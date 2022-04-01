ASSAN ALÜMİNYUM’DAN 2024’E KADAR 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Bu yıl yedincisi düzenlenen ve alüminyum sektörünün küresel ölçekte en önemli 3 organizasyonundan biri olarak gösterilen Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO, 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı 350 firmanın katılım sağladığı fuarda Assan Alüminyum, 396 metrekarelik standında sektör temsilcileri ile buluştu. Alüminyumun yüzde 100 geri dönüştürülebilir özelliğiyle sürdürülebilirlik alanına sağladığı katkıya da dikkat çeken Assan Alüminyum, fuarda sürdürülebilirlik faaliyetlerini odağına aldı. 3-4 Mart tarihlerinde, AluExpo Fuarı ile eş zamanlı olarak 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu ALUS’10 da gerçekleştirildi.

Alüminyum sanayii temsilcileri ve akademinin bir araya gelmesi için önemli bir uluslararası platform olan ALUS’un Yürütme Kurulu Başkanlığını Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör yürüttü. AluExpo Fuarı’nın uluslararası iş birliği potansiyelini artırması, alüminyumun doğru tanıtımı için fırsat oluşturması açısından büyük önem taşıdığını belirten Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Aluexpo Fuarı global pazar için en önemli platformlardan biri, alüminyum üretici ve tedarikçileri için önemli bir buluşma noktası. Alüminyum özellikle sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunan özellikleri sayesinde dünyada birçok sektörde tercih edilen hammadde olarak kullanılan bir malzeme. Bu fuarı müşterilerimizle iş birliklerini görüştüğümüz ve geliştirdiğimiz önemli bir platform olarak görüyoruz. Fuarda ana değerlerimiz güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe, ayrıca sürdürülebilirlik odaklı yeni yatırımlara dair önemli mesajlar vererek farkındalık yaratıyoruz” ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

Son iki yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde yatırım yapan Assan Alüminyum, 2024’e kadar yeni yatırımlarla yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirerek üretim kapasitesini 360 bin tonun üzerine çıkarmayı planlıyor. Şirketin karbon ayak izini azaltma hedefine de önemli katkı sağlayacak bu yatırımlar ile farklı pazar segmentlerine üretim yaparak, esneklik marka değeri ile etkin risk yönetimini ön plana çıkaracak. Assan Alüminyum olarak iş süreçlerini sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde, ‘Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz’ felsefesi ile planladıklarını ifade eden Güngör, “Assan Alüminyum’un sürdürülebilirlik taahhüdü, küresel sürdürülebilirlik hedeflerini bir yükümlülük olarak değil, kurumsal ilkeleri olarak benimsemesi. Bu nedenle ana değerlerimiz güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik.

Sürdürülebilirlik iş planlarımızın odağında yer alıyor. Manavgat’ta yenilenebilir enerji üretim tesisimiz bulunuyor. Bu tesis ile Tuzla ve Dilovası’ndaki üretim tesislerimizin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Temiz enerji üretimiyle kapsam 2 emisyonlarının tamamının dengelenmesine olanak sağlayan, uluslararası tanınmışlığa sahip I-REC (International Renewable Energy Certificate) belgelerini de aldık. Ek olarak Dilovası tesisine entegre, geri dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 oranda mümkün olan alüminyumun geri kazanılabileceği bir geri dönüşüm tesisimiz de mevcut. Yatırımlarımız da sürdürülebilirlik ilkemiz etrafında planlanıyor ve planlanan takvime uygun şekilde hayata geçiriliyor. Sürdürülebilirlik doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir çıktısı olarak, global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI’dan (Aluminium Stewardship Initiative) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesislerimiz, hem de geri dönüşüm tesisimizin sürdürülebilirliğini tescil edici nitelikte olan Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı da aldık” dedi.