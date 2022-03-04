KÜBRA ORAKÇIOĞLU KAZAN: “KADIN-ERKEK ÇALIŞAN İSTİHDAMINDA EŞİTLİK GÖZETİYORUZ”

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu Kazan, gerek erkek giyim sektöründe gerekse genel olarak tekstil sektöründe kadın çalışan olmanın çok zor olduğunu söyleyerek, “Sektör oranlarına baktığımızda kadın çalışan oranları çok düşük. Öncelikle istihdam konusunda bu oranları yıkmaya çalışıyoruz.

Kadın erkek çalışan istihdamında eşitlik gözetiyoruz. Şirket olarak üst düzey yönetici pozisyonları erkek çalışanlardan oluşan bir şirket değiliz. Birçok departmanımızda yönetici pozisyonlarında kadınlar var. Şirket dışında ise kadınlara yönelik projeleri destekliyorum. Yeni Dünya İş Kadınları Platformu yönetimindeyim. Başkanımız Havva Külünk ile beraber kadınlara istihdam alanları oluşturuyoruz. Bugüne dek 10 ilde 200 kadına istihdam sağladık. Sadece Isparta’da 15 kadın kooperatifi kurulmasına vesile olduk. Anadolu’nun ücra köşelerindeki ihtiyaç sahibi olan fakat kabuklarını kıramamış kadınlara, genç kızlara balık tutmayı ve kabuklarını kırmayı öğretmeye çalışıyoruz. Şirket olarak faliyetlerimize örnek vermem gerekirse, Koruncuk Vakfı ile iş birliği yaparak aralarında Nebahat Çehre, Balçiçek Pamir, Gonca Vuslateri, Ece Sükan, Ayşe Arman ve Hülya Koçyiğit’in de bulunduğu 20 kadın ile birlikte ‘Kadın Eli Değerse Dünya Değişir’ adlı sosyal sorumluluk projesine imza attık” dedi.

“DEĞER ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”

Orka Holding olarak salt karlılık değil ‘değer’ odaklı çalıştıklarını kaydeden Kübra Orakçıoğlu Kazan, “Global markalar olarak sorumluluğumuz büyük. Erkeklerin hayatına kattığımız şıklık ve konforu buluşturan koleksiyonlarımızın yanında sürdürülebilir bir geleceğe sunduğumuz katkıyı ve döngüsel tüketimi çok önemsiyoruz. Yine pandemiden çok önce dijital dönüşüm alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde de pek çok sektörde olduğu gibi moda perakendesinde de yaşanan değişime hızla adapte olduk hatta değişime öncülük ettik. Şu anda yurt içi ve yurt dışı toplam 400 mağazamız var. Ama bunu sadece mağaza olarak değerlendirmemek lazım. Çünkü, farklı ülkelerde farklı satış sistemleri var. O yüzden dünyanın çeşitleri ülkelerinde ve Türkiye’de yaklaşık 100’e yakın farklı satış noktalarında ürünlerimiz satılıyor. Pandemi sonrası özellikle ihracat operasyonlarına ağırlık verdik. Hem faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını arttırmayı hem de aktif olduğumuz ülkelerde mağaza sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Pazar araştırmalarına yoğunlaşmış durumdayız. Sadece Türkiye’de değil globalde de adımızın erkek hazır giyimde küresel markalarla yan yana yer aldığını görmek memnuniyet verici” diye konuştu.

Kübra Orakçıoğlu Kazan, sözlerine şöyle devam etti: “Düzenli olarak 5 yıllık iş planlarımız var. Bu bizim için çok önemli, burada tabii ki başarılı iş planı ön planda, ama yine de bir takım sosyal sorumluluklara da önem veriyoruz. 2022 yılına özellikle yurt dışı pazarında güzel bir başlangıç yaptık. Her yıl olduğu gibi 2022 ve sonrasında yurt içi ve yurt dışında gerek mağaza gerek ihracat bazında büyümeyi sürdüreceğiz. Giresun’da 3. üretim tesisimizi açmayı planlıyoruz. Yeni yatırımımızla gömlek ve pantolonda üretim kapasitesini iki kat artacak ve 300 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Ciro hedefimiz, 1 milyar 250 milyon liraya ulaşmak olacak. Halen grup bünyesinde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Amacımız, istihdamı gelecek yıl 3 bin kişiye çıkarmak olacak. Gelecek yıl Damat Tween markamızla bir ilke daha imza atacağız. Modada Türkiye’nin ilk metaverse (sanal evren) mağazasını bu yıl Nisan ayında açmaya hazırlanıyoruz. Böylece modada ilklerin yaratıcısı Orka Holding olarak sanal evrende de öncü olacağız.”