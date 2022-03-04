SGS TRANSITNET GENEL MÜDÜRÜ MINE KAYA “İNSANLARI DİNLEMEYİ VE GÖZLEMLEMEYİ KENDİME İLKE EDİNDİM”

İstanbul’da 2012 yılında faaliyetlerine başlayan SGS TransitNet, hizmet verdiği ülkelerde kendi teminatını kullanan ilk ve tek şirket olma özelliğine sahip. TransitNet, Avrupa Birliği ve Türkiye’de lojistik sektörüne yönelik web tabanlı uygulama hizmeti veriyor. SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, lojistik sektöründe bir kadın yönetici olarak başarısının sırlarını, genç girişimcilere önerilerini ve şirket olarak hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

İş dünyasında başarılı bir kadın yönetici olarak başarınızın sırları nelerdir?

Kadın yönetici demekten ziyade başarılı bir yönetici olmak için insanları dinlemeyi ve gözlemlemeyi ilke edindim kendime. Fikirlere açık olmalıyız; tüm çalışanlarınızı iyi tanımalısınız. Hem özel hayatlarını hem de işteki performanslarını, diğer çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerini gözlemlemelisiniz. Onların arkasında olduğunuzu hissetmeliler. Ama iş disiplinini de yerine getirecek sorumluluk duygusunu yaratmalısınız. Ekip ruhu yaratmak çok önemli. Diğer yandan, bugüne kadar iş hayatımda ne çocuğumu, ne hastalığımı veya başkaca bir şeyi bahane etmedim. İş yapmaktan asla kaçınmadım. Sürekli gelişmeleri takip ettim, araştırdım. Yenilikler üzerine düşündüm. İnsanlardan fikir aldım. Sanıyorum bunlar sayesinde şimdi böyleyim.

“KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ YÜZDE 27”

Sektörünüzde gerek kadın iş gücü gerekse kadın yönetici ve girişimcilerin varlığına baktığımızda nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Daha çok kadın istihdamına yönelik girişimleriniz var mı?

Biz zaten sektörümüze hizmet çeşitliliği yaratmak adına sürekli bir çalışma halindeyiz. Bu kapsamda, hem müşteri sayısı ve iş hacminin artması hem de yeni oluşturulan projeler kapsamında yeni personel ihtiyacımız da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda, derhal istihdam arayışına gidiyoruz. Şu an için kadın çalışan oranımız yüzde 27. 2017 Haziran’ın da ben göreve geldiğimde bu oran yüzde 10 idi. Üstelik bizdeki kadın çalışanların büyük çoğunluğu vardiyası olan Operasyon Bölümü’nde çalışıyor. Ama işlerini de mükemmel yapıyorlar.

“GENÇ GİRİŞİMCİLER KENDİLERİNE GÜVENMELİ”

Genç girişimcilere önerileriniz neler olacak?

Öncelikle kendilerini çok iyi eğitmeliler. Birçok yönden hem de. Hele günümüzde yabancı dil olmadan bir yerlere gelmek çok zor. İngilizce olmazsa olmaz ama mutlaka yanına bir ikinci dil katmalılar. Günümüzde Rusça, Fransızca, İtalyanca oldukça revaçta ve talep görüyor. Üniversite ortamını yaşamak onlara bambaşka artılar getirecek. Sosyal olmalılar. İş görüşmelerine giderken başvurdukları şirket ile ilgili öncesinde iyi araştırma yapmalılar. Öylesine bir yere başvurup sonrasında mutsuzluk yaşamak kimseye fayda sağlamaz. Günümüzün çoğu işte geçiyor, dolayısıyla iyi seçim yapmalıyız. Okuldan mezun olunca her şeyi bilmiş olmuyorlar maalesef. Bu nedenle birçok yönden kendilerini geliştirmeleri, meslekleri ile ilgili birçok yayını takip etmeli, okumalı, neler olup bittiğini bilmeleri ve farklı görüşler hakkında fikir sahibi olmaları gerekiyor. Cesur olmalılar ama kör bir cesurluk asla olmamalı. Kendilerine güvenmeleri şart. Tabii önce kendilerini çok iyi tanımaları gerekiyor.

“CİROMUZU YÜZDE 35 ARTIRDIK”

Firma olarak 2021 yılında kaydettiğiniz performansı ve ulaştığınız büyüklüğü rakamsal verilerle anlatır mısınız?

2022 yılına nasıl girdiniz? 2021 yılını ciromuzda geçen seneye göre yüzde 35 civarında bir büyüme ile kapattık. Geçen sene Covid19 Pandemisi nedeniyle iş hacminde ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Geçen yılın ikinci yarısında kendini toparlamaya başlayan piyasa 2021’de pandeminin olumsuz etkilerinden iyice kurtuldu. Sistemimizi aktif kullanan müşteri sayılarımızda ise geçen seneye kıyasla 200 yeni müşterimiz oldu. Bizler hem ciromuzdaki hem de müşteri sayımızdaki artışla 2021 yılını kayda değer bir büyüme oranıyla kapatmış bulunuyoruz.

“2022 YILI İÇİN ÇİFT HANELİ BÜYÜME HEDEFİ KOYDUK”

Yönetimde gerek rekabet gerekse büyüme anlamında hangi stratejileri uyguluyorsunuz?

Uzun yıllardır önce partnerlerle, sonra kendimiz olarak taşımacılık ve lojistik sektörüne hizmet vermekteyiz. Ve ülkemizde bu hizmeti ilk başlatan kuruluş olmaktan da gurur duyuyoruz. Aynı gurur ve mutlulukla da her gün sektöre daha nasıl faydalı olabiliriz diye düşünmekte ve bu yönde çalışmalar performanslarını gerçekleştirmekteyiz. Hali hazırda tüm AB ülkelerinde vermekte olduğumuz hizmeti çeşitlendirerek ve ülke sayısını artırarak devam ettirme niyetindeyiz. Dilerim taşımacılık ve lojistik sektörümüz önündeki engelleri aşarak başarısına başarı katar ve bizim de bunda bir nebze payımız olursa ne mutlu bize. Taşımacılık ve lojistik sektörü olmazsa olmaz sektörlerin başında geliyor ve sürekli dinamik. Biz de onlara hizmet verdiğimiz için aynı dinamikliği yaşıyoruz tabii ki. 2022 yılı için ise çift haneli bir büyüme hedefi koyduk.

2022 yılına yönelik hedeflerinizi ve yatırım planlarınızı anlatır mısınız?

Yine kendi alanımızda kalmak kaydıyla yeni hizmetleri, ürünleri sunma niyetimiz ve bu konuda hazırlıklarımız var. Şu an bazı projelerimiz ile ilgili resmi başvurularımızı yaptık, beklemekteyiz. Onaylanmasının ardından bunu paylaşacağız. Diğer yandan, sürücü vizeleri konusunda hizmet vermeye başlamıştık, bunu Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere çeşitlendirme yoluna gidiyoruz. Ayrıca vize hizmet çeşidini de artırmayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra sektöre hız kazandırmak ve kolaylık sağlamak amacıyla bazı teknoloji yatırımlarımız ve projelerimiz de mevcut. 2022 yılında mevcut hizmet verdiğimiz ülkelere ilave olarak Rusya, Ukrayna ve Avusturya gibi ülkelerden de işlem yapabilmek için gerekli çalışmalara başladık.