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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI, TÜRKİYE EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye’nin en fazla ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerin başında Rusya yer alıyor. Ukrayna’nın da Türkiye ile önemli oranda ticari ilişkileri bulunuyor. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşından en fazla etkilenecek ülkelerin başında Türkiye var.

Ekovitrin Mart 2022 04.03.2022, 15:03
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI, TÜRKİYE EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye’nin en çok ticaret hacmi olan iki ülkesi kuşkusuz Rusya ve Ukrayna. Türkiye’nin iki ülkeyle tarımdan enerjiye, turizmden inşaata kadar pek çok sektörde ticari ilişkileri mevcut. Fiili bir savaşa dönüşen Rusya-Ukrayna krizi, Türkiye ile Rusya ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmini olumsuz etkileyecek. Hatta bu savaştan en fazla etkilenecek ülkelerin başında Türkiye yer alıyor. Gelişmiş ülkelerin Rusya’ya yaptım açıklamaları kuşkusuz siyasi ve ekonomik sonuçlara neden olacak. TÜİK’in verilerine baktığımızda Türkiye’nin Rusya’yla olan ticaret hacminin yıllık 34,7 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Ukrayna’yla ise yine yıllık 7,4 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi söz konusu. Yani Türkiye’nin toplamda Rusya ve Ukrayna ile 42,1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi mevcut. Rusya, Türkiye’nin en fazla ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerin başında yer alıyor. Başta narenciye, taze üzüm ve domates olmak üzere yaş meyve sebze ürünleri, makina, kara taşıt ve aksamları ile giyim eşyası ve aksesuarları Türkiye’nin başlıca ihraç ürünlerini oluştururken petrol, doğal gaz, taşkömürü, demir-çelik ürünleri, işlenmemiş alüminyum ve muhtelif tahıl ürünleri Rusya’dan ithal edilen mallar arasında yer alıyor.

EN FAZLA TARIM ÜRÜNLERİ FİYATLARI ETKİLENECEK

Rusya’nın en büyük tarım ürünleri ithalatçısı Türkiye. Türkiye’nin 2021’de Rusya’dan yaptığı toplam tarım ürünleri ithalatı 4,3 milyar dolar. Türkiye’nin en çok ithal ettiği tarım ürünüyse buğday. 2021’de 1,8 milyar dolar tutarında, 6,7 milyon ton buğday ithal etmiş durumda. Ancak Türkiye’nin buğday ithal ettiği tek ülke Rusya değil. İkinci sırada Ukrayna bulunuyor. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine baktığımızda, Türkiye’nin buğday ithalatının yüzde 64,6’sını Rusya’dan, yüzde 13,4’ü ise Ukrayna’dan yaptığı sonucuyla karşılaşıyoruz. Bu sebeple iki ülke arasındaki savaşın ithalatta olumsuz bir etki yaratması başta ekmek fiyatları olmak üzere gıda fiyatlarını olumsuz etkileyecek. Rusya ve Ukrayna’dan ayçiçek yağı ithalatında Türkiye ilk sırada. Türkiye, ayçiçeği ithalatının yüzde 65,5’ini Rusya’dan, yüzde 4,2’sini de Ukrayna’dan sağlıyor.

RUSYA’DAN ENERJİ İTHALATI

Enerji alanında en çok Rusya’dan ithalat gerçekleştiren Türkiye, Rusya’dan gelen doğal gazla ısınıyor, elektrik üretiyor, sanayisini çalıştırıyor. Verilere göre Türkiye, 2020’de 48,1 milyar metreküp doğal gaz tüketti. Bunun da yüzde 33,6’sını da Rusya’dan aldı. Türkiye’nin doğal gaz aldığı diğer ülkeler Azerbaycan’ın payı yüzde 24, İran’ın payı da yüzde 11,1 seviyesinde. Nijerya ve Cezayir’den de LNG alınıyor.

Türkiye’nin Rusya’yla 1997 ve 1998 tarihli iki doğal gaz anlaşması var. Anlaşmalardan birinin süresi 2025’e kadar geçerli. Ancak diğeri 2021’in sonu itibariyle bitmiş durumda. Rusya, 2015’teki uçak krizinde Türkiye’ye verdiği gazda kesintiye gitmemişti ancak Ukrayna işgalinde durumun ne olacağı belirsiz bir durum arz ediyor. Mevcut krizin zaten pahalı olan doğal gaz fiyatlarını daha da yukarılara taşıyabileceği tartışılıyor. İki ülke arasındaki çatışma petrol fiyatlarını da etkiliyor. Petrolün varili 2014’ten bu yana en yüksek seviye olan 100 doların üzerine çıktı. Bu petrolde tamamen dışa bağımlı olan Türkiye’nin aynı petrolü daha pahalıya alması ve cari açığının büyümesi anlamına geliyor.

TURİZM SEKTÖRÜ NASIL ETKİLENECEK?

Tüm dünyayı etkileyen Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19), turizm sektörünü çok kötü etkiledi. Turizm sektörü 2021’i toparlanma yılı olarak görüyordu. 2021’de yaklaşık 30 milyon turist geldi, 24,5 milyar dolar gelir bıraktı. 4 milyon 656 bin Rus, 2 milyon 55 bin de Ukraynalı turist Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler olan Rusya ve Ukrayna’dan gelen turist sayısı toplam turist sayısının yüzde 23’ünü oluşturuyor. Türkiye 2022 için toplam 35 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefliyordu. İşgalin, savaş ekonomisinin ve yaptırımların Türkiye’ye gelecek turist sayısını da etkileyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. SİHA’LAR MOTORSUZ KALABİLİR Türkiye ürettiği silahlı ve insansız hava araçlarında (İHA/SİHA) Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich’in birlikte ürettiği AI-322F motorunu kullanıyor. Türkiye’den 13 ülke SİHA satın alıyor. Türkiye’nin savunma ve havacılık sektörünün ihracatı 2019’da 2,74 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Ukrayna’ya yaptığı ihracatın sektörel dağılımında savunma sanayii, büyük bir paya sahip. Bunda SİHA ve İHA’ların katkısı büyük. Ukrayna’dan gelecek motorların aksaması savunma sanayii için kriz yaratabilir.

İNŞAAT, EN BÜYÜK KALEMLERDEN BİRİSİ

Türkiye ile Rusya arasındaki yatırımlarda en büyük kalemlerden birisini inşaat sektörü oluşturuyor. Türk müteahhitler, 67 ülkede 384 projeyle 29,3 milyar dolarlık yeni iş hacmi yaratıyor. En fazla proje de Rusya’da bulunuyor. Türk müteahhitler sadece 2021’de Rusya’da 11,2 milyar dolar değerinde yatırıma imza attı. Bu rakam Ukrayna’da ise 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rusya ile Ukrayna savaşı Türk müteahhitlerin bu ülkelerdeki inşaat yatırımlarını da olumsuz etkileyecek.

#Rusya #Ukrayna #savaş #ekonomi
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