banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

ŞAHVER DEMİREL: “YETERLİ DONANIMA SAHİP OLDUKTAN SONRA BİR KADININ ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİ İŞ YOK”

TTS Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Şahver Demirel, lojistik sektöründe kadın çalışan sayısının her geçen gün arttığını söyledi. TTS Lojistik’te hem orta kademe, hem de üst kademe yönetici pozisyonlarının önemli bir kısmının kadınlardan oluştuğunu belirten Demirel, “Öncelikle eğitim imkanı sağlanıp, iş konusunda desteklendiklerinde kadınların yapamayacağı çok az iş var” dedi.

Ekovitrin Mart 2022 04.03.2022, 13:25
ŞAHVER DEMİREL: “YETERLİ DONANIMA SAHİP OLDUKTAN SONRA BİR KADININ ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİ İŞ YOK”

TTSLojistik Yönetim Kurulu Üyesi Şahver Demirel, TTS Lojistik’te hem orta kademe, hem de üst kademe yönetici pozisyonlarının önemli bir kısmının kadınlardan oluştuğunu söyledi. Lojistik sektöründe kadın çalışan sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Şahver Demirel, eğitim imkanı sağlanıp, iş konusunda desteklendiklerinde kadının yapamayacağı çok az iş olduğunu ve ileride şirket olarak kadın sürücüleri de istihdam edebilmeyi hedeflediklerini ifade etti. Şahver Demirel, “Son zamanlarda Türkiye’de lojistik ve uluslararası taşıma işlerinde hem beyaz yaka hem de mavi yaka kadın çalışan sayısının hızla arttığını görüyor ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca girişimci kadın sayısında da ciddi bir artış var” dedi.

“BAŞARININ SIRRI, ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK”

İş dünyasında başarısının sırlarını anlatan Şahver Demirel, şunları söyledi: “Bana göre başarılı olmanın en önemli kriteri çok çalışmaktan ziyade zamanı verimli kullanmak. Bilinen bir gerçek ki, erkek egemen iş hayatında biz kadınlara biçilmiş roller nedeni ile başarı basamaklarında yükselmek daha fazla zaman alıyor. İş hayatımızın yanı sıra özel hayatımıza, ailemize ve sosyal hayatımıza da eşit oranda zaman ayırmamız gerekiyor. Bu sebeple de planlı çalışmak ve zaman kullanımının vurgusunu bir kadın yönetici olarak çok yapıyorum. Yönetici olarak her konuda benim bilgimin olması imkansız, bu nedenle işinde uzman kişiler ile çalışıyor ve kurumlardan danışmanlık almaya da gayret ediyorum. Konu iş olduğunda kadın ya da erkek gibi ayırımları doğru bulmuyorum. Önemli olan gelişime açıklık ve uzmanlaşma. Bu bizim aynı zamanda işe alımlarda şirket prensibimiz. Bu nedenle konuya sadece kadın yönetici değil, yönetici gözüyle baktığımı düşünüyorum.

Kadın yönetici olmanın avantajını soracak olursanız geniş resmi görürken, tüm detayları da aynı oranda takip etmek ve düzenli iş yapmak biz kadınların en güçlü özellikleri. Bu nedenle istihdamda aynı uzmanlığa sahip kişiler ile bir araya geldiğimde pozitif ayrımcılık yapıyor olabilirim.” Şahver Demirel, genç girişimcilere önerilerini ise şöyle özetledi: “En önemli tavsiyem, hangi alanda yatırım yapacaklarsa o konu ile ilgili gelişmeleri tüm dünyada düzenli takip ederek, detaylı şekilde okuyup, araştırarak öğrenmeye çalışmaları olur. Günümüzde her türlü bilgiye ulaşmak artık çok kolay, yeter ki genç girişimcilerde o bilgiye ulaşma isteği ve hırsı olsun. Diğer bir unsur da yabancı dil. Muhakkak en az bir yabancı dili iyi derecede biliyor olmaları gerekir.” Pandeminin 2022 itibariyle biteceğini umduklarını kaydeden Şahver Demirel, “Pandemi sebebi ile ertelediğimiz yurt dışı lojistik kongreleri ve müşteri ziyaretlerimizi artırarak sektörde daha büyük payı ülkemize ve şirketimize kazandırmak hedeflerimizin en başında geliyor. İnsana yatırıma da devam edeceğiz. Biz kalitenin ve müşteri memnuniyetinin çalışanların gelişimleri ile paralel olduğunu ölçümleme şansına sahip olduk” şeklinde konuştu. 

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18