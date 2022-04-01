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HÜSEYİN İŞSEVER: MEVSİM VE YOL KOŞULLARINA UYGUN LASTİK SEÇİMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Continental Türkiye Pazarlama Müdürü Hüseyin İşsever, “Mevsim ve yol koşullarına uygun lastik seçimi hem emniyetli bir sürüş için hem de araç performansı açısından büyük önem taşıyor“ dedi.

Ekovitrin Nisan 2022 01.04.2022, 09:56
HÜSEYİN İŞSEVER: MEVSİM VE YOL KOŞULLARINA UYGUN LASTİK SEÇİMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Continental Türkiye Pazarlama Müdürü Hüseyin İşsever, mevsim ve yol koşullarına uygun lastik seçiminin hem emniyetli bir sürüş için hem de araç performansı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Continental olarak yaptıkları test sonuçlarının yazın kış lastiği kullanmanın fren mesafesini artırdığını ve bu farkın toplam trafik güvenliğinde hayati önem taşıdığını kanıtladığını söyleyen Hüseyin İşsever, “+7 derece ve üzeri sıcaklıklarda kış lastiği kullanmak lastikleri çabuk yıpratıyor, araç performansını ve yol tutuşunu olumsuz etkiliyor.

Yaz lastiklerinin dönme direnci kış lastiklerine oranla daha düşük olduğundan mevsiminde kullanılan yaz lastikleri daha az yakıt harcıyor ve daha az aşınıyor“ dedi. Bu yaz da ileri teknoloji ve Alman mühendisliği ile geliştirdikleri yaz lastikleriyle yollarda olacaklarını kaydeden Hüseyin İşsever, “Yeni SportContact 7, test edilip onaylanan spor yaz lastiği SportContact 6’nın yeni nesli. SportContact 7 ile sürücülere yüksek performanslı, güvenli, yol tutuşuna odaklanan, yüksek kilometre performanslı bir spor lastiği sunuyoruz. SportContact 7 yüksek performanslı lastik segmentinde her bir araç tipi için özel olarak tasarlanan ilk lastik olarak öne çıkıyor. Yeni UltraContact da üstün güvenlik standartlarında, gürültü emisyonunu azaltan, daha uzun ömürlü bir yaz lastiği.

UltraContact’ın sırt bölgesi için yeni bir kauçuk bileşimi geliştiren Continental lastik mühendisleri, lastiğin desenini de yeniden tasarladı. UltraContact, yüksek kaliteli bileşenleri sayesinde yol yüzeyine iyice kenetlenerek iyi bir kalkış, hassas direksiyon tepkisi ve güvenli fren mesafeleri için önemli olan yüksek kavrama seviyesini sağlıyor. Kampanyamız kapsamında kış, yaz, dört mevsim binek, SUV ve 4x4 araç lastiklerini, 4 lastik alımında 500 TL’ye varan indirim fırsatı ile sürücülere sunuyoruz. Kampanyamız tüm Continental yetkili satıcılarında ve lastikevlerinde geçerli“ diye konuştu.

“YÜZDE 13 İLE SEKTÖRÜN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİK“

Hüseyin İşsever, sözlerine şöyle devam etti: “Salgının ve küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle geçirdiğimiz 2021 yılı otomotiv ve lastik sektörünü pek çok sektörden daha fazla etkiledi. Ancak buna rağmen Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyüyen, en dinamik Pazar konumunda. Avrupa’nın en büyük kamyon lastiği pazarı olan Türkiye, bu segmentte de büyük bir potansiyel barındırıyor. Continental Türkiye olarak 2008’den bu yana pazardaki yerimizi başarıyla sürdürüyor ve pazar payımızı büyütüyoruz.

Ülkemizde binek lastik pazarı 2021’de hacmini yüzde 3 oranında artırırken Continental olarak yüzde 13 ile sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Kamyon lastiğinde de güçlü konumumuzu koruyoruz. 1963 yılından bu yana güçlü bir bayi teşkilatımız var. Türkiye’de ilk 3’e girme iddiamızı sürdürüyoruz.“ Lastik pazarını da değerlendiren Hüseyin İşsever, “Türkiye’de lastik pazarı son yıllara bakarsak Avrupa genelinden daha hızlı büyüyor. Bu büyüme tüm lastik gruplarında gözlemleniyor, ancak giderek artan kış lastiği kullanımının özellikle yenileme pazarındaki toplam satışta önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 150 yıllık tarihi boyunca premium lastik üreticisi olarak bilinen Continental bugün dünya genelinde her 4 araçtan 3‘ünü Continental lastikleri veya otomotiv teknolojileri ile donatıyor.

Türkiye’de pazarın en genç markası olmamızın verdiği dinamizmi pazar payımızı artırmak için kullanıyoruz. Continental olarak başarılı bir küresel ekibe ve öncü bir teknoloji portföyüne sahibiz. 2030 yılına kadar lastik sektöründe en yenilikçi üretici olmayı hedefliyoruz“ açıklamasını yaptı.

#hüseyin işsever #mevsim ve yol koşulları
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