Murat Kurum: Yeni konutlar riskli bölgelerde yapılmayacak

Fay yasası, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa edilecek olan yapılarla ilgili fay yasasının ön planda olduğunu söyledi. Fay yasası hakkında ayrıntılar merak edilmeye başladı. Deprem bölgesinde yeniden inşa edilecek binalarla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, binaların fay hattına 500-600 metre uzaklıkta yapılacağını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılacak yeni konutların fay hattına mesafesine yönelik açıklamasında, “Şu an ‘fay yasası’ ile ilgili bildiğim kadarıyla AFAD Başkanlığımız çalışıyor. Burada belki radikal başka kararları da içine koyacağımız bir süreci yönetiyor olacağız. Bilim insanlarımız bunun daha kısa mesafesinde yapılabileceğini de söylüyorlar ama biz 500-600 metreden aşağı yaklaşmayacağız” dedi. Afet riskini en aza indirmek ve fay hattı geçen kentlerde, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gündeme gelen ‘Fay Yasası’ ile fay hatları üzerinde gerçekleşen yapılaşmaların önüne geçilmesi, mevcutta var olanların ise kentsel dönüşümle yıkılarak vatandaşların daha güvenli bölgelere taşınması planlanıyor

ÜÇ AŞAMALI ŞEHİRLEŞME MODELİ

Deprem bölgesinde üç aşamalı şehirleşme modelleri olacağını belirten Bakan Murat Kurum, şehrin belirledikleri, güvenli, sağlam alanlarında konteyner kentleri kurduktan sonra yürüteceklerini söyledi. Kurum, halen Adıyaman’da 3 bin konteyner yapmak için çalıştıklarını; prefabrik, çelik konstrüksiyon ve yığma yapıdan oluşan konteynerleri vatandaşın geçici iskanını sağlayabilmek amacıyla 15- 20 gün içerisinde tamamlayacaklarını ifade ederek bu çalışmayı bütün şehirlerde eş zamanlı olarak AFAD’ın koordinasyonunda yürüttüklerini kaydetti. İnşaat sürecini belirledikleri rezerv alanlarda, master planlarla, o şehrin demografik yapısını da dikkate alarak yapacaklarını belirtti. Yapılacak yeni konutlara ilişkin Bakan Kurum, “Bir yıl diyoruz, biliyorsunuz daha önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız, 6 ay sonra etap etap projelerimizi bitirip teslim edeceğiz” diye konuştu.

HİÇ KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Bakan Kurum, Türkiye’nin en iyi mimarlarıyla çalıştıklarını, çeşitli master planlar hazırladıklarını, tarihi ve kültürel değerleri, vatandaşın nasıl bir şehir beklediğini dikkate alarak planlamalar yaptıklarını anlattı. Murat Kurum, “İlk önce rezerv alan, sonra şehrin içi, şehrin içindeki yoğunluğu biraz azaltacağız. İmar kısıtı yapacaksak, eğer o araziyi yeşil alana çevirmek zorundaysak, zeminde yapılaşma yapamaz zorunluluğu varsa onlara da trampayla, takasla, başka araziler göstermek suretiyle, onları mağdur etmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz” dedi. Depremlerden etkilenen illerdeki konut projesine ilişkin soru üzerine Murat Kurum, “Ay sonuna kadar 14 bin konutumuzun ihalesini gerçekleştirip sözleşmeleriyle birlikte inşa sürecine başlayacağız. Yani bu ay sonuna kazmalarımızı, şehirlerimize vurmaya başlayacağız. Mart başı demiştik ama birkaç ilimizde şubat sonu itibarıyla ilk kazmalarımızı vuracağız” diye konuştu.

11 VİLAYET İÇİN SEFERBER OLDUK

Ekiplerin enkaz altından “Bir kişiyi daha acaba canlı kurtarabilir miyiz?” anlayışıyla, yemeden, içmeden uyumadan elindeki imkânları seferber ederek çalıştığını aktaran Murat Kurum, “Her şeyi dört dörtlük yaptık diyemeyiz ama şuna ben şahidim ki her saat, her dakika üstüne koya koya, devletimizin bütün imkânlarını 11 ilimiz için seferber ettik” dedi. Tüm illerde eş zamanlı çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Kurum, tüm ülkeden TAMP çerçevesinde bütün iş makinelerinin bölgeye sevk edildiğini ve buraya yapılabilecek her türlü yardımı yapmak adına cansiparane bir şekilde süreci yönetmeye gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.