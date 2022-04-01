Lojistik Özel Dosya: İntermodal Taşımacılık

Peki Intermodal Taşımacılık nedir?

Intermodal Taşımacılık taşıma kabı değiştirilmeden en az iki farklı taşımacılık modu kullanılarak yapılan taşıma şekli olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımı yaptıktan sonra dosya haberimizde hangi başlıkların olduğuna kısaca göz atalım.