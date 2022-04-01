banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDEN EKONOMİYE 5,4 MİLYAR EURO’LUK KATKI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı dev törenle açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ekonomiye 5,3 milyar Euro’luk katkı sağlayacak.

Ekovitrin Nisan 2022 01.04.2022, 09:00
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDEN EKONOMİYE 5,4 MİLYAR EURO’LUK KATKI

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı dev törenle açıldı. Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilme imkanı sunan köprünün inşaatına 18 Mart 2017 tarihinde başlanmıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü, 5 yıl sonra otoyol inşaatının da bitmesiyle birlikte açılmış oldu. Yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon Euro olduğu 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyada yaşanan gelişmelere rağmen, planlanandan 1,5 yıl önce tamamlandı. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesinin çalıştığı 1915 Çanakkale Köprüsü, ekonomiye de önemli katkılar sağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ile zamandan 382 milyon Euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin Euro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin Euro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yılda 415 milyon Euro’ya ulaşacak. Projenin 1,5 yıl önce açılmasıyla ekonomiye de 628 milyon Euro katkı sağlanmış olacak.

DEV PROJE YILDA 118 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK 1915

Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun gayrisafi yurt içi hasılaya etkisi ise 2 milyar 442 milyon Euro, üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon Euro tutarında. Dev proje yılda 118 bin kişiye istihdam sağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık, 770’şer metre yan açıklıklarla beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda. 2 bin 23 metrelik orta açıklık Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize ediyor ve ‘dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanına sahip. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprünün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i işaret ediyor. İki çelik kule arasındaki köprü, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Köprü, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olma özelliğini de taşıyor. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde köprü, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişiyor ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olma özelliğine sahip. Malkara-Çanakkale Otoyolu ise güzergahı 40 kilometre kısaltıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü, Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferi ve 1,5 saat süren feribot kuyruğundaki bekleme süreleriyle uzun saatler alan geçiş süresini 6 dakikaya indiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün faaliyete geçtiğini söyleyerek, “Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul’u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir’e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. 140 yıl önce Sultan Abdülhamid Han açılışını yaptığımız köprülerin eski çalışmalarını yapmıştı. Osmanlı’nın ardı ardına yaşadığı savaşlar nedeniyle hayata geçirilemeyen bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek de bize nasip oldu.

Orta açıklığın uzunluğu 2023 metreyse Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedefin işareti. İş bilenin kılıç kuşananın. Türkiye’nin en yoğun araç güzergahlarından biri olan bu yolda feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen bir yerdi. Aynı yolculuk artık köprü üzerinden 6 dakikada tamamlanacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Köprümüzün temelini 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü atmıştık. 5 binin üzerinde personelin geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüz bugünkü haline geldi. Dünyada böylesine bir eserin bu kadar kısa sürede tamamlayabilecek bir başka ülke var mı bilmiyorum. Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya’yı geride bırakıp ilk sıraya yerleşti” diye konuştu.

#ekovitrin #nisan 2022 #dergi #ekonomi #Çanakkale #erdoğan #köprü
Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19