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Ekovitrin Şubat 2023 Lojistik Özel Dosya: Türkiye'de tehlikeli madde ve akaryakıt taşımacılığı
Ekovitrin dergisi her sayısında olduğu gibi Şubat sayısında da dopdolu içeriğiyle raflardaki yerini aldı. Lojistik dosyasında bu ayın konusu "Türkiye'de tehlikeli madde ve akaryakıt taşımacılığı". Sektörün önemli temsilcileri ve konu hakkında uzman isimlerinin görüşleri, Ekovitrin şubat sayısında geniş yer buldu.
Ekovitrin Şubat 2023 06.02.2023, 14:06
Ülkemizin tehlikeli madde taşımacılığının küresel pazarından daha fazla pay alabilmesi için
taşımacılık modları arasındaki entegrasyon verimli bir şekilde tesis edilmeli.
Türkiye'de tehlikeli madde ve akaryakıt taşımacılığı Özel Dosyayı Okumak İçin Tıklayın