran ayında üniversitelerde mezuniyet törenleri düzenlenir, Haziran evlenecek çiftler için de düğün ayıdır aynı zamanda. Abacıoğlu ailesi geçtiğimiz Haziran ayında iki güzel olayı peş peşe kutladı. Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’nun küçük damadı Okan Köpüklü, 15 Haziran’da Münih Teknik Üniversitesi’nde doktora savunmasını başarıyla vererek en yüksek not olan yüksek onur derecesiyle “Summa cum laude” doktor ünvanını kazandı. Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olan Okan Köpüklü, 2017-2021 yılları arasında Münih Teknik Üniversitesi’nde “Yapay zeka algoritmaları” kullanarak “Videolarda insan aktivitelerinin tespiti” konusunda doktorasını tamamladı.

Okan Köpüklü, kariyerine halen Microsoft Münih ofisinde araştırmacı mühendis olarak devam ediyor. Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’nun oğlu Ahmet Emir Abacıoğlu 21 Haziran’da Ankara Bilkent Üniversitesi ‘nde düzenlenen törende psikoloji bölümünü şeref derecesiyle bitirerek diplomasını aldı.

Robert Koleji mezunu olan Ahmet Emir, başarıyla tamamladığı üniversite yaşamının ardından yüksek lisansını İngiltere’de yapmak istiyor. Kamuran Abacıoğlu’nun iki büyük kızı Firdevs ve Melike ABD’de San Francisco’da silikon vadisinde, küçük kızı Hilal ise Almanya’da kariyerlerini başarıyla sürdürüyor. Oğlu ve damadının başarısını ailece kutlayan Kamuran Abacıoğlu, “Dört evladımın hepsi başarılarıyla yüzümüzü ak ettiler. Damadım da bizi gururlandırdı, Allah hepsinden razı olsun.” diyerek mutluluğunu dile getirdi.