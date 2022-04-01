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Lojistik Özel Dosya: İntermodal Taşımacılık

Ekovitrin dergisi her sayısında olduğu gibi Nisan sayısında da Lojistik sektörünü mercek altına aldı. Intermodal taşımacılık başlığıyla Nisan sayısında geniş yer bulan dosya haber Lojistik temsilcimiz Harun Reşit Tığlı tarafından hazırlandı. Sektörün duayen isimleri, firmaları ve alanında uzman isimlerin görüşlerine yer verilen Intermodal Taşımacılık dosya haberi Nisan sayısında okuyucusuyla buluştu.

Ekovitrin Nisan 2022 01.04.2022, 10:50
Lojistik Özel Dosya: İntermodal Taşımacılık

Peki Intermodal Taşımacılık nedir?

Intermodal Taşımacılık taşıma kabı değiştirilmeden en az iki farklı taşımacılık modu kullanılarak yapılan taşıma şekli olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımı yaptıktan sonra dosya haberimizde hangi başlıkların olduğuna kısaca göz atalım.

  • UTİKAD BAŞKANI: AYŞEM ULUSOY AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE LOJİSTİK

  • BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANI DOÇ. DR. EZGİ UZEL AYDINOCAK INTERMODAL TAŞIMACILIK İLE DAHA VERİMLİ BİR TAŞIMA ETKİNLİĞİ

  • ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ EĞİTİMLERDEN SORUMLU İCRA KURULU ÜYESİ MUAMMER ÜNLÜ TAŞIMACILIKTA INTERMODAL DÖNEMİ BAŞLADI

  • LİMA LOJİSTİK DENİZYOLU VE DEMİRYOLU İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ MURAT KILIÇ LIMA LOJISTIK’TEN ÇIN’DE KONTEYNER YATIRIMI

  • LOJİSTİK EĞİTİMCİSİ ÖMER SAÇAR INTERMODAL TAŞIMACILIK VE 1. DÜNYA SAVAŞI

  • MRL MULTİMODAL YÖNETİCİ ORTAĞI KORHAN GÖREN THINK DIFFERENTLY

  • EKOL, FRANSA İLE ALMANYA ARASINDA TREN SEFERLERİNE BAŞLADI

  • İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ, LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANI DR. HALUK R. CEZAYİRLİOĞLU INTERMODAL TAŞIMACILIK VE YEŞİL LOJİSTİK BAĞLAMINDA NEREDEYİZ?

  • TRANSORİENT ULUSLARASI TAŞIMACILIK INTERMODAL TAKIM LİDERİ EMEL UZUNOĞLU “INTERMODAL TAŞIMACILIKTA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

  • MOVE INTERMODAL LOJİSTİK AŞ İTALYA-İSPANYA HAT YÖNETİCİSİ EVREN ERDAN “EKİPMAN VE İSTİHDAMI ARTIRARAK BÜYÜMEYİ SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

  • ALGAN INTERMODAL OPERASYONLAR DIREKTÖRÜ MERAL DÖLEK ‘’HİZMET ÜRETİP GÜVEN SUNUYORUZ’’

  • TTS LOJİSTİK İTALYA HAT MÜDÜRÜ HAKAN ÇİL:“INTERMODAL TAŞIMACILIKTA KALİTELİ VE BUTİK HİZMET ANLAYIŞINA SAHİBİZ”

  • HOPAPORT GENEL MÜDÜRÜ MERİÇ BURÇİN ÖZER HOPAPORT’TA 2021’DE 676 BİN TON YÜK ELLEÇLENDİ

  • MERCEDES-BENZ TÜRK’TEN TRANSAKTAŞ GLOBAL LOJİSTİK’E 100 ADET 1853 LS TESLİMATI

LOJİSTİK ÖZEL DOSYAMIZI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

#Lojistik #özel dosya #İntermodal Taşımacılık #ekovitrin Nisan2022
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