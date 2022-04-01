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AKTİF BANK GENEL MÜDÜRÜ AYŞEGÜL ADACA: 'GİRİŞİMCİ KADINLARIMIZI EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ'

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “Ekonomide Aktif Kadınlar projesi ile bankacılık sistemine dahil olmayan, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı iş birliği ile ulaşacağımız dar gelirli mikro girişimci kadınları finansal sisteme ve ekonomiye kazandırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz 3 yılda 5 bin kadına ulaşmak” dedi.

Ekovitrin Nisan 2022 01.04.2022, 10:09
AKTİF BANK GENEL MÜDÜRÜ AYŞEGÜL ADACA: 'GİRİŞİMCİ KADINLARIMIZI EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ'

Kadınların ekonomideki varlığının güçlendirilmesine büyük önem veren Aktif Bank, hayata geçirdiği ‘Ekonomide Aktif Kadınlar’ projesi ile bankacılık sistemine dahil olmayan, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı iş birliği ile ulaşacakları dar gelirli mikro girişimci kadınları finansal sisteme ve ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. İlk aşamada Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile iş birliği sayesinde bin kadına 2 biner TL olmak üzere toplam 2 milyon TL mikro kredi sağlayacak olan Aktif Bank’ın hedefi 3 yılda 5 bin kadına ulaşmak. Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Aktif Bank olarak ulaştıkları büyüklüğü, hayata geçirdikleri ‘Ekonomide Aktif Kadınlar’ projesiyle ilgili hedeflerini ve yatırım bankacılığı alanında verdikleri hizmetleri Ekovitrin’e anlattı.

Aktif Bank olarak bankacılık sektöründe ulaştığınız büyüklüğü rakamsal verilerle anlatır mısınız? 2022 yılına hangi rakamlarla başladınız?

Geride bıraktığımız 2021 yılı aşılamanın hızlanmasına rağmen pandemi ortamında geçen, belirli zorlukları göğüslediğimiz bir yıl oldu. Ancak biz Aktif Bank olarak bu yılı da hem büyüme hem de karlılık tarafında hedeflediğimiz rakamlarla tamamlamayı başardık. Bilançomuz yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme ile 35 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu büyümeye paralel karlılığımızda da yakın oranlarda artış oldu ve özkaynak karlılığımız yüzde 26,5 seviyelerinde gerçekleşti. Bu finansal başarıları sağlarken hizmet verdiğimiz bireysel ve kurumsal müşteri bazımızı da artırmak ana hedefimizdi. Kurumsal ilişki ağımızı geliştirirken, kurumsal kredilerden dış ticarete işlem sayılarımız, hacimlerimiz, müşteri sayılarımız yüzde 50’lerin üzerinde büyüdü. Aktif Bank olarak dünya çapında 150 ülkede bini aşkın muhabirlik ilişkimizle hem coğrafya kapsamımızı hem de ağımızı genişletmeye devam ettik. Banka ve ekosistemimizin ürettiği bireysel müşteri sayısını bu sene 10 milyonun üzerine taşıdık. Mobil bankacılık uygulamamız N Kolay bu sene 500 binden fazla indirildi, indirilme sayısı 1 milyona ulaştı. Passo mobil uygulaması 2 milyondan fazla kişi tarafından indirildi, indirilme sayısı 8 milyonu aştı. Fonlama kaynağı yarattığımız müşteri tabanımızı yüzde 25 büyüttük ve ürün gamımızı yepyeni ürünlerle genişlettik. Sektörün en yenilikçi ve en iddialı yatırım fonlarını müşterilerimize sunduk. 2021 yılında yalnızca rakamlarımızı değil, ailemizi de yeni üyelerle büyüttük, iştiraklerimiz de dahil olmak üzere 300 yeni çalışanımız aramıza katıldı. Yani kısacası, ne mutlu bize ki Aktif Bank olarak 2022 yılını karşılarken de gündemimizde ‘büyüme’ vardı.

“ZENGİN BİR SERVİS YELPAZEMİZ VAR”

Aktif Bank’ı sektördeki diğer bankalardan farklı kılan özellikler nelerdir? Gerek yönetim gerekse büyüme anlamında uyguladığınız stratejiler hakkında neler söylemek istersiniz? Dijital bankacılık konusunda ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz?

Aktif Bank olarak, bir yatırım bankası olmasının ötesine geçen ve kendini ülkemizin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olarak tanımlayan bir oluşumuz. Odağımızda bankamız ve onun teknik, organizasyonel becerileri de bulunuyor. Sigortadan portföy yönetim şirketlerine, biletleme uygulamasından ulaşım sistemlerine, uluslararası para transferinden fatura ödeme kuruluşuna kadar zengin bir servis yelpazemiz var. İşimizin kalbine teknolojiyi konumlandırırken en önemli hedeflerimizden ilki, N Kolay dijital bankamızı Türkiye’nin en kapsayıcı, en sevilen, en fazla müşteri tabanına sahip dijital bankasına dönüştürmek. Müşterilerini odağına alan, en yeni teknolojiyi müşterilerinin ihtiyaçlarını 360 derece karşılamak için kullanan, basit, anlaşılır ve pürüzsüz bir müşteri deneyimi sunan bir dijital banka inşa etmek hedefiyle N Kolay bankayı yeniden yarattığımız bir sürecin içerisindeyiz. Benzer yaklaşımla; dijital dünyamızın bir diğer oyuncusu, stadyumların ve etkinlik dünyasının giriş bileti Passo uygulamasını da dünyadaki eğilimlerden ilham alarak çok daha öteye taşımak istiyoruz. Diğer yandan, son dönemde regülasyon tarafında da düzenlemeler yapılan ve 2022’de çok konuşacağımız servis bankacılığı alanında aslında biz yıllardır çalışıyoruz. Krediden hesaba, para transferinden karta, yurt dışından yurt içine her türlü hesap hareketlerine, sigortadan fon şirketlerine, FX alım satımlara kadar müthiş zenginlikte bir API portalımız var, bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Bu önemli gelişmenin paralelinde Teknopark’ta kurduğumuz Aktif Tech iştirakimiz ile bankamızın sahip olduğu tüm bu teknolojik ürünleri ve alt yapıları bizden başka kullanmak isteyen firmalara da sunabileceğiz. 2022’de bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz. Diğer iştirakimiz Aktif Ventures’ı ise servis bankacılığının ön yüzü, pazarlama kasıve kalitesinden sorumlu kıldık. Bankamızın ve ekosistemimizin API portalini ve servis bankacılığı kaslarını hem SaaS hem de BaaS başlıkları altında yönetimini sağlayacak. Yine bankamızın fintech dikeyinde yatırım yaptığı girişim sermayesi fonu var. Mindvest isimli bu fonun yönetimini de Aktif Ventures üzerinden yapıyoruz. Son aylarda hayatımıza giren heyecan verici bir kavram olarak Metaverse dünyası da gündemimizde olan diğer bir başlık. Artık göz ardı edemeyeceğimiz bu yeni evrende çok önemli projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle, etkinlik dünyası tarafında Passo mobil uygulaması ile sürdürdüğümüz aktif varlığımızı Metaverse’e de taşımak üzere 2022’de yatırımlar yapıyoruz.

AKTİFBANK YÖNETİMİNDE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ

Kadınların ekonomide ve iş dünyasında varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Toplumun kültürler ve nesiller boyu kadına biçtiği rolün, kadının iş dünyasındaki varlığı anlamında dezavantaj yaratabildiği noktalar var. Çocuklarına ve ailesine karşı sorumluluklarını hem doğası hem de kendisine atanan rolü gereği, her şeyin önünde tutan bir kadın, en azından belli bir dönem iş yaşamında da dezavantajlı duruma düşüyor. Bu ciddi ve çok önemli sorumluluğu sırtlanan kadınlar, üzerine bir de iş yaşamındaki mücadelelerle de başa çıkması gerektiğinde elbette güçlük çekebiliyor. Bu durum özellikle üst yönetimdeki istihdam rakamlarına da yansıyor. Örneğin bankacılık sektöründe çalışanlarda yüzde 51’e 49’luk bir oranla, kadın çalışanların fazla olduğunu görsek de üst yönetimde bu oran ne yazık ki yüzde 15’lere düşüyor. Bu veriler eşliğinde, Aktif Bank’ı ayrı bir noktada konumlandırmamız gerektiğini söylemeliyim. Hem bankamızda hem de Çalık Holding çatısı altında çalışan profesyonellere, cinsiyetlerine göre değil birikim ve yeteneklerine dayanarak görevler veriliyor. Bugün bir kadının liderlik ettiği Aktif Bank’ta beş kadın Genel Müdür Yardımcımız görev yapıyor. Üst yönetimde kadın erkek dengemiz 50-50. Böyle bir yapı içerisinde görev yapmaktan bir kadın olarak da gurur duyuyorum.

“KADINLARA ALTYAPI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

‘Ekonomide Aktif Kadınlar’ projesi hakkında bilgi verir misiniz? Projeyle ilgili hedefleriniz nelerdir?

Aktif Bank olarak kadınların ekonomideki varlığının güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Her alanda cinsiyet eşitliğinin önemine inanıyor, insan kaynakları politikamızdan sosyal sorumluluk alanına kadar kadınlara yönelik aksiyonlarımızı artırmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ‘Ekonomide Aktif Kadınlar’ projesinin en önemli amaçlarından biri, bankacılık sistemine dahil olmayan, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı iş birliği ile ulaşacağımız dar gelirli mikro girişimci kadınları finansal sisteme ve ekonomiye kazandırmak. Kurguladığımız mikro kredi projesiyle kadınların kredi skorlarını ve finansal profillerini oluşturarak, onların bu mikrokredi sonrasında finansal enstrümanlara ulaşmasını da kolaylaştıracağız. Yaratılan bu finansal geçmiş ve projedeki iş ortağımız global bilgi hizmetleri şirketi Experian tarafından verilecek eğitimin de gücüyle, kadınların işlerine dair donanımlarını artırmayı, mikrogirişimcilik serüveninde başarıya ulaşmalarını ve daha büyük girişimlere atılmalarında onlara altyapı sağlamayı hedefliyoruz. İlk aşamada Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile iş birliği ile bin kadına 2 biner TL olmak üzere toplam 2 milyon TL mikro kredi sağlayacağız. Faizsiz ve 12 ay vadeli mikro kredilerle, mikro anlamda iş kuracak kadın girişimcilere sermaye desteği sağlayacak ve finansal profillerini oluşturacak, ardından Experian iş birliğiyle ‘Finansal Geleceğini Yönet’ isimli eğitimi vererek danışmanlık da sunacağız. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nın varlık gösterdiği 65 ilde yürüteceğimiz projenin ilerleyen aşamalarında ise iş geliştirme, iş için gerekli malzeme alımına yönelik kredi süreçleri de tasarlıyoruz. Bunun yanı sıra hayvancılık ve tarım gibi alternatif sektörlerde de girişimci olmak isteyen kadınları kapsama dahil etmeyi hedefliyoruz. Uzun soluklu olmasını amaçladığımız bu projenin verimlilik ölçümleri sonrasında, daha fazla kadına ulaşmayı, onlara hem sermaye hem de eğitim konusunda destek olmayı planlıyoruz. Hedefimiz 3 yılda 5 bin kadına ulaşmak.

#aktifbank
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