ŞAHVER DEMİREL: “YETERLİ DONANIMA SAHİP OLDUKTAN SONRA BİR KADININ ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİ İŞ YOK”

TTSLojistik Yönetim Kurulu Üyesi Şahver Demirel, TTS Lojistik’te hem orta kademe, hem de üst kademe yönetici pozisyonlarının önemli bir kısmının kadınlardan oluştuğunu söyledi. Lojistik sektöründe kadın çalışan sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Şahver Demirel, eğitim imkanı sağlanıp, iş konusunda desteklendiklerinde kadının yapamayacağı çok az iş olduğunu ve ileride şirket olarak kadın sürücüleri de istihdam edebilmeyi hedeflediklerini ifade etti. Şahver Demirel, “Son zamanlarda Türkiye’de lojistik ve uluslararası taşıma işlerinde hem beyaz yaka hem de mavi yaka kadın çalışan sayısının hızla arttığını görüyor ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca girişimci kadın sayısında da ciddi bir artış var” dedi.

“BAŞARININ SIRRI, ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK”

İş dünyasında başarısının sırlarını anlatan Şahver Demirel, şunları söyledi: “Bana göre başarılı olmanın en önemli kriteri çok çalışmaktan ziyade zamanı verimli kullanmak. Bilinen bir gerçek ki, erkek egemen iş hayatında biz kadınlara biçilmiş roller nedeni ile başarı basamaklarında yükselmek daha fazla zaman alıyor. İş hayatımızın yanı sıra özel hayatımıza, ailemize ve sosyal hayatımıza da eşit oranda zaman ayırmamız gerekiyor. Bu sebeple de planlı çalışmak ve zaman kullanımının vurgusunu bir kadın yönetici olarak çok yapıyorum. Yönetici olarak her konuda benim bilgimin olması imkansız, bu nedenle işinde uzman kişiler ile çalışıyor ve kurumlardan danışmanlık almaya da gayret ediyorum. Konu iş olduğunda kadın ya da erkek gibi ayırımları doğru bulmuyorum. Önemli olan gelişime açıklık ve uzmanlaşma. Bu bizim aynı zamanda işe alımlarda şirket prensibimiz. Bu nedenle konuya sadece kadın yönetici değil, yönetici gözüyle baktığımı düşünüyorum.

Kadın yönetici olmanın avantajını soracak olursanız geniş resmi görürken, tüm detayları da aynı oranda takip etmek ve düzenli iş yapmak biz kadınların en güçlü özellikleri. Bu nedenle istihdamda aynı uzmanlığa sahip kişiler ile bir araya geldiğimde pozitif ayrımcılık yapıyor olabilirim.” Şahver Demirel, genç girişimcilere önerilerini ise şöyle özetledi: “En önemli tavsiyem, hangi alanda yatırım yapacaklarsa o konu ile ilgili gelişmeleri tüm dünyada düzenli takip ederek, detaylı şekilde okuyup, araştırarak öğrenmeye çalışmaları olur. Günümüzde her türlü bilgiye ulaşmak artık çok kolay, yeter ki genç girişimcilerde o bilgiye ulaşma isteği ve hırsı olsun. Diğer bir unsur da yabancı dil. Muhakkak en az bir yabancı dili iyi derecede biliyor olmaları gerekir.” Pandeminin 2022 itibariyle biteceğini umduklarını kaydeden Şahver Demirel, “Pandemi sebebi ile ertelediğimiz yurt dışı lojistik kongreleri ve müşteri ziyaretlerimizi artırarak sektörde daha büyük payı ülkemize ve şirketimize kazandırmak hedeflerimizin en başında geliyor. İnsana yatırıma da devam edeceğiz. Biz kalitenin ve müşteri memnuniyetinin çalışanların gelişimleri ile paralel olduğunu ölçümleme şansına sahip olduk” şeklinde konuştu.