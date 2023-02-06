BAYKAR, YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİİNİN YILDIZI

Otomotiv endüstrisinin yerlileştirilmesi hedefiyle 1984 yılında Makine Yüksek Mühendisi Özdemir Bayraktar tarafından kurulan Baykar, hassas motor, pompa ve dişli kutusu gibi yedek parçalar üreterek hizmetlerine başladı. Yüzde 100 yerli sermaye ile yola koyulan Baykar, yerli ve milli üretim gerçekleştirerek sanayiye örnek oldu. Türkiye’ye savunma sanayiinde çağ atlatan Baykar, Türk savunma sanayiini büyük oranda dışa bağımlılıktan kurtarmayı başardı. Babaları Özdemir Bayraktar öncülüğünde hayatlarını millî teknolojiye, insansız hava araçlarına ve robotik Ar-Ge çalışmalarına adayarak Türkiye’ye örnek olan Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşler, ezber bozan bir başarı hikayesini hayata geçirdiler.

Türkiye’nin ilk milli S/İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA’nın mimarı olan Selçuk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Teknoloji Liderliği ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini yürütüyor. İlköğrenimini Sarıyer İlköğretim İlkokulunda tamamlayıp, 1997 yılında Robert Kolej’den mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam etti. Üniversite eğitimi esnasında University of Pennsylvania’nın (UPenn) GRASP laboratuvarından staj kabulü aldı. Staj kapsamında almış olduğu burs teklifiyle, yüksek lisans eğitimini 2002-2004 arasında Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde UPenn’de sürdürdü. Araştırmaları kapsamında dünyada ilk kez İHA’ların formasyon uçuşu deneyleri, hava-yer robot takımlarının koordinasyonu, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri konularında bilimsel yayınlara konu olan çalışmalar gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan tescilli Baykar Ar-Ge Merkezi’nde havacılık arenasında paradigma dönüşümü sağlayacak ileri teknolojileri milli ve özgün olarak tasarlamaya odaklanan Baykar, sahip olduğu sonuç odaklı düşünen ve motivasyonu yüksek ekip ruhu, Ar-Ge ve üretim süreçlerinin iç içe geçmesiyle yeni teknolojileri dinamik bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Kendi finanse ettiği Ar-Ge faaliyetleriyle Türk havacılık ve savunma tarihinde ilklere imza atan ve Türkiye’de yüzde 93 yerlilik oranına ulaşan Baykar, İnsansız Hava Araçları alanında dünya çapında en ileri teknolojik sistemleri geliştirmeyi sürdürüyor.

BAYKAR’IN BU YILKİ GELİRLERİNİN YÜZDE 98’İ İHRACATTAN

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar’ın 27 ülkeye ihracat başarısı gösterdiğini ve Akıncı TİHA için 5 ülke ile sözleşme imzaladığını belirterek, “Bu yıl gelirlerinin yüzde 98’i ihracattan geldi” diye konuştu. Selçuk Bayraktar, Türkiye’yi 2004’te ilk robot uçakla tanıştırdıklarını, mini İHA teknolojisini hayata geçirdiklerini söyledi. 6 kilogramdan başlayan ve şu anda 6 tona ulaşan bir yolculuğa imza attıklarını anlatan Bayraktar, 2009’da Bayraktar TB2’nin ilk prototipini hayata geçirdiklerini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “2014’te de tüm dünyaya girdiği muharebelerde damgasını vuran, muharebelerde paradigmayı değiştiren Bayraktar TB2’i hayata geçirdik. Bugün 27 ülkeye ihracat başarısı göstermiş. 8 ülke dünya tarihinde belki ilk defa olacak şekilde bir marka ve modelin ismini vererek, 8 ülkenin halkı yardım kampanyası için para topladı. Baykar yaptığı ihracat sayesinde geçtiğimiz yıl ihracat şampiyonu oldu. Bütün 20 yıllık serüveninde gelirlerinin yüzde 75’inden fazlasını ihracattan elde etti. Bu yıl gelirlerinin yüzde 98’i ihracattan geldi.”

“AKINCI TİHA’DA 5 ÜLKE İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALADIK”

Selçuk Bayraktar, 2019’da Türkiye’nin ilk taarruzi insansız hava aracını, 6 tonluk Akıncı TİHA’yı uçurduklarını ve 2021’de de TSK’nın envanterine girdiğini anlatarak, “Şu anda da 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanmış durumda. 6 tonluk bir platform. 6 kilogramdan başlıyor ve adım adım 6 tona giden bir serüven görüyorsunuz. Bunlar tüm elektronikleri, yazılımları, aksamı bizler, Türk mühendisler tarafından tasarlanmış platformlar” diye konuştu. Cezeri uçan arabaya ilişkin bilgiler veren Bayraktar, teknolojinin bu yöne doğru ilerlediğini söyledi. Kısa süre önce Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini anımsatan Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu: “Bu 20 yıllık hayalimizdi. 6 kilogramdan başlayan serüvende Kızıelma’mızdı bir anlamda medeniyetimizin de ülküsü olan. Ülkemizin ilk savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma yoğun bir çaba ve gayret sonucunda Akıncı’dan 3 yıl sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bunlar tümüyle milli ve özgün olarak tasarlanıp geliştirilmiş platformlar. Aslında robot uçaklar. Bütün bu içindeki donanımlardan milyonlarca satır yazılımlara kadar hepsi Türk mühendisler, ekibimiz tarafından geliştirilmiş teknolojiler.”

BAYKAR’DAN 1.2 MİLYAR DOLARLIK ‘İHA-SİHA’ İHRACATI

Baykar’ın ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 18’i yeni olmak üzere toplamda 27, 2022 ihracat geliri ise 1,18 milyar dolar oldu. 2022 sözleşmelerindeki ihracat oranı ise yüzde 99,3 olarak gerçekleşti.

“DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA YERİMİZİ ALDIK”

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Öz sermayemizle geliştirdiğimiz milli ve özgün İHA’larımız sayesinde dünyanın en iyileri arasında yerimizi aldık. 2022’de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3. Bayraktar Kızılelma’yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

BAYRAKTAR TB2, KUVEYT SEMALARINDA UÇACAK

Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. İmzalanan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.

AMERİKALI, AVRUPALI VE ÇİNLİ FİRMALARI GERİDE BIRAKTI

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı Türkiye’nin milli SİHA’sı Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019’da Kuveyt’te gerçekleştirilen demo uçuşunda önemli bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı. Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75’ini ihracattan elde etti. 2021’de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olarak dikkat çeken Baykar’ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı.

BÜTÜN HAYATINI MİLLİ SİHA’LARA VAKFETTİ

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA’ların öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar, 72 yıllık ömründe yaptığı çalışmalarla milli insansız hava araçlarının geliştirilme sürecinde öncü rol üstlendi. Hayatını, Türkiye’nin tam bağımsızlığı için son 20 yılını iş yerinde yaşayarak, gerek arazide gerek tezgahı başında Milli SİHA’lara vakfetti.

Girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, hayatını, Türkiye’nin tam bağımsızlığı için son 20 yılını iş yerinde yaşayarak, gerek arazide gerek tezgahı başında Milli SİHA’lara vakfetti. Özdemir Bayraktar, 1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis’in oğlu olarak Sarıyer’in Garipçe köyünde doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olmasının ardından 1967’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

ÖNCÜ ROL ÜSTLENDİ

Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel ve benzeri) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi. Bayraktar, 1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina’nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar’da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti. Baykar’ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde, tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı. Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

ÖZGÜN TASARIMLARIN SAHİBİ

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA’ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibi. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanlayan Bayraktar’ın çalışma hayatında, azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı. Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görüldü. Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak biliniyor. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar, yürüttüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden, “kalite detaydadır” anlayışıyla titiz bir şekilde çalıştı.

TEKNOLOJİ ÜRETİMİ HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

18 Ekim 2021’de hayata veda eden Özdemir Bayraktar, 19 Ekim 2021’de doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. “Ülkemiz İHA teknolojilerinde tam bağımsızlık ve dünya liderliği hedefine ulaşana kadar çalışmalarımız tüm varlığımızla durmaksızın devam edecektir” sözünün sahibi Özdemir Bayraktar, coğrafyamızda “Güçlü ordu, güçlü Türkiye”nin gerektiğini belirtti ve 72 yıllık ömrünü “Güçlü Türkiye” idealine vakfetti. Özdemir Bayraktar’ın kurucusu ve onursal başkanı olduğu Baykar, kurucusunun ismini taşıyan Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü’nde “Güçlü Türkiye” için teknoloji üretimini hız kesmeden sürdürüyor