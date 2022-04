BEE’O PROPOLİS KURUCUSU DR. ASLI ELİF TANUĞUR SAMANCI: ANADOLU PROPOLİSİNİ DÜNYA MARKASI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ

Türkiye’de ilk defa hayata geçirdiği ‘Sözleşmeli Arıcılık’ modeliyle kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir üretim sağlayan BEE’O Propolis, Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 5 bin sözleşmeli arıcı ve 550 bin arı kovanıyla hizmet veren marka, 10 bin 500 metrekarelik tesisi ve 200 kişilik uzman kadrosuyla Türkiye’nin en büyük propolis üreticisi konumunda bulunuyor. BEE’O Propolis Kurucusu Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, verdikleri hizmetler ve sahip oldukları ürün yelpazesi, başarılı bir kadın girişimci olarak başarısının sırları hakkında Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

BEE’O Propolis’in kuruluş öyküsünü ve günümüze gelene kadar kaydettiği aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

BEE’O Propolis’i Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte Türkiye’de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile üretmek adına KOSGEB destekli Ar-Ge projesi ile 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te faaliyete geçirdik. Oğlumun bağışıklık sorunundan hareketle yola çıktık, bu vesile ile ülkemize Çin’den ithal edilen propolisin yerine yerli Anadolu propolisi üretimine öncülük ettik ve üretmeye devam ediyoruz.

Türkiye’de ilk defa yerli üretimini başlattığımız propolis için, yine İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiğimiz özütleme yöntemi ile Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ve ihracat alanlarında 15’i uluslararası toplam 38 farklı ödüle layık görüldük. Arı ürünleri alanındaki uzmanlığımız ile yurt içinde BEE’O ve BEE’O UP, yurt dışında ise BEE&YOU markasıyla, propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal; ayrıca arı ürünleri içeren yüzde 100 doğal karışımlar, tabletler, damlalar, spreyler ve cilt bakım ürünleri üretiyoruz.

Ürünlerimizi, ABD, Güney Kore, Japonya, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, İngiltere, Fransa, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’a ihraç ediyor ve Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 5 bin sözleşmeli arıcımız, 550 bin arı kovanımız, 10 bin 500 metrekarelik tesisimiz ve 200 kişilik uzman kadromuz ile Türkiye’nin en büyük propolis üreticisiyiz.

Türkiye’de ilk defa hayata geçirdiğimiz “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir üretim sağlamaktayız. Uzman ekibimizde yer alan ziraat mühendisleri ve arıcılık uzmanlarımız kontrolünde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarla birebir çalışıp, eğitim ve malzeme desteği veriyoruz. Uygulanan Sözleşmeli Model ile her bir arıcının ürettiği ürünleri kesin olarak hangi rakamdan alacağının taahhüdü de verilerek bu şekilde “Adil Ticaret” sağlıyoruz. Sözleşmeli arıcılarımızdan toplanan propolisi, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te geliştirilen Ar-Ge yöntemi ile özütleyerek inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürüyoruz; yurtiçi ve yurtdışında online, perakende ve eczane kanallarında satışa sunuyoruz. Ürünlerimiz; Türkiye’de online olarak kendi e-ticaret sitemiz www.beeo.com.tr üzerinden ve Carrefour, Macrocenter, Migros, Gratis, Rossmann vb. perakende satış noktalarından, BEE’O UP markasıyla 35.000 eczane kanalında; Amerika’da ise yine kendi e-ticaret sitemiz www.beeandyou.com üzerinden ayrıca Amazon, Trader Joe’s ve CVS eczane zincirleri ile 3500 perakende satış noktasında tüketicilerle buluşturuyoruz. Katma değerli bu ürünlerimizi hali hazırda bu siteler üzerinden e-ticaret yapıp; ABD, Kıbrıs, Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Katar, Fransa, Almanya, İsveç, Avusturya, Belçika, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere, Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 17 farklı ülkeye de ihraç ediyoruz.

“HEM ARICIYA, HEM ARILARA HEM DE İNSANLARA KATKI SAĞLIYORUZ”

BEE’O Propolis’in ürün yelpazesi hakkında bilgi verir misiniz? Markanızı sektördeki rakiplerinden ayıran özellikler ve hizmetler nelerdir?

Firmamız, Anadolu propolisi, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal; ayrıca arı ürünleri içeren yüzde 100 doğal karışımlar, tabletler, damlalar, spreyler, shotlar ve cilt bakım ürünleri üretiyor. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli fark; Anadolu coğrafyasının bize bir armağanı olan propolisi inovatif, patentli, katma değerli bir ürün olarak sunan tek firmayız. Buna ek olarak ürünlerimizin içerisinde herhangi bir katkı maddesi, paraben, insan sağlığını tehlikeye atacak kimyasal bulunmuyor. Ürünlerimizi üretirken, arıcılarımızla iş birliği yaparak yerli üretimle iş gücüne ve ekonomiye de destek veriyoruz. Hem arıcıya, hem arılara hem de insanlara katkı sağlıyoruz.

AZİM, KARARLILIK VE ÇALIŞKANLIK

İş dünyasında başarılı bir kadın girişimci olarak başarınızın sırları nelerdir? Genç girişimcilere önerileriniz neler olacak?

Günümüz dünyasında gençleri gerek öğrenciyken gerek de mezun olduktan sonra fazlasıyla rekabetçi bir ortam bekliyor. Dünya ekonomisinin iyi olmayan durumu, gençlerin işini bir seviye daha zorlaştırıyor. Fakat tüm bunlar başarının önünde asla engel değil. Benim gençlere öncelikli olarak hatırlatmak istediğim şu; İnovatif bir iş fikriniz varsa, bilginiz ve cesaretiniz varsa önünüzde size engel olabilecek hiçbir şey yok. Azim, kararlılık ve çalışkanlık üç temel ilkeniz olsun. Hayatın her adımında, karşılaşabileceğiniz her sorunda kendinize bu ilkelere göre bir yol çizin. Asla yılmayın ve asla vazgeçmeyin. Hayat bazen hayal ettiğiniz gibi gitmeyebilir ama hayal ettiğinizden çok daha güzel de olabilir. Bunu asla unutmayın ve disiplinle, çalışkanlıkla yola devam edin. Ama en önemlisi, her şeyden önce kendinize inanın.

“YILMADAN İLERLEMEYE DEVAM ETTİM”

Kadınların iş dünyasında en çok karşılaştığı sorunlar neler? Siz bu zorlukları aşmayı nasıl başardınız?

Kadın girişimci olarak bu yola çıkıyor olmanın bazı zorluklarını daha yolun başlangıcında yaşadım. Çevremdeki insanlar, teknik bilgi birikime sahip olduğumu fakat ticaretin farklı olduğunu ve zorlanabileceğimi belirttiler. Kurumsal hayatı bırakıp, her şeye yeniden başlama durumumu eleştirenler oldu. Fakat ben yılmadan, hayalim doğrultusunda ilerlemeye devam ettim. Özel yaşamımda da ailem beni çok destekledi. Yoğun tempoda çalışırken aileden aldığınız destek daha da önemli hale geliyor. Bir kadın girişimci için de eşinin desteğini alıyor olmak çok önemli. Eşim, Taylan Samancı, Arıcılık Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi, aynı zamanda ortağım. Benim de her zaman en büyük destekçim oldu. Sevgili eşimin ve ailemin bu inancı ve desteği, bugünlere gelmemde önemli bir etken.

“DÜNYA PAZARINDA L İDER B İR MARKA OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

BEE’O Propolis olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir? Arı ürünleri ile inovatif katma değerli yeni ürünler geliştirip hem Türkiye hem de dünya pazarında lider bir marka olmak ve Anadolu arı ürünlerini daha fazla ülkeye ihraç ederek faydalarını aktarmak hedeflerimiz arasında. Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı? Her şeyden önce kendinize inanın, istekli olun, çok çalışın ve risk almaktan çekinmeyin. İnsan bir işi gerçekten isteyerek, inanarak yaparsa ve emek verirse, başarmaması için hiçbir sebep yok.