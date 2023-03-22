MİLLETE YENİ BEDELLER ÖDETİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç ay içerisinde deprem bölgesi genelinde köylerle birlikte 309 bin konutun inşasına başlayacaklarını söyledi. Kentsel dönüşümün ne kadar vazgeçilmez olduğunun görüldüğünü belirten Erdoğan, “Keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Yunusemre Mahallesi’nde kurulan geçici barınma merkezi konteyner kenti ziyaret etti. Burada yerleştirilen depremzedelerle görüşen Erdoğan, daha sonra AFAD Koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

TOKİ DEPREMDE İYİ SINAV VERDİ

Doğalgaz ve karayollarında meydana gelen tahribatı giderdiklerini, enkaz kaldırma faaliyetlerinin bitmesiyle yeniden imar ve ihyasına başlayacaklarını dile getiren Erdoğan, “TOKİ deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bu kurumumuzdur. Bunu Van’da, Bingöl’de, Erzincan’da ve bütünüyle Malatya’da yaptık. Aynı şekilde Malatya’nın civarında, İzmir’de de yaptık. Birçok ilimizde yeni konutları da bu standartlarda inşa edeceğiz. Zemin artı 3 veya 4 kat olacak konutlarımızın 3+1 şeklinde olacak. Fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Yeni yerleşim yerlerini ovalardan, dağlara doğru kaydırıyoruz. Sadece konut değil, altyapısıyla, parkıyla, okuluyla, camisiyle yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatıyla deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmek inşallah bize nasip olacaktır” diye konuştu.

ŞEHİRLER DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Konuşmasını sürdüren Erdoğan, “Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında kentsel dönüşüm faaliyetlerini hızlandırarak binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin deprem gerçeğini hepimize tekrar hatırlattığına inanıyorum. Kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Her kim zehirli diliyle, insanlarımızı tahrik etmeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Bizde ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin diğer bölgelerindeki aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ

AK Parti grup toplantısında da konuşan Erdoğan, ulusal risk kalkanı modeliyle ilgili bilgiler verdi. Türkiye’nin deprem, sel, orman yangını, maden kazası gibi öncelikli risk alanlarını belirleyeceklerini belirten Erdoğan, “Başka bir ölçüye bakmazsın kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı, yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya cuma günü bir araya gelerek devam edeceğiz. Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmasının koordinasyonunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum yönetecek” dedi. Söz konusu modelle bütüncül bir yapıyı kavuşturmuş olacaklarını ifade eden Erdoğan, “Hiç şüphesiz bu sürecin en önemli konu başlığını depreme dayanıksız mesken stokunun hızla dönüştürülmesini teşkil edecektir. Bizim sadece son 20 yılda kentsel dönüşüm projeleriyle TOKİ projeleriyle yatırımlarıyla gerçekleştirdiğimiz güvenlik seferberliği ülkemizde devrimdir. Şu anda İstanbul’da 93 bin konutun dönüşümü sürüyor. Ancak bu hayırlı ve hayati gayretimizin her adımında yaşadığımız zorlukları önümüze çıkartılan siyasi ve onun bir parçası haline dönüşen hukuki engelleri sizler biliyorsunuz” diye konuştu.

HER İNSANIMIZIN AYRI YERİ VAR

Depremde hayatını yitiren, yakınlarını kaybeden, yaralanan her bir insanın ayrı ayrı yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Arkadaşlarımızdan da bu depremde vefat edenler oldu. Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş, eşi, torunları, kardeşi, yeğenleri ve onların ailelerinden oluşan 23 yakınıyla birlikte yıkılan binanın altında hayatını kaybettiler. Allah rahmet etsin. Yine Adıyaman milletvekillerimizden İbrahim Halil Fırat 22 yakınını, Fatih Toprak 16 yakınını, Ahmet Aydın 3 yakınını toprağa verdi. Hatay milletvekilimiz Hüseyin Yayman, ağabeyi ve ablasının da aralarında olduğu 12 yakınını depremde kaybetti. Kahramanmaraş milletvekilimiz Celalettin Güvenç’in ağabeyi olan 24. Dönem milletvekilimiz Sıtkı Güvenç vefat etti. Gaziantep milletvekilimiz Mehmet Erdoğan’ın 7 yakını, Mersin milletvekilimiz Hacı Osman’ın Adıyaman’daki 16 yakını, İstanbul milletvekilimiz Serap Yaşar’ın Osmaniye’deki 4 yakını, Hatay eski milletvekilimiz Orhan Karasayar’ın 3 yakını, Şanlıurfa eski milletvekilimiz Zülfikar İzol’ün 4 yakını depremde vefat etti” ifadelerini kullandı.