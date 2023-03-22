Üç kamu bankası iyi ki özelleştirilmedi

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan oluşan üç kamu bankasının deprem bölgesine yardımları 72 milyar lirayı buldu. Deprem felaketinde bölgeye ciddi destek sağlayan bankalar için bölgedeki halk “İyi ki özelleştirilmediler. Yoksa bu yükü finansman olarak omuzlamak oldukça güçtü” dediler. Kamu bankalarının deprem bölgesine yaptıkları yardım, bağış ve hizmetler şöyle sıralandı. Ziraat Finans Grubu, deprem bölgesine 35 milyar liralık destek sağladı. Sosyal medya hesabından afetzede vatandaşlar için sağlanan yardım ve destek paketleri ile ilgili bilgi veren Ziraat Bankası, grup olarak AFAD’a 21 milyar lira nakdi bağış yapıldığını bildirdi. Banka, deprem bölgesindeki illerde bulunan gerçek kişiler ile KOBİ’lere kullandırılan kredi borçlarını ve taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz erteledi. 2023’te bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini de almayacak.

ZİRAAT’TEN 6 AY ÖDEMESİZ DESTEK

Ziraat Bankası, depremden zarar gören bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz 36 ay vadeye kadar, KOBİ ve çiftçilere ise 1 yılı ödemesiz 36 ay vadeye kadar destek paketleri oluşturdu. Ayrıca bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine faizsiz ve masrafsız 5 bin lira nakit avans tanımladı. Banka, hayatını kaybeden vatandaşların da borcunu sildi. Bankadan yapılan açıklamada, “Bir Bankadan Daha Fazlası olmanın gereğini yerine getiriyoruz” denildi.

HALKBANK’TAN 16 MİLYAR LİRA

Halkbank da deprem bölgesine özel 7 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 16 milyar lira katkı sağladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçları silinecek. Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 bin lira nakit avans tanımlandı. Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteleyen Halkbank, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 6 ay süre ile faizsiz olarak erteledi.

VAKIFBANK’TAN 21 MİLYAR LİRA

Vakıfbank Finans Grubu da deprem bölgesine 21 milyar lira destek sağlandığı bildirildi. AFAD’a 12 milyar lira nakdi bağış yapıldığı kaydedilerek, kredi ödemelerinin 6 ay süre ile faizsiz ertelendiği, 250 bin liraya kadar olan tarım kredilerinin talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz ertelendiği duyuruldu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarının bilindiği belirtilerek, kredi destek paketleri ile finansman sağlandığı, tüm kredi kartı müşterilerine faizsiz ve masrafsız 5 bin lira nakit avans tanımlandığı vurgulandı.

KREDİ BORÇLARI SİLİNİYOR

Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ildeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ) müşteriler de bu imkândan yararlanacak. Bankanın açıklamasında şöyle denildi: “Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm müşterilerimizin (Bireysel ve şahıs işletmeleri) kredi borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliyoruz. Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar, KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk.” vefat edenlerin kredi borçlarını sildi. Depremden etkilenen kişi ve ticari işletmelerin kredilerini 6 ay faizsiz erteledi. Bankalar yapacakları nakdi bağışlarını da açıkladı. POS cihazlarıyla ilgili büyük kolaylık gösterileceğini açıklayan TBB, hiçbir şekilde haciz uygulanmayacağını ve takiplerin durdurulacağını duyurdu. Özel bankalar, bağışta kamu bankalarıyla yarıştı. İş Bankası AFAD’a 1 milyar lira bağış yaparken depremden etkilenmiş kişi ve KOBİ’ler için 10 milyar liralık da destek kararı aldı. İş Bankası TBB kararları da harfiyen uygulayacak. Akbank da deprem yardım seferberliğine 650 milyon lira destek vereceğini bildirdi. Yapı Kredi Bankası da AFAD’a 580 milyon lira, TSKB 55 milyon lira yardım edecek. “Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz” yardım kampanyasına 1 milyon lira bağışta bulunan Kuveyt Türk, depremden etkilenen müşterilerinin finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme kararı aldı.