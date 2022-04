Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik: 'TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA TESLİMAT YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

Röportaj: Sinan Saygı

Pınar’ın yenilikçi vizyonunu yansıtan e-ticaret platformu olan PınarOnline, 2021 yılında hizmete başladı. Pınar’ın et, süt, su ve içecek ürün grupları, sadece platforma özel olarak üretilen ürünler ve tamamlayıcı çok çeşitli markaların da bulunduğu 450’den fazla ürünü tüketicilerle buluşturan PınarOnline, önümüzdeki dönemde tamamen elektrikli araçlarla teslimat yapmayı hedefliyor. Pınaronline Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, PınarOnline’ın kuruluş öyküsünü, rakiplerinden farklılıklarını, önümüzdeki döneme dair hedeflerini ve iş dünyasında bir kadın girişimci olarak başarısının sırlarını Ekovitrin’e anlattı.

PınarOnline’ın kuruluş öyküsünü ve günümüze gelene kadar kaydettiği aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

Pınar, kurulduğu günden bu yana daima tüketicilerin beklentilerine yanıt veren, onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışan bir marka oldu. Pandemiden önce tüketicilerimizle arada herhangi bir aracı olmadan konuşabileceğimiz bir platform kurma hayalimiz vardı. Tüketicilerimizin geri bildirimlerinden beslenebileceğimiz, onlarla etkileşim kurabileceğimiz ve kullanıcı deneyimlerini yukarı çıkartabileceğimiz bir zemin oluşturma isteğiyle PınarOnline’ı geliştirdik. Pandemi öncesinde başlayan çalışmalar ve teknik altyapıları oluşturma süreciyle birlikte 2021 yılı içerisinde Pınar’ın yenilikçi vizyonunu yansıtan e-ticaret platformumuz PınarOnline’ı hayata geçirdik.

“PINAR SÜT PAZARLAMA DEPARTMANINDA GÖREVE BAŞLADIM”

Özgeçmişinizi kısaca sizden dinleyebilir miyiz? İş dünyasında bugüne kadar hangi görevlerde bulundunuz?

Koç Üniversitesi’nde İşletme bölümünü bitirdikten sonra, Galatasaray Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku Master’ı yaptım. Eğitimimi tamamladıktan sonra 2011 yılında Pınar’da çalışmaya başladım. İlk olarak Pınar Süt Pazarlama departmanında peynir kategori ekibinde yer aldım. Bu görevimi 3 yıla yakın sürdürdükten sonra, uluslararası fuarlardaki gözlemlerim ve dünyada proteinli ürün pazarının büyümesine paralel olarak Pınar Protein fikrine liderlik ettim. Ekibimizle birlikte üzerinde bir yıl kadar çalıştığımız Pınar Protein ürün grubunu yeni bir kategoriye dönüştürdük. Yaptığımız araştırmalar neticesinde protein pazarına yönelik ilk girişimimiz Pınar Protein Süt ile oldu. Çok ses getiren bu lansman ile birlikte başarılı sonuçlar elde ettikten sonra Pınar Protein Yoğurt’u geliştirdik. Pınar Protein ile başlayan çalışmalarımız, yaptığımız pazar araştırmaları sonucunda elde ettiğimiz veriler ışığında, bir bardağıyla günlük vitamin ve mineral ihtiyacının yüzde 38’ini karşılamaya yardımcı Pınar Multi ile devam etti. Son bir senedir de dijitalleşme adımlarını daha güçlü attığımız bir oluşumun içerisinde, PınarOnline Dijital Dönüşüm ve E-ticaret Direktörü olarak görevime devam ediyorum.

“TÜKETİCİLERİMİZE HIZLI BİR ALIŞVERİŞ DENEYİMİ YAŞATIYORUZ”

PınarOnline’ın ürün yelpazesi hakkında bilgi verir misiniz? Müşterilerinize ne gibi kampanyalar ve farklılıklar sunuyorsunuz?

PınarOnline’da; Pınar’ın et, süt, su ve içecek ürün grupları, sadece platforma özel olarak üretilen ürünler ve tamamlayıcı çok çeşitli markaların da bulunduğu 450’den fazla ürünü tüketicilerle buluşturuyoruz. Aynı zamanda yalnızca platforma özel olan taze et çeşitleri “Pınar Kasap” markası altında buluşuyor. Tüketicilerimizin hayatına pratiklik kazandırmak üzere kategorize edilen “Pınar Box”lar ile tüketicilerimize hızlı bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz. Mutfaklarımızın yeni şefi “Pınar Chef” ile de birbirinden lezzetli tarifler ve mutfakla ilgili çeşitli püf noktalarını tüketicilerimizin beğenisine sunuluyor. PınarOnline, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın belirli ilçelerinde, PınarOnline’a ait araçlarla randevulu teslimat modeliyle çalışıyor. Bazı ürün gruplarında ise ürünler Türkiye’nin her yerine kargo ile teslim ediliyor. Tüketiciler PınarOnline’a www.pinaronline.com web sitesi ve PınarOnline mobil uygulamasından kolayca ulaşabiliyor.

“ÇEVRE DOSTU VE DOĞADA ÇÖZÜNEBİLEN PAKETLER KULLANIYORUZ”

PınarOnline’ı sektördeki rakiplerinden ayıran özellikler ve hizmetler nelerdir?

Her yerde satışı olmayan vegan ürün grupları ile birlikte yalnızca platforma özel olan Pınar Kasap, Pınar Box gibi ürünleri de PınarOnline çatısı altında tüketicilerimizle buluşturarak onların tepkisini ölçümledik. Elde ettiğimiz geri bildirimler neticesinde de aksiyonlarımızı geliştirdik. PınarOnline platformunun oluşum fikrinden itibaren merkezimize sürdürülebilirliği aldık. Ambalajlarımızda çevre dostu ve doğada çözünebilen paketler kullanıyoruz. Tüketicilerimizle daha uzun yıllar sürdürülebilir iletişim kurmak için onlara eksiksiz servis sağlayabilmeyi ve onların kullanıcı deneyimini üst seviyede tutmak için çalışmaya devam ediyoruz.

“PANDEMİDE ONLINE ALIŞVERİŞ ARTTI”

Türkiye’de e-ticaretin ulaştığı büyüklüğe baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? PınarOnline, sektörde ne kadarlık pazar payına sahip?

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından açıklanan verilere göre; 2021’de yüzde 55 artışla 400 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret sektörünün 2022‘de yüzde 40 büyümeyle 560 milyar TL’ye yükselmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu‘nun (TÜİK) hazırladığı 2021 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre; 2021’de online alışveriş yapanların oranı yüzde 36,5’ten yüzde 44,3’e yükseldi.

İş dünyasında başarılı bir kadın yönetici olarak başarınızın sırları nelerdir? Genç girişimcilere önerileriniz neler olacak?

Onlarca etken arasından en önemlisi; iş hayatını seviyor olmak sanırım. İşini ve çalışmayı seven, işe çok önem ve öncelik veren bir aile içinde büyüdüğüm için 2 yol olabilirdi; ya iş hayatına mesafeli duracaktım ya da tam kalbinden takip ederek kendimi geliştirecektim. İş hayatına olan isteğim ve ilgim yıllar içinde arttığı için küçük yaşta, lisede okurken, ailemle fuarlara katılmaya başladım ve bu yıllarca devam etti. Öğrenme ve soru sorma isteği de aslında beni çok geliştirdi. Öğrenciyken iş hayatından tanıdığım kişiler işlerle ilgili çok soru sorarlardı, ben de her şeye hâkim olmam gerekiyor gibi hissetmeye başladığım için, hiç bitmez bir öğrenme aşkı var içimde. Herkese soru sorarak öğrenerek, ne neden nasıl ilişkisinde olmak iş hayatını öğrenirken beni çok geliştirdi. TÜSİAD içinde yürüttüğümüz programlar aracılığıyla genç girişimcilerle çok sık bir araya geliyoruz. Onların öğrenme isteği ve bir şeyler başarma isteği gerçekten muazzam. Burada önemli olan aslında, ne yapıyorsanız yapın herşeyi büyütüp parlatabilirsiniz, sadece yaptığınız işe inanın ve kendi bildiğiniz yoldan şaşmayın. Ne tutar ne tutmaz bunun en güzel cevabı sizde ve kalbinizde. Yeter ki siz inanın diyoruz gençlere, pes etmemeleri lazım. Tabii burada doğru zamanda çıkmayı da bilmek lazım. Bu dengeyi tutturduğu zaman genç girişimciler, çok güzel girişimlere imza atarak deneyimler kazanıyor. Her iş, fikir ve proje tutmayabilir, fakat bir sonraki sürece sizi hazırlıyor olduğu için yapılan her deneme çok önemli.

“GİRİŞİMCİLİKTE İNSAN KAYNAĞI EN ÖNEMLİ ETKEN”

İş dünyasında girişimci olarak karşılaştığınız belli başlı zorluklar nelerdir?

Herkesin girişimcilik alanında yaşadığı en büyük zorluk; fikirlere inandırmak. Benim en zorlandığım şey de benzer şekilde, aynı düşünceyi, kendi heyecanımı karşımdaki kişilere geçirebilmek. Aslında bunu da yeni yeni öğreniyorum, herkese heyecanını geçirmek değil, heyecanını hissedebilecek ekibi bulabilmek önemli olan. Bu yüzden insan kaynağı çok önemli. Hangi yola çıkıyorsanız çıkın mutlaka yanınızda sağlam, sizlerin destek alabileceği, sizinle aynı hızda ilerleyebilecek bir ekip kurmalısınız. İnsan kaynağı en önemli etken diye düşünüyorum girişimcilikte, buna odaklanarak adım atmanız lazım. Daha sonra hızlı eksilmeler, değişmeler olunca iş dünyasında daha çok etkilenebiliyorsunuz. Ekibi sağlam kurduktan sonra kendi inandığınız doğrultuda fikirlerinizi daha büyük kitlelere geçirebilmeniz kolaylaşacaktır. Büyüme iştahı çok önemli, hiç durmadan yeni fikirler üretebilecek altyapıyı sağlamlaştırarak ilerlemeniz gerekiyor.

”GELİŞEN TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPIYORUZ”

PınarOnline olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?

Dijitalleşmenin ve online alışverişin hızla büyümesi, tüketicilerimizle daha hızlı iletişimde olabileceğimiz online satış kanallarında varlık gösterme ihtiyacını da beraberinde getirdi. PınarOnline’ın yanında diğer pazaryerlerinde de yer alarak, tüketicilerimizin taleplerine proaktif bir şekilde cevap verebiliyoruz. PınarOnline, henüz çok yeni bir oluşum olmasına rağmen tüketicilerimizle daha yakın bağ kurmamızı ve onların iç görülerine doğrudan ulaşmamızı sağladı. Teknoloji ile sürekli gelişen ve kendini hızla yenileyen bir iş modelinin içerisinde yer almak bizi daima güncelliğimizi korumaya ve çevik davranmaya sevk ediyor. Büyük resme odaklanarak teknolojik yazılımlarımızı geliştirmeye, fabrikamızda otomasyonu artırmaya ve gelişen teknolojilere yatırım yapmayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Lojistik süreçlerimizde de önümüzdeki dönemde tamamen elektrikli araçlarla teslimat yapmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 2024 yılına kadar elektrikli araçla sayımızı yüzde 100’e çıkartmak. Yatırımlarımızı yaparken sürdürülebilirliği her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz.