BRİSA’DAN FARKLI MEVSİM VE KOŞULLARA UYGUN ZENGİN ÜRÜN GAMI

Lastikler, mevsimine uygun kullanılmadıklarında, fren ve yol tutuş gibi performanslarını olumsuz etkileyerek sürüş emniyetinde risk doğurabiliyor. Aynı zamanda araçların yakıt tüketiminin artmasına, performansının düşmesine ve lastiklerden gelen sesin artmasıyla sürüş konforunun azalmasına neden olabiliyor. Yapılan testler gösteriyor ki; yaz ve kış lastiklerini doğru mevsim aralığında kullanmak, 12 ay boyunca değişmeden kullanılan bir takım lastiğe kıyasla daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Brisa, yaz lastiklerini müşteri beklentileri, iklim ve coğrafi koşulların gerekliliklerine uygun olarak geliştiriyor, test ediyor, iyileştirmeler yapıyor ve en mükemmel performansı sunuyor. Havaların ısınmasıyla beraber ve yönetmelikte belirtildiği üzere 1 Nisan tarihi itibarıyla yaz lastiğine geçişler başlıyor. Brisa müşterilerinin çözüm ortağı olma vizyonuyla çalışıyor. Kullanılmadığı dönemde lastikler müşteri için uygun koşullarda muhafaza edildiği lastik oteli, yerinde hizmet verdiği kapıda montaj hizmeti, mağazaya gitme zahmetinden kurtaran online lastik satışı ve Whatsapp üzerinden uygun lastiği öneren yapay zeka temelli dijital lastik asistanı gibi katma değerli hizmetleri de sunuyor.

BRİSA’NIN ÖDÜLLÜ YILDIZI; BRIDGESTONE TURANZA T005

Bridgestone Turanza T005 lastikler, Nano Pro-techTM ile yüksek oranda silika içeren karışımıyla, güçlendirilmiş karkas yapısıyla ve gelişmiş lastik deseniyle üstün manevra kabiliyeti, yüksek viraj performansı ve kısa fren mesafeleri sunuyor. Bu özellikli lastik, TÜV test sonuçlarına göre diğer lastiklerden 2-3 metre daha kısa fren mesafesine sahip. Gelişmiş deseni ayrıca lastiğin aşırı ısınma durumlarında yol tutuşunda azalma olmamasını da sağlıyor, düşük yuvarlanma direnci sayesinde CO2 emisyonunu azaltıyor. Turanza T005, tüm bu özellikleri sayesinde dünyanın en eski ve köklü programlarından biri olan “Yılın Seçilmiş Ürünü” programının 2020 ödüllerinde yaz lastiği kategorisinde Yılın Seçilmiş Lastiği ödülüne layık görüldü. Ürün aynı zamanda Tofaş’ın 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiği Egea model ailesinin, Crossover sınıfındaki üyesi Egea Cross’ta, yurt içi ve ihraç pazarları için tercih edildi.

OFF-ROAD VE HAREKET TUTKUNLARINA ÇÖZÜMLER

Brisa, kompakt, orta ve lüks sınıf kategorisinde spor ve yüksek performans araçları tercih eden sürücülere yönelik Lassa Driveways Sport+ sunuyor. Teni teknolojisi ve hafifletilmiş topuk yapısı ile ıslak ve kuru zeminde kısa fren mesafesi sağlıyor. TUV SUD testinde ıslak zemin fren mesafesi ve ıslak zemin yanal tutuşta, kuru zemin fren mesafesi ve kuru zemin tutunmada rakiplerine göre daha iyi performans gösteren bu özel lastik, sağlamlıktan da ödün vermiyor. Off road tutkunları için ise Brisa, Bridgestone Dueler M/T674 lastiği öneriyor. Agresif sırt tasarımı ve sürüş sırasında lastiği kendi kendini temizleyen 3D olukları ile bu lastik, yoğun çamurda bile benzeri görülmemiş bir performnsla arazi sürüşünün tüm zorluklarını karşılayabiliyor; maksimum çekiş ve kontrol sağlıyor.

DÖRT MEVSİM LASTİKLER İLE DÖRT MEVSİM RAHATLIK

Bridgestone A005 Evo 4. ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ programında, 4 mevsim lastiği kategorisinde Yılın Seçilmiş Ürünü unvanının sahibi bu lastik, özellikle ıslak zemin yol tutuşunda A etiket değeri ile rahat, keyifli ve emniyetli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Bu üstün özellikli lastik, yaz kış her türlü zeminde yüksek manevra ve kontrol kabiliyeti sunuyor.