MURAT KURUM: “KONYA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ÖNCÜ OLACAK”

İ klim Şurası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’da düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki İklim Şurası’nın açılış programı öncesinde Gençlik Oturumu gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir araya geldikleri gençlerle iklim değişikliği üzerine sohbet ederken Bakan Kurum ve Başkan Altay gençlerin iklim değişikliğiyle ilgili sorularını cevaplandırdı.

GENÇLİK BİLDİRGESİ PAYLAŞILDI

İklim Şurası’nın açılışında ilk olarak İklim Şurası Genel Kurulu, Divan Kurulu ile İcra Kurulu oluşturuldu. Ardından İklim Şurası’na katılan 209 üniversiteden 209 İklim Elçisi’ni temsilen üniversite öğrencisi dört genç tarafından Gençlik Bildirgesi paylaşıldı. İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, açılışta yaptığı konuşmada, “Ülkemizin Paris İklim Anlaşması’na taraf olma iradesi neticesinde ülkemiz için yeşil süreci yine Cumhurbaşkanımızın veciz ifadeleri ile ‘Bir devrim, bir Milat’ olarak başlattık. Yeşil Kalkınma Devrimi hem tüm sektörlerden hem de hayatımızın her alanını etkileyebilecek kapsamlı bir değişimi ve dönüşümü işaret ediyor” dedi.

“KONYA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÇOK DERİNDEN ETKİLENEN BİR ŞEHİR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı konuşmada, Konya’nın iklim değişikliğinden çok derinden etkilenen bir şehir olduğuna işaret etti. Konya’nın kuraklıkla, susuzlukla, dev obruklarla yüzleşmiş, göllerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Bakan Kurum, “İnanıyoruz ki tarih boyunca nice zorluklar görmüş ama direnmiş bu şehir, iklim değişikliğiyle mücadelede de başarılı olacak, öncü olacak” dedi. Türkiye’nin son 20 yılda eğitimden sağlığa, kültürden ulaşıma, dış politikadan çevre ve şehirciliğe kadar her alanda değişimin, dönüşümün merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum, “İddiasını cesaretle ortaya koyduğu, her alanda milletimize vadettiği, her hedefe kararlılıkla yürümüş ve bütün insanlığa bu anlamda örnek başarılara imza atarak hakikaten çok önemli bir süreç yürütmüştür.

Son olarak Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birlemiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasıyla aslında yeni ufkunu belirlemiş ve yeni bir yola çıkmıştır. Bu yol, 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma devrimidir. Yeşil kalkınmanın lider ülkesi Türkiye hedefine giden kapıları sonuna kadar açan Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Bakan Kurum, “Ağaçlarımızın, denizlerimizin, akarsularımızın yok oluşunu kim durduracak? Bu büyük kriz hangi yeni felaketleri getirecek? Dünyanın geleceğini kim kurtaracak?

Aslında bu soruların cevabı açıktır. Kim kirlettiyse o kurtaracak. Yani hepimiz, yani tüm insanlık kurtaracak. İnşallah bu salondaki tüm misafirlerimizle yıllardır sürdürdüğümüz mücadelemize yeni boyutlar kazandıracağız. Yenilikçi çözümler bularak, emanete hep birlikte omuz omuza sahip çıkacağız. Sizlerin ortaya koyacağı her öneri daha temiz bir dünyaya, daha temiz bir Türkiye’ye emin olun ki çok büyük katkılar sunacak. İnanıyorum ki bu çalışmaları tüm dünya için birer referans niteliğinde olacak. Yine inanıyorum ki Türkiye’nin sözü ne kadar yükselirse etkisi küresel düzeyde hissedilecek, Türkiye’nin yeşil kalkınma yolunda liderliğini de hızlandıracaktır. Gençler bu konunun öncüsü olacak. Gençler iklim değişikliği ile mücadelemizin en büyük paydaşı olacak.

Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz gençler, her şeyin farkındalar” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de yaptığı tarihi konuşmasında Türkiye için yeni bir süreç ortaya koyduğunu aktaran Bakan Kurum, “2053 karbon nötr hedefimize ve Yeşil Kalkınma Devrimi’ni de tüm dünyaya ilan ettiler. Şimdi zaman yol haritamızı ve öncelikli politikamızı belirleme zamanı. Bu mücadelede ülke düzeyinde topyekün bir seferberliği ortaya koymamız şart” diye konuştu.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABİATIN DENGESİNİ BOZUYOR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İklim Şurası’nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehir olan Konya’da yapılıyor olmasından dolayı Bakan Kurum’a teşekkür ederek konuşmasına başladı. Küresel iklim değişikliğinin tabiatın dengesini bozduğunu, birçok canlı türünün yaşamını tehdit ettiğini ve dünyayı giderek daha az yaşanılabilir bir hale getirdiğine dikkat çeken Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi. Türkiye’nin tahıl ambarı olan Konya’da kuraklıktan dolayı göllerde suların azaldığını, yeraltı sularının çekildiğini kaydeden Başkan Altay, “Bu sebeple ürün rekoltelerinde büyük düşüş yaşandı. Allah’a şükürler olsun ki; kış aylarında şehrimizde son 20-30 yılın en yoğun kar yağışını aldık. Bu; hem baraj ve göllerimize umut oldu, hem de ovada yer altı sularının beslenmesine büyük katkı sağladı. Yağışlarla birlikte çiftçimizin de bizim de yüzümüz güldü. Çünkü, ülkemizin gıda güvenliğinin merkezi durumundaki Konya’da yaşanan sıkıntının tüm Türkiye’yi etkilediğini biliyoruz.

Dolayısıyla, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehir olan Konya’mızda bu şuranın düzenlenmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu. Haziran ayında devralacakları, dünya genelinde 240 bin üyesi bulunan Dünya Belediyeler Birliği Dönem Başkanlığında da küresel anlamda bu konuda yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarını dile getiren Başkan Altay, sözlerinin sonunda küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda desteğini hiçbir bir zaman esirgemeyen ve bu alandaki çalışmalara öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti. 650’den fazla bilim insanının katılımıyla Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinin ele alındığı İklim Şurası’na; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK temsilcileri de katıldı.