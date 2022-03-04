banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

ÖZNUR SEVME: "YEREL KALKINMADA KADIN GİRİŞİMCİLERİN ROLÜ BÜYÜK"

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yerel kalkınmada istenilen sonuçların alınamıyor olmasının başlıca nedenlerinden biri de kadın girişimcilerin ekonomik hayata yeterince giremiyor olması. Yerel kalkınma için yerel aktörlerin yeterince ekonomik hayatta yer alması gerekiyor. Kadın girişimcilerin rolleri özellikle yerel kalkınma sürecinde kendini göstermeli.

Ekovitrin Mart 2022 04.03.2022, 13:43
ÖZNUR SEVME: "YEREL KALKINMADA KADIN GİRİŞİMCİLERİN ROLÜ BÜYÜK"

Tüm dünyada ve Türkiye’de son yıllarda kadın girişimci sayısındaki artış dikkati çekmektedir. Ancak yine de bunun arzu edilen düzeyde olduğunu söylemek güçtür. Özellikle ülkemizde kadının toplumsal rolünün güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor olsa da gerek siyaseten gerekse toplumsal olarak kadının yeterince temsil edilmediğini söylemek yerinde olacaktır. Ülkemizde kadın girişimcilerin özelliklerini, sorunlarını ortaya koyan çalışmalar bulunmakla birlikte; kadın girişimci sayısını artırmaya ve geliştirmeye yönelik araştırmalara ve projelere olan ihtiyaç da devam etmektedir.

Kadın girişimcilerin rolleri özellikle yerel kalkınma sürecinde kendini göstermelidir. Yerel kalkınma için yerel aktörlerin yeterince ekonomik hayatta yer alması gerekmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yerel kalkınmada istenilen sonuçların alınamıyor olmasının başlıca nedenlerinden biri de kadın girişimcilerin ekonomik hayata yeterince giremiyor olmasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde; eğitim düzeyinin düşüklüğü, toplumun önyargıları, cinsiyet eşitsizliği algılamasının güçlü olması gibi etkenlerin giderek kadınların aleyhine işlediği yönündeki gözlemler kadının yerel kalkınmadaki rolü ve işlevini gündeme getirmekte ve bunun da ancak kadının girişimciliğin artırılması ile mümkün olacağı haksız bir iddia olmayacaktır.

Girişimcilik, 2016-2018 işveren girişimlerin 2018 yılında doğum oranı yüzde 13,6 oldu. Yeni doğan işveren girişimlerin toplam işveren girişimlerine oranı yüzde 13,9’dan yüzde 13,6’ya düşerken, yeni doğan işveren girişimlerin yarattığı istihdamın doğduğu yıldaki toplam istihdama oranı yüzde 4,6’dan yüzde 4,9’a yükseldi. İşveren girişimlerde en yüksek doğum oranı 2018 yılında yüzde 30,8 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti.

Bu sektörü sırasıyla, yüzde 13,2 ile imalat ve yüzde 12,7 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti. Hukuki durumlarına göre işveren girişimlerden 2018 yılında doğanlar arasında en yüksek oran yüzde 70,3 ile ferdi mülkiyet oldu. İşveren girişimlerden 2018 yılında yeni doğanların istihdamının yüzde 51,8’i ferdi mülkiyetlerde yaratıldı. Hukuki durumlarına göre, işveren girişimlerden 2016 yılında ölenler arasında en yüksek oran yüzde 74,7 ile ferdi mülkiyet oldu. 2016 yılında ölen işveren girişimlerde istihdam kaybının yüzde 62,3’ü ferdi mülkiyetlerde gerçekleşti. İşveren girişimlerden 2017 yılında yeni doğanların yüzde 82,1’i 2018 yılında hayatta kaldı İşveren girişimlerden 2017 yılında yeni doğup 2018 yılında hayatta kalanların yüzde 69,9’unu ferdi mülkiyetler oluşturdu.

Hayatta kalan ferdi mülkiyetlerin istihdamının hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamına oranı yüzde 55,3 oldu. Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranı 2018 yılında yüzde 19,3 oldu. Hukuki durumu ferdi mülkiyet ve sahibi kadın olan işveren girişimlerin oranı yıllar itibariyle artma eğilimi gösterdi. Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranının en yüksek olduğu büyüklük grubu ise 1-4 çalışana sahip girişimler oldu. Toplam istihdam içinde 2018 yılında işveren olarak çalışanların payı yüzde 4,5 oldu. Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalış ile yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanların yaş gruplarına göre dağılımında, tarım dışı sektörde en yüksek pay yüzde 36,2 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşti.

Eğitim durumuna göre tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanlar arasında ilkokul mezunlarının oranı yüzde 28,2, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının oranı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Ayrıca tarım dışı sektörlerde çalışan işverenlerin yüzde 15,2’sini genel lise, yüzde 29,3’ünü ise yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu. Önceki yıl ile karşılaştırıldığında tarım dışı sektörlerde çalışan işverenler arasında ilkokul mezunlarının payı 0,1 puan azalırken, yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı 0,8 puan arttı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18