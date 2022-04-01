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GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: '2022’Yİ GENÇLİK KATILIMI YILI İLAN ETTİK'

Dünyanın önemli yükseköğretim zirvelerinden biri olan ve bu yıl yedincisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) çalışmalarını tamamladı. Zirvede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022’yi Gençlik Katılımı yılı ilan ettiklerini söyledi.

Ekovitrin Nisan 2022 01.04.2022, 12:38
GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: '2022’Yİ GENÇLİK KATILIMI YILI İLAN ETTİK'

“Türkiye Yükseköğretiminin uluslararasılaşmada güçlendirilmesi ve ülkemizin bölgesel ve kültürel konumuna katkı yapması” açısından dünya üniversitelerini buluşturan bir platform niteliğindeki Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), 2-4 Mart tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde hibrit olarak gerçekleştirildi. Yükseköğretimdeki en yeni gelişmelerin ele alındığı zirvede, 3 gün boyunca verimli tartışmalar ve fikir alışverişi yapıldı. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ülkemizin yükseköğretimdeki öğrenci sayısı bakımından Avrupa’da ilk sırada yer aldığını söyledi. 150 üniversitenin sanal stant açtığı, yerli ve yabancı katılımcıların iştirak ettiği 50’den fazla panel, seminer, yuvarlak masa toplantısının düzenlendiği zirvenin açılış etkinliğini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçekleştirdi.

Zirvede yükseköğretimde uluslararasılaşma, inovasyon, kalite güvencesi ve uluslararası eğitim ve araştırma programları konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Zirvenin açılışında bir konuşma yapan Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversitelerin, ülkelerin yarınları adına önemli bir misyonu taşıdıklarına işaret ederek, “Bu nedenle üniversitelerimizi sadece bugünün değil, yarının sorunlarına ilişkin de gerek teknolojik olarak gerekse de bilimsel ve kültürel altyapı olarak güçlü tutmak zorundayız. Bugünün dünyasında asla tek başına bir üniversite, tek başına bir kurum, tek başına bir araştırma kuruluşu sağlam niteliklere haiz olamıyor.

Teknolojinin ve ilerlemenin baş döndürücü bir hızda gerçekleştiği yaşadığımız çağda, içe kapanık bir duruş sergilemenin, bilimsel üretimi sekteye uğratan faktörlerin başında geldiğini düşünüyorum” diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, üniversiteler arasındaki koordinasyonun önemini dile getirerek, “Farklı alanlarda bilimsel üretime katkı yapmış kurumlarımızın eş güdüm içerisinde çalışmalar gerçekleştirmelerini teşvik etmeli, bu anlamda ciddi atılımlar ortaya koymalıyız. İşte Avrasya Üniversiteler Birliği gibi küresel misyonu olan, üniversiteler arasındaki tecrübe ve deneyim paylaşımını, iş birliğini çoğaltan yapılar bu önemli misyonu üstleniyor. Avrasya Üniversiteler Birliğinin organize ettiği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, bu alanda ciddi bir sinerjinin oluşmasına imkan sağlayan önemli bir platform. Farklı kıtalardan üniversiteleri aynı çatı altında toplayan bu zirvenin, gelecek adına bütün insanlığa ilham verecek bir zenginliği olduğunu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK VE GÜVENLİ YURT ALTYAPISINI OLUŞTURDUK”

Türkiye’yi her alanda olduğu gibi eğitimde de marka haline getirmek istediklerini, Türkiye’nin bu yolda da her türlü özveriyi ortaya koyan bir ülke olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, engin vizyonuyla 2002 yılından bu yana hem eğitim hem de gençlik alanında pek çok önemli atılımı gerçekleştirdik. Üniversite olmayan ilimiz kalmadı. Pek çok ilimizde ikinci üniversiteyi kurduk. Eğitimde fırsat eşitliği konusunu, akademiye erişimi tüm kesimler için mümkün kıldık. Üniversite harçlarını ortadan kaldırdık. Dünyanın devlet eliyle sağlanan en büyük, kapsayıcı, güçlü, kaliteli ve güvenli yurt altyapısını oluşturduk. 20 yılda eğitime yaptığımız yatırımlar, en büyük iftihar tablolarımızdan bir tanesi.

Yurt sayımız, yatak kapasitemiz her geçen gün artıyor. 750 bine yakın yatak kapasitemiz var. Son derece modern imkanlarla birlikte 800’e yakın öğrenci yurdumuz hizmet veriyor. Sadece barınma değil, sanat, sportif anlamda bir yaşam alanı olarak her yönüyle sıcak bir yuva oluyor, gençlerimiz için bir yaşam merkezi olma misyonuyla hizmet veriyor.

Yurt imkanları üzerinden kimsenin en ufak bir spekülasyon yapma hakkı yok. Her geçen gün artan konforuyla yurtlarımız bu gerçeği haykırıyor.” Bakan Kasapoğlu, sadece geçen yıl üniversite öğrencilerine 3,5 milyar liradan fazla burs ödemesi yaptıklarını anlatırken, “Öğrenci bursu konusunu Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Belediye Başkanı iken başlatmıştı, 2002’den itibaren Türkiye geneline yayıldı. Her yıl güçlendirerek artırıyoruz. 2002’de 45 lira olan burs, şu an 850 lira.

7 milyar liraya yakın öğrenim desteği kredisini gençlerimize sağladık. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası hemen bunu ödemek zorunda değiller, sosyal güvenlik kaydı olana, işe girene kadar bunu erteleyebiliyorlar. 1 milyon 346 bin 421 gencimizi burs ve öğrenim desteği kredisi imkanlarından faydalandırdık. Bu olağanüstü rakamlar ve çalışmalar, üniversite gençliğine verdiğimiz değerin en büyük göstergesi” dedi. Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi sayısının 400’ü bulduğunun altını çizerek, “Gençlik Merkezi olmayan ilçemiz kalmayana kadar çalışacağız. Sayısı 300’e ulaşan Genç Ofislerimize büyük önem veriyoruz. 43 adet Gençlik Kampımızla da gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan yüzlerce proje yürütüyoruz. Dil eğitimlerinden kodlamaya, mesleki eğitimlerden girişimcilik projelerine, hareketlilik çalışmalarından sportif faaliyetlere kadar çok çok geniş bir yelpazede hizmetlerimizi gençlerimizle ücretsiz olarak buluşturuyoruz. Gençlerimiz buralarda sosyal girişimciliğin ve sosyal inovasyonun en güzel örneklerine imza atıyor.

Tüm hizmetlerimizi gençlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Dene-Yap Atölyeleri, Vizyon Kulüpleri, Limitless Makers Programı, Genç Merkür İletişim Kampı, Biz Bir Takımız Projesi, Genç Hackhaton, Genç Ideathon, Damla Gönüllülük Hareketi gibi yenilikçi ve fark yaratan çalışmalarımızdan yüzlerce gencimiz faydalanıyor” ifadelerini kullandı. UNICEF’in tüm dünya çapında büyük ses getiren programı UPSHIFT’i Gençlik Merkezlerinde uygulamaya koyduklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: “Gençler bu programla global meselelere etkisi dünya çapında yaygınlaşacak çözümler üretecek. Program kapsamında gençler, tespit ettikleri sosyal konularda, ekipleri ile birlikte fikirlerini geliştirecek ve ardından uzmanlarla birlikte bir eğitim programına katılarak fikirler geliştirecek.

Girişimcilik ve inovasyon alanında iş birliklerini çok ama çok önemsiyoruz. Zirve kapsamında bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Imagine Tomorrow Etkinliği’ni son derece ilgi çekici buluyoruz. Ben bu anlamda, Imagine Tomorrow Etkinliği’nin bir başka versiyonu için Gençlik Merkezlerimizin kapılarının ardına kadar açık olduğunu Avrasya Üniversiteler Birliğine ve Sayın Başkanımıza buradan ifade etmek istiyorum.”

'2022 YILINI GENÇLİK KATILIMI YILI OLARAK İLAN ETTİK'

Gençlik çalışmalarının her aşamasında gençlerin olmasının önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: “Karar alma süreçlerinde ve politikalarda gençlerimizle birlikte hareket ediyoruz. Bakanlığımızın 2022 bütçesinde yer alan faaliyet kalemlerinde, hangi konulara ağırlık verilmesini istediklerini gençlerimize sorduk. Onlardan gelen geri dönüşlerle faaliyetlerimizi belirledik. Genç katılımcılığını artırmak için hayata geçirdiğimiz bu çalışma, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük bir ilgiyle karşılaştı. Hedeflerimizi büyüttük. Yeni bir dönemin kapılarını araladık. 2022 yılını Gençlik Katılımı Yılı olarak ilan ettik. Gençler hem tasarlayacaklar, hem uygulayacaklar, hem yönetecekler hem de denetleyecekler.” Bakan Kasapoğlu, “Genç Kurul” ve “Gençlik Şurası”nı bu yıl gerçekleştireceklerini dile getirerek, “750 bin kişilik kapasitesiyle bu yıl yurtlardaki katılım modelimizi de yine gençlerle birlikte güçlendireceğiz. Yurtlarda katılım modelimiz bu yıl hayata geçecek. Katılımcılık bilincini artıracak onlarca kapsayıcı projeyi gençlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda gençler, ‘katiliyorum.gsb.gov. tr’ üzerinden anketlere katılarak, fikirlerini paylaşarak, Bakanlık çalışmalarında direkt söz sahibi olacak.

E-Katılım portalımız da geçen hafta faaliyete başladı. Gençlerimiz bu portalla birlikte Bakanlığımızın her adımına direkt olarak dahil olabilecek. Yenilikçi çalışmalarımızla gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamaya, yönetim ve karar alma süreçlerinde onları güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olmanın önemini bildiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Üniversitelerimizin, bilgi ve donanımın insanlık adına paylaşıldığı bir dayanışma ortamı olması hayati önem taşıyor. Üniversitelerin ortak bir zeminde küresel bir vizyon oluşturma gayreti göstermesini çok değerli bir çaba olarak görüyoruz. Bu anlamda Avrasya Üniversiteler Birliği, kuruluşundan itibaren sürdürdüğü başarılı çalışmalarla takdiri fazlasıyla hak ediyor. Başta Sayın Başkan Mustafa Aydın olmak üzere, bu önemli misyon için emek gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Zirvemizin, yükseköğretim hayatımıza önemli kazanımlar sağlayacağına eminim.

Bu vesileyle 7. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı ve aynı zamanda THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, zirvenin Türkiye’nin eğitimde markalaşması sürecinde önemli bir adım olduğunu belirterek “Türkiye’nin uzun vadeli stratejik vizyonunda önemli bir yeri olan eğitim hizmeti ihracatının ülkemizin bölgesel ve kültürel konumuna katkıda bulunacağına inancım tam” diye konuştu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise söz konusu zirvenin Türkiye’nin yükseköğretimine önemli katkıları olduğunun altını çizerek etkinliğin hem Türkiye’nin hem de bölgenin yükseköğretim anlamındaki gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti. Mandal, zirvenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğinin de altını çizdi.

#ekovitrin nisan 2022 #gençlik katılımı yılı #mehmet muharrem kasapoğlu
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