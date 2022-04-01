banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

ASSAN ALÜMİNYUM’DAN 2024’E KADAR 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Son iki yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde yatırım yapan Assan Alüminyum, 2024’e kadar yeni yatırımlarla yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirerek üretim kapasitesini 360 bin tonun üzerine çıkarmayı planlıyor.

Ekovitrin Nisan 2022 01.04.2022, 09:09
ASSAN ALÜMİNYUM’DAN 2024’E KADAR 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Bu yıl yedincisi düzenlenen ve alüminyum sektörünün küresel ölçekte en önemli 3 organizasyonundan biri olarak gösterilen Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO, 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı 350 firmanın katılım sağladığı fuarda Assan Alüminyum, 396 metrekarelik standında sektör temsilcileri ile buluştu. Alüminyumun yüzde 100 geri dönüştürülebilir özelliğiyle sürdürülebilirlik alanına sağladığı katkıya da dikkat çeken Assan Alüminyum, fuarda sürdürülebilirlik faaliyetlerini odağına aldı. 3-4 Mart tarihlerinde, AluExpo Fuarı ile eş zamanlı olarak 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu ALUS’10 da gerçekleştirildi.

Alüminyum sanayii temsilcileri ve akademinin bir araya gelmesi için önemli bir uluslararası platform olan ALUS’un Yürütme Kurulu Başkanlığını Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör yürüttü. AluExpo Fuarı’nın uluslararası iş birliği potansiyelini artırması, alüminyumun doğru tanıtımı için fırsat oluşturması açısından büyük önem taşıdığını belirten Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Aluexpo Fuarı global pazar için en önemli platformlardan biri, alüminyum üretici ve tedarikçileri için önemli bir buluşma noktası. Alüminyum özellikle sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunan özellikleri sayesinde dünyada birçok sektörde tercih edilen hammadde olarak kullanılan bir malzeme. Bu fuarı müşterilerimizle iş birliklerini görüştüğümüz ve geliştirdiğimiz önemli bir platform olarak görüyoruz. Fuarda ana değerlerimiz güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe, ayrıca sürdürülebilirlik odaklı yeni yatırımlara dair önemli mesajlar vererek farkındalık yaratıyoruz” ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

Son iki yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde yatırım yapan Assan Alüminyum, 2024’e kadar yeni yatırımlarla yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirerek üretim kapasitesini 360 bin tonun üzerine çıkarmayı planlıyor. Şirketin karbon ayak izini azaltma hedefine de önemli katkı sağlayacak bu yatırımlar ile farklı pazar segmentlerine üretim yaparak, esneklik marka değeri ile etkin risk yönetimini ön plana çıkaracak. Assan Alüminyum olarak iş süreçlerini sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde, ‘Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz’ felsefesi ile planladıklarını ifade eden Güngör, “Assan Alüminyum’un sürdürülebilirlik taahhüdü, küresel sürdürülebilirlik hedeflerini bir yükümlülük olarak değil, kurumsal ilkeleri olarak benimsemesi. Bu nedenle ana değerlerimiz güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik.

Sürdürülebilirlik iş planlarımızın odağında yer alıyor. Manavgat’ta yenilenebilir enerji üretim tesisimiz bulunuyor. Bu tesis ile Tuzla ve Dilovası’ndaki üretim tesislerimizin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Temiz enerji üretimiyle kapsam 2 emisyonlarının tamamının dengelenmesine olanak sağlayan, uluslararası tanınmışlığa sahip I-REC (International Renewable Energy Certificate) belgelerini de aldık. Ek olarak Dilovası tesisine entegre, geri dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 oranda mümkün olan alüminyumun geri kazanılabileceği bir geri dönüşüm tesisimiz de mevcut. Yatırımlarımız da sürdürülebilirlik ilkemiz etrafında planlanıyor ve planlanan takvime uygun şekilde hayata geçiriliyor. Sürdürülebilirlik doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir çıktısı olarak, global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI’dan (Aluminium Stewardship Initiative) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesislerimiz, hem de geri dönüşüm tesisimizin sürdürülebilirliğini tescil edici nitelikte olan Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı da aldık” dedi.

#Assan #ekovitrin #nisan 2022 #ekonomi
Yorumlar (0)
15°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19