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Thermo King’ten “Kış”lık Yedek Parça Kampanyası
Doğuş Otomotiv Distribütörlüğünde Türkiye faaliyetlerini sürdüren, soğuk zincir taşımacılığının en çok tercih edilen soğutucu ünite markası Thermo King, kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde müşterileri için satış sonrası servis kampanyası başlattı.
Ekovitrin Mart 2022 17.11.2022, 13:46
14 Kasım - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak “Thermo King Yedek Parça Kış Kampanyası” kapsamında belirlenen Thermo King bakım onarım ve orjinal yedek parçalarında yüzde 40’a varan indirimler uygulanacak.
Orjinal yedek parça kullanımının sürdürülebilirlik bakımından önemine dikkat çeken Thermo King, ünitenin gerçek performansını ortaya koyabilmesi adına en önemli kriter olduğunu belirtiyor.