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“KADINLARA POZİTİF ÖRNEK OLABİLİRSEM BUNDAN BÜYÜK GURUR OLAMAZ”

Hayata geçirdiği ilklerle Türkiye’yi global operasyonun en başarılı ülkelerinden biri olarak ön plana çıkaran Micro Focus’un Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, International (Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika) bölgesinde, yönetim ekibinin üyesi olarak Micro Focus International İş Stratejileri ve Pazara Gidiş Dönüşüm Direktörlüğü görevine atandı. Deniz Kırca, “Türkiye’deki kadınlara pozitif örnek olabilirsem benim için bundan büyük gurur olamaz” diyor.

Ekovitrin Mart 2022 04.03.2022, 12:44 04.03.2022, 12:50
“KADINLARA POZİTİF ÖRNEK OLABİLİRSEM BUNDAN BÜYÜK GURUR OLAMAZ”

Toplam 48 ülkede 12 binden fazla çalışanı, 7 bin 500 global partneri ve 40 binin üzerindeki müşterisiyle 3 milyar dolarlık ciro yaratan dünyanın en büyük kurumsal yazılım sağlayıcılarından Micro Focus, Türkiye pazarında yaptığı başarılı yenilikçi uygulamalarla ön plana çıkan Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca’nın görev tanımını genişletti. 2014 yılından itibaren HP Yazılım Ülke Müdürü ve ardından Micro Focus ve HP Yazılım birleşmesiyle Türkiye ve Yunanistan’dan sorumlu ülke genel müdürü görevlerini yürüten Deniz Kırca, International (Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika) bölgesinde, uluslararası yönetim ekibinin üyesi olarak ‘Micro Focus International İş Stratejileri ve Pazara Gidiş Dönüşüm Direktörlüğü’ görevine atandı. Kırca, yeni görevinde Micro Focus International Başkanı ile çalışarak, global operasyonun gelecek dönemde planladığı dönüşüm için farklı ülkelerde pazara gidiş model ve stratejilerinin, müşteri memuniyetini artıracak şekilde ve çeşitlikte verilebilmesinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak. Bu atama, şirkette Türkiye’den bu seviyede üst düzey ilk atama oluyor.

YENİLİKÇİ HIZLI BÜYÜMEYLE PİLOT ÜLKE OLDU

2017 yılında Micro Focus’un Hewlett Packard Enterprise’ın (HPE) yazılım bölümüyle birleşmesiyle birlikte dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri haline gelen Micro Focus, birleşme sürecinin yaşandığı en kritik yıl olan 2018’de Türkiye’de yüzde 15 büyüdükten sonra, 2019’da da hedeflerinin yüzde 120 üzerine çıkarak yüzde 40 büyüme gerçekleştirdi. Pandeminin damga vurduğu 2020 yılında da hızlı büyüme performansını sürdüren şirket bir yandan da Türkiye’ye yatırım yaparak ve AtarLabs’ı bünyesine katarak, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki en büyük global satın almasına imza attı. İzleme, güvenlik ve KVKK projeleriyle tüm dünyada yenilikçi ve alanında ilk olan projeleri çıkaran Micro Focus Türkiye, 2020 yılında global ölçekte ilkleri başaran ülke olarak pazara gidiş modelinde (GTM) pilot ülke seçildi. Pilot ülke olarak da tüm başarı hedeflerine ulaştı ve Micro Focus’un global 2020 değerlendirmesinde ‘En Başarılı Ülke’ olarak gösterildi. Birçok Micro Focus Türkiye çalışanı bulundukları pozisyonda ‘Yılın En İyi Çalışanı’ olarak ödül alırken, bu başarının mimarı ve lideri Deniz Kırca da ‘Yılın Yöneticisi’ ödülüne layık görüldü. 

“BENİM İÇİN BUNDAN BÜYÜK GURUR OLAMAZ”

Micro Focus International (EMEA ve LATAM) Strateji ve Dönüşüm Direktörü Deniz Kırca, yeni görevine atanmaktan büyük gurur duyduğunu belirtiyor. Deniz Kırca, şöyle devam ediyor: “Yeni görevimle Türkiye’de başarıyla gerçekleştirdiğimiz pilot GTM (Go To Market)’i örnek alacağız. Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde birbirinden tamamen bağımsız ve farklı kültürlerde değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmeye odaklanacağız. Bu doğrultuda Micro Focus’un en doğru pazara gidiş model ve stratejilerini yönetim ekibiyle belirleyip, geniş bir coğrafyada uyarlayacağız. Dünyanın en büyük global yazılım markalarından birinin stratejilerine katkı sağlamak gibi büyük bir sorumluluk beni oldukça heyecanlandırıyor. Bununla beraber Türkiye’deki kadınlara pozitif örnek olabilirsem benim için bundan büyük gurur olamaz.” Micro Focus global strateji ekibinin bir parçası olarak Türkiye’nin de daha stratejik bir konumda temsil edileceğini vurgulayan Deniz Kırca, bir kadın yönetici olarak bu birimde görev almaktan büyük heyecan duyduğunu da sözlerine ekliyor

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