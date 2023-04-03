Ekovitrin, Nisan Sayısında Ekonomi Ve İş Dünyasının Nabzını Tutarken ‘Üreterek İhracatı Arttıralım’ Mesajı Verdi

NİSAN SAYIMIZDA NELER VAR?

FUARLARDA YENİ ÜRÜN ŞOV

Ekovitrin, bu ayki sayısında; teknoloji, lojistik, ulaştırma, enerji, inşaat, savunma, finans, sağlık, tekstil, moda, otomotiv, sanat, züccaciye, mutfak, eğitim ve öğretim gibi başat alanlarda faaliyet gösteren firmalardan spesifik üretim ve başarı örneklemeleri yaparak ekonominin fotoğrafını çekti ve fuarlardaki faaliyetleri okuyucusunun önüne serdi.

Geçmişten aldıkları sağlam medeniyet köprüsüyle yüzünü Batı’ya çeviren ülkemizdeki genç iş insanlarımız Doğu’dan Batı’ya dünya pazarlarında birçok başarılara imza atıyor. Girişimcilerimizin iş hayatlarına dair üstün gayretlerini içeren yazıları yine bu ay Ekovitrin’de okuyabiliyorsunuz.

İHRACATI ÜRETEREK ARTTIRALIM

Türk girişimcileri bünyesinde barındıran, yaptıkları projeler ve ürettikleri değerli markalarla öne çıkan şirketlerimiz küresel başarılara imza atıyor. İşte onlardan biri Ünsal Group şirketlerinden SKYTECH. Şirketin CEO’su Uğur Ünsal bu ayki Ekovitrin’in kapağından Türkiye’ye örnek dolu mesajlar verdi.

Uğur Ünsal, bu yıl 30 milyon dolar, 3 yıl toplamında 120 milyon dolar ciro ve şirketin ihracatını inovasyon ve yatırımlarla her yıl yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini söylüyor ve firmaları üreterek ihracat yapmaya davet ediyor.

14 MAYIS SEÇİMİ YOL HARİTASI

Dergi aynı zamanda yurtiçi, yurtdışı tüm siyaset, iş dünyası ve medyanın odaklandığı Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve 22’nci Dönem Milletvekilliği seçimlerini de “14 Mayıs Seçimleri Türkiye İçin Yeni Bir Milat” başlığı altında farklı bir analiz ile ele aldı ve seçimlerin Türk milletine yeni yol haritası çizeceğini ve birçok alanda büyük bir değişimin hareket noktası olacağını yazdı.

LOJİSTİKTE INTERMODAL TAŞIMACILIK

Lojistik alanında şirket temsilcileri ve yazarlar ise; yeşil taşımacılık intermodali her yönüyle anlatmaya çalıştılar. İklim krizi ve kuraklık konusunda su meselesini işleyen Işılay Reis Yorgun yazısıyla “Sürdürülebilir Su Yönetimi Çağrısı” yaptı. İş dünyasındaki sivil toplum örgütlerinde yeni başkan ve yönetimlerin görev alması da dikkat çeken konular olarak Ekovitrin sayfalarına renk kattı.

72 ÜLKEDEN DEV KATILIM

Yükseköğretimde İstanbul Aydın Üniversitesi başta devlet ve vakıf üniversitelerinin ekonomi, eğitim, öğretim, sosyal hayattaki ağırlığı her zamanki gibi yine üst seviyelerde.

İstanbul’da yapılan 8. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne 72 ülkeden dev katılım Türkiye’ye olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Zirveyi Avrasya Üniversiteler Birliği düzenledi. Avrasya Üniversiteler Birliği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın “Bu birlikteliğin uluslararası yükseköğretimde önemli fikir alışverişleri ve iş birliklerine vesile olacağına inanıyorum” sözleri zirveye damga vurdu.

Ayrıca Ekovitrin’de yer tutan “Afrika Esaret Zincirlerini Kırıyor” başlıklı analiz, ilgiyle okunulacak yazılar arasında bulunuyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Yılın önemli gelişmesi olarak dikkat çeken ABD’deki Silikon Vadisi Bankası’nın (Silicon Valley Bank) iflası ve krizin Avrupa’ya yayılmasını ayrıntılarıyla işleyen İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Selimler sorunun Türkiye’yi nasıl etkileyeceğini yazarken Gedik Yatırım’dan Eda Karadağ meseleyi enine boyuna masaya yatırdı.

Birinci derece deprem kuşağındaki Türkiye’nin, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde acilen geniş çaplı kentsel dönüşüme başlanması gereğini de işleyen Ekovitrin, bu ay İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım’ı misafir etti ve Başkan Durbakayım’ın kentsel dönüşümle ilgili görüşlerini kamuoyuna taşıdı.

Gündemle beraber ilgi çekici gelişmeleri öne çıkarma ve okuyucusuna en iyi mevkuteyi sunma gayretini şevkle sürdürün Ekovitrin; D&R mağazaları, Migros ve Carrefoursa'nın dışında Turkcell Dergilik ve Türk Telekom e-dergi dijital platformlarında...