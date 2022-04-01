banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

BRİSA’DAN FARKLI MEVSİM VE KOŞULLARA UYGUN ZENGİN ÜRÜN GAMI

Brisa, yaz lastiklerini müşteri beklentileri, iklim ve coğrafi koşulların gerekliliklerine uygun olarak geliştiriyor, test ediyor, iyileştirmeler yapıyor ve en mükemmel performansı sunuyor.

Ekovitrin Nisan 2022 01.04.2022, 10:05
BRİSA’DAN FARKLI MEVSİM VE KOŞULLARA UYGUN ZENGİN ÜRÜN GAMI

Lastikler, mevsimine uygun kullanılmadıklarında, fren ve yol tutuş gibi performanslarını olumsuz etkileyerek sürüş emniyetinde risk doğurabiliyor. Aynı zamanda araçların yakıt tüketiminin artmasına, performansının düşmesine ve lastiklerden gelen sesin artmasıyla sürüş konforunun azalmasına neden olabiliyor. Yapılan testler gösteriyor ki; yaz ve kış lastiklerini doğru mevsim aralığında kullanmak, 12 ay boyunca değişmeden kullanılan bir takım lastiğe kıyasla daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Brisa, yaz lastiklerini müşteri beklentileri, iklim ve coğrafi koşulların gerekliliklerine uygun olarak geliştiriyor, test ediyor, iyileştirmeler yapıyor ve en mükemmel performansı sunuyor. Havaların ısınmasıyla beraber ve yönetmelikte belirtildiği üzere 1 Nisan tarihi itibarıyla yaz lastiğine geçişler başlıyor. Brisa müşterilerinin çözüm ortağı olma vizyonuyla çalışıyor. Kullanılmadığı dönemde lastikler müşteri için uygun koşullarda muhafaza edildiği lastik oteli, yerinde hizmet verdiği kapıda montaj hizmeti, mağazaya gitme zahmetinden kurtaran online lastik satışı ve Whatsapp üzerinden uygun lastiği öneren yapay zeka temelli dijital lastik asistanı gibi katma değerli hizmetleri de sunuyor.

BRİSA’NIN ÖDÜLLÜ YILDIZI; BRIDGESTONE TURANZA T005

Bridgestone Turanza T005 lastikler, Nano Pro-techTM ile yüksek oranda silika içeren karışımıyla, güçlendirilmiş karkas yapısıyla ve gelişmiş lastik deseniyle üstün manevra kabiliyeti, yüksek viraj performansı ve kısa fren mesafeleri sunuyor. Bu özellikli lastik, TÜV test sonuçlarına göre diğer lastiklerden 2-3 metre daha kısa fren mesafesine sahip. Gelişmiş deseni ayrıca lastiğin aşırı ısınma durumlarında yol tutuşunda azalma olmamasını da sağlıyor, düşük yuvarlanma direnci sayesinde CO2 emisyonunu azaltıyor. Turanza T005, tüm bu özellikleri sayesinde dünyanın en eski ve köklü programlarından biri olan “Yılın Seçilmiş Ürünü” programının 2020 ödüllerinde yaz lastiği kategorisinde Yılın Seçilmiş Lastiği ödülüne layık görüldü. Ürün aynı zamanda Tofaş’ın 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiği Egea model ailesinin, Crossover sınıfındaki üyesi Egea Cross’ta, yurt içi ve ihraç pazarları için tercih edildi.

OFF-ROAD VE HAREKET TUTKUNLARINA ÇÖZÜMLER

Brisa, kompakt, orta ve lüks sınıf kategorisinde spor ve yüksek performans araçları tercih eden sürücülere yönelik Lassa Driveways Sport+ sunuyor. Teni teknolojisi ve hafifletilmiş topuk yapısı ile ıslak ve kuru zeminde kısa fren mesafesi sağlıyor. TUV SUD testinde ıslak zemin fren mesafesi ve ıslak zemin yanal tutuşta, kuru zemin fren mesafesi ve kuru zemin tutunmada rakiplerine göre daha iyi performans gösteren bu özel lastik, sağlamlıktan da ödün vermiyor. Off road tutkunları için ise Brisa, Bridgestone Dueler M/T674 lastiği öneriyor. Agresif sırt tasarımı ve sürüş sırasında lastiği kendi kendini temizleyen 3D olukları ile bu lastik, yoğun çamurda bile benzeri görülmemiş bir performnsla arazi sürüşünün tüm zorluklarını karşılayabiliyor; maksimum çekiş ve kontrol sağlıyor.

DÖRT MEVSİM LASTİKLER İLE DÖRT MEVSİM RAHATLIK

Bridgestone A005 Evo 4. ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ programında, 4 mevsim lastiği kategorisinde Yılın Seçilmiş Ürünü unvanının sahibi bu lastik, özellikle ıslak zemin yol tutuşunda A etiket değeri ile rahat, keyifli ve emniyetli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Bu üstün özellikli lastik, yaz kış her türlü zeminde yüksek manevra ve kontrol kabiliyeti sunuyor.

#Brisa #mevsim #yol
Yorumlar (0)
15°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19