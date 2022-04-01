İAÜ Öğretim Üyesi Leyla Cesaret Ergül 'SU CİLDİ NEMLENDİRMİYOR'

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Leyla Cesaret Ergül, özellikle kış aylarında yaşanan ciltteki kuruluk, kızarıklık ve tahrişlere karşı neler yapılması gerektiğini anlattı. “Kış aylarında cilt problemlerinin özellikle de kuruluğun çok daha fazla arttığı söylenebilir. Bu tür problemlerin önüne geçebilmek adına düzenli olarak cilt nemlendirilerek desteklendiğinde oluşabilecek cilt sorunları engellenebilir” diyen Ergül, kuru cilde sahip olanların cildi irite edecek ürünler yerine paraben ve renklendirici içermeyen ürünleri kullanmasının önemini vurguladı.

Leyla Cesaret Ergül, cilt temizlenirken veya duş alındığında suyun da 30/35 derece sıcaklığı geçmemesi ve sıcak suyla uzun süre temastan kaçınılması gerektiğini belirtti. Ergül, bilinenin aksine suyun cildi nemlendirmediğini özellikle klorlu ve ağır metallerce zengin şehir sularının cildin koruyucu bariyerini aşındırarak cilde zarar vereceğinin altını çizdi.

“NEMLENDİRİCİ KREMLERİ KULLANMAK ÖNEMLİ”

“Cildin temizlenmesi ve nemlendirilmesi kişisel cilt bakımı ve kırışıklık oluşumunu önüne geçmede son derece önemli. Nemlendirici uygulaması çevresel koşullar ve cildin temizlenmesi sırasında yaşanan kayıpların yerine konulması olarak da düşünülmeli” ifadelerini kullanan Ergül, nemlendirici uygulamasıyla cildin pürüzsüz ve yumuşak olmasının cildin en dış tabakası olan stratum corneumdaki korneositlerin kendi aralarında iyi organize olmalarıyla mümkün olduğunu ifade etti. Korneositler arasında yer alan yağların organizasyonu sağlayarak cildin yumuşak ve düz algılanmasını sağladığını vurgulayan Leyla Cesaret Ergül, çevresel koşullar ve yıkama sonrası bu yağların kaybının, cildin daha kuru ve kaba algılanmasına neden olduğunu söyledi. Nemlendirici kremlerin önemini de aktaran Ergül, “Nemlendirici kremler erken kırışıklıklara karşı, cilt bakımının vazgeçilmezi. Cildi olması gereken nem seviyesine ulaştırır, elastikiyetini korur, yumuşatmaya yardımcı olur, pürüzsüz bir görünüme kavuşturur” dedi. Ergül, ciltte kırışıklık oluşmaması için de kalitesiz makyaj malzemesi kullanılmamasını, günlük cilt temizliğinin yapılmasını, çok fazla mimikten kaçınılması gerektiğini, sağlıksız beslenmeyle stres, sigara ve alkol kullanımından uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.