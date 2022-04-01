KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENENDEN DAHA KUVVETLİ

TESPAM ve İTÜ ortaklığında, AKEV, Yeşil Vatan Platformu, UNESCO kürsüsü, TESPAM Enerji Kulübü’nün desteğiyle İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezleri’nin ortaklaşa organize ettiği 2022 Uluslararası İklim ve Enerji Forumu online olarak gerçekleştirildi. Her biri ayrı başlık altında beş oturumdan oluşan forumda toplam 29 konuşmacı iklim değişikliği ve beraberinde gelen enerji kaynaklarına ilişkin problemler konusunda görüşlerini sundu. Gün boyunca süren forum ulusal ve uluslararası düzeyde 300’ü aşkın izleyici tarafından takip edildi. Açılış oturumunu İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Reşat Başar’ın yönettiği Forumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Zafer Aslan, iklim değişikliğine bağlı olumsuzlukların beklenenden daha yaygın ve hızlı hissedildiğinin altını çizdi. Aslan, atmosferdeki 1 derecelik bir sıcaklık artışının yaratacağı birçok sorunun yanında, tarımsal verimde azalmaya da sebep olacağını belirtirken kısa vadede ortaya çıkabilecek gıda krizi konusunda uyarılarda bulundu.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEĞİ KABUL EDİLMELİ”

Karbon emisyonları konusunda konutların enerji verimliliği üzerinde duran İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Üyesi Alpay Akgüç, Türkiye’de kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarına bağımlılığın kademeli olarak azaltılması gerektiğini vurgularken TESPAM Başkanı Oğuz Akyener ise, iklim değişikliği gerçeğini kabul edip önlem alınması ve bunun için de öncelikli olarak enerji dönüşümünün sağlanması gerektiğini belirtti. Forumda karbon yakıtlarının çevresel riskleri üzerinde de duran katılımcılar bunların yerine hidrojen kullanılması, bunun yanında rüzgâr ve güneş enerjisi gibi alternatif kaynaklara yatırım yapılması gerektiğini belirttiler. Forumda ayrıca, “Kuzey ve Güney Akdeniz’de Etkili Isı Dalgalarının Özellikleri”, “Marmara Bölgesi’nde beklenen bio-kilmatik değişimler ve Marmara Ormanları Üzerinde Etkisi”, “İklimin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri” gibi konularda görüş alışverişi yapıldı. Forumun sonuç bölümünde, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin beklenenden yüksek olduğu ve ülkelerin bu konuya öncelik vererek bütçe ayırmaları gerektiği vurgulanarak, sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir enerji uygulamalarının ivedilikle hayata geçirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.