1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDEN EKONOMİYE 5,4 MİLYAR EURO’LUK KATKI

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı dev törenle açıldı. Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilme imkanı sunan köprünün inşaatına 18 Mart 2017 tarihinde başlanmıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü, 5 yıl sonra otoyol inşaatının da bitmesiyle birlikte açılmış oldu. Yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon Euro olduğu 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyada yaşanan gelişmelere rağmen, planlanandan 1,5 yıl önce tamamlandı. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesinin çalıştığı 1915 Çanakkale Köprüsü, ekonomiye de önemli katkılar sağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ile zamandan 382 milyon Euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin Euro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin Euro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yılda 415 milyon Euro’ya ulaşacak. Projenin 1,5 yıl önce açılmasıyla ekonomiye de 628 milyon Euro katkı sağlanmış olacak.

DEV PROJE YILDA 118 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK 1915

Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun gayrisafi yurt içi hasılaya etkisi ise 2 milyar 442 milyon Euro, üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon Euro tutarında. Dev proje yılda 118 bin kişiye istihdam sağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık, 770’şer metre yan açıklıklarla beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda. 2 bin 23 metrelik orta açıklık Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize ediyor ve ‘dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanına sahip. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprünün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i işaret ediyor. İki çelik kule arasındaki köprü, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Köprü, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olma özelliğini de taşıyor. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde köprü, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişiyor ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olma özelliğine sahip. Malkara-Çanakkale Otoyolu ise güzergahı 40 kilometre kısaltıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü, Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferi ve 1,5 saat süren feribot kuyruğundaki bekleme süreleriyle uzun saatler alan geçiş süresini 6 dakikaya indiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün faaliyete geçtiğini söyleyerek, “Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul’u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir’e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. 140 yıl önce Sultan Abdülhamid Han açılışını yaptığımız köprülerin eski çalışmalarını yapmıştı. Osmanlı’nın ardı ardına yaşadığı savaşlar nedeniyle hayata geçirilemeyen bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek de bize nasip oldu.

Orta açıklığın uzunluğu 2023 metreyse Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedefin işareti. İş bilenin kılıç kuşananın. Türkiye’nin en yoğun araç güzergahlarından biri olan bu yolda feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen bir yerdi. Aynı yolculuk artık köprü üzerinden 6 dakikada tamamlanacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Köprümüzün temelini 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü atmıştık. 5 binin üzerinde personelin geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüz bugünkü haline geldi. Dünyada böylesine bir eserin bu kadar kısa sürede tamamlayabilecek bir başka ülke var mı bilmiyorum. Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya’yı geride bırakıp ilk sıraya yerleşti” diye konuştu.