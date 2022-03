IŞILAY REİS YORGUN: "HER NESLİN KADINI FARKLI TARİH YAZAR"

Türk kadını tarih boyunca cesur ve güçlü kimliğiyle tanınmıştır. Günümüzde de kadınlarımız aynı şekilde her koşulda varlıklarını gösteriyorlar. Kadınlarımız özellikle pandemi döneminde çok büyük zorluklar ile karşılaştılar ancak bu zorluklar gördüm ki onları çok daha fazla güçlendirdi. Biz tarih yazan kadınların nesliyiz, biz gücümüzü geçmişimizden alıyoruz.

Bu sebeple her daim güçlü, cesur, milleti için çalışan kadınlar olacağız. Üreten, çalışan, yöneten kadınlarımız ile ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız. Bizden sonra gelecek nesle örnek olacak, onlara gücümüzü, azmimizi miras bırakacağız. Hayatımızın her alanında iz bırakan, bizlere değer ve anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart “Dünya Emekçi Kadınlar” Gününü kutlarım. Dünya genelinde ve ülkemizde kadınların daha eşitlikçi olanaklara sahip olabilmeleri için bizzat kadınlar tarafından başlatılacak girişimler ve liderlik önem arz etmektedir. İş dünyasında kadınların bakış açıları, önemli kazanımları beraberinde getirmektedir. Kadın yatırımcıların, girişimcilerin ve iş gücünün, üretimde ve gıda sektöründe daha çok var olması, hem ekonomik büyümeye hem de sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

TARIMDA KADIN ELİ

Tarımsal üretim faaliyetlerinde kadınların katılımlarında son yıllarda artış yaşanıyor. Tarımsal üretim sürecinde tohumun saklanmasından ürünlerin yetiştirilmesine, hasattan ürünün sofraya ulaşımına kadar her alanda kadın emeğinin büyük payı var. Kadın ve genç çiftçilere uygun imkanlar sağlandığı takdirde üretim ve istihdam daha da artacak. Köyden kente göç önlenmiş olacak. Bu da ekonomik kalkınmayı ve büyümeyi hızlandırmış olacak. Kadınların ekonomideki yeri çok kıymetli. Bereketli ellerin varlığıyla daha da verimli topraklarımız olacağına inanıyorum. Tarımın hem bugünün hem de geleceğin sektörü olduğunu vurgulamak istiyorum. Gelecek nesillerin sağlıklı beslenebilmesi için tarım ve üretim çok büyük önem arz ediyor.

Bizden sonraki nesillerimiz için kuşaklar boyunca bereketli topraklarımızın bize sunduğu miras olan tarım sektörünü geleceğe taşımaktan sorumluyuz. Üretimde kadının gücünün farkındalığını desteklemek ve tüm kadınlarımıza da cesaret vermesi için başlattığımız Bakliyat Köylerimizle kadınlarımızın emeklerine katma değer sağlıyoruz. Sofralarımıza gelen pirinç ve bakliyatların her tanesinin kadın üreticilerimizin emeğiyle hazırlanarak tüketicilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bir kadının gölgesinde yaşam bulan her şeyde onun gücünü, kararlılığını ve azmini görürsünüz. Dünyamızı güzelleştiren kadınlar sağlıklı nesillerin yetişmesinde de büyük öneme sahiptir. Bitkisel protein bakımından zengin içeriğe sahip bakliyatlar geleceğin sağlıkla büyümesine katkı sağlarken bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı olur. Reis gıda olarak, üretimden sofralara lezzet katan tüm kadınlarımızın yanındayız. Geleceğe ışık tutan kadınlarımızla beraber daha güçlü yarınlar için Reis ailesi olarak her zaman desteklerimizi sürdüreceğiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE KADINLARIN VARLIĞI GÜÇ KATACAK

Kurulduğumuz günden bu yana kadın istihdamını her alanda destekleyen faaliyetlerde bulunarak kadınların daha fazla iş dünyasında yer alması ve değer oluşturması için çalışmaya devam ediyoruz. 41 yıllık bir aile firmasının kadın yöneticisi olarak eşitlik ilkesi ile üstlendiğimiz misyonumuzu gelecek nesillerimizde de devam ettireceğiz. Kadınlarımızın emeklerini değere dönüştürmek için hem firmamızda hem de görev aldığım birçok dernek ve STK’da kadınlara yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyim. Kadınlarımızı üretimden ihracata kadar her alanda ekonomiye katmayı hedefliyor, onlara katkı sağlayacak projelerde yer almayı amaçlıyorum. Kadınların emeği ile şekillenen her şey farklı bir anlam kazanıyor. Son yıllarda iş yaşamında kadın istihdamında ciddi farkındalık oluşmuştur.

Özellikle pandemi döneminde kadınların iş hayatına katılımı yüksek oranda bir ivme yakalamıştır. Kadının olduğu her yerde barış vardır, üretmek vardır, güçlü yarınlar vardır. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olma yolunda, kadınlarımızın ekonomiye, iş gücüne ve sosyal projelere dahil olmaları büyük önem arz ediyor. Sürdürülebilir geleceğe, kadınların varlığı güç katacaktır. Kadın istihdamının artması toplumsal refahı da çok daha ileri noktalara getirecektir. Kadınların iş dünyasında aktif rol alması inovasyon, çeşitlilik, sürdürülebilirlik, profesyonellik, iyi yönetişim gibi kazanımları da beraberinde getirecektir. Gelecek nesilleri yetiştiren kadınlarımız geleceğin gıdası bakliyatları üretiyor. Kırsalda yaşayan kadınlarımızın ekonomiye dahil olabilmeleri ve yerel üretimin artması için kadınlarımızın kendi yörelerinde yaptıkları girişimleri teşvik etmek için 2020 yılında “Reis Bakliyat Köyü” projemizi Bolu ili Çamyayla Köyü Kadın Kooperatifi ile başlattık. Reis ailesi olarak kadın üreticilerimizin yaşamlarını iyileştirecek, üretimi teşvik edecek projemiz ile tarımın yükünü omuzlayan kadınlarımızın yanında olmak bununla beraber sürdürülebilir tarımın destekçisi olmak adına çok kıymetli bir proje olduğuna inanıyorum.

Kadının gıdadaki emeği toprakta başlıyor üretimle devam ediyor ve sofralarda elinin lezzetine dönüşüyor. Kadınlarımız ile Bolu Çamyayla köyünde fasulye ekimini yaparak hem onlara gelir olacak hem de Reis’in kadın emeğiyle hazırlanmış özel ürünlerini tüketicilerimizle buluşturabileceğimi düşündük ve 80 kadın üreticimizle Bombay, Çivril, Battal, Dermason, Şeker ve Barbunya fasulye çeşitlerinin ekimini gerçekleştirdik. Kadınlarımızın sevgi ve emekle inşa ettiği her şey çok kıymetli ve çok bereketlidir. Kadınlarımız ile birlikte sürdürülebilir tarıma destek olmak için başlattığımız Bakliyat Köyleri projemizde 2020 yılında tohum üretici belgesi alarak tohum üretimine başladık. Yerli ve yerel tohumlarımızın korunması ve çoğaltılması için çalışmalar yapıyoruz.

Samsun Bafra bölgesindeki çeltik ekimlerimizde 430 dönümlük bir arazi üzerinde Trakya Araştırma enstitüsünden almış olduğumuz tohumları sertifikalı hale getirerek çiftçilerimize dağıtımlarını gerçekleştirdik. Amacımız verim artışı sağlayan sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve üretimin arttırılmasıdır. Sürdürülebilir bir tarım için daha az kaynak kullanarak, daha çok verim elde etmek önem arz etmektedir. Kaynakları verimli olarak kullanmazsak sürdürülebilir bir gelecekten söz edemeyiz. Tarım işçiliği sabah evden çıkıp mesai bitiminde eve dönülecek bir iş değil. Bir aile organizasyonudur. Kadınlarda işin öncüsü durumundadır. 2020 yılında başlatmış olduğumuz Bakliyat Köylerinde kadınların üretimde daha fazla yer almasına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar ile Kadın Dostu Markalar Derneği tarafından ödüle layık görüldük. Bu örnek çalışmamız ile üretimin yanında her alanda kadınların iz bırakmasını ve bu projenin ilham olmasını istiyoruz.

REİS BAKLİYAT KÖYLERİNDE AİLE ÇİFTÇİLİĞİ

2021 yılında “Aile Çiftçiliği”ni desteklemek için Niğde’nin Çarıklı Köyü’nde sözleşmeli tarım ile 7 çeşit fasulye ekimini gerçekleştirdik. Gençlerimiz ve kadınlarımızı ön plana aldığımız bir proje oldu. Çarıklı Köyünde yerli barbunya, bombay, börülce, maş fasulyesi ekimi ile birlikte ülkemizde ilk defa ekimi gerçekleşen ürünlerimiz oldu. Yurtdışından ithal edilen kırmızı ve siyah fasulyeyi ülkemiz topraklarında pilot bir uygulama olarak ekimini gerçekleştirdik ve hasadını verimli bir şekilde aldık. Önümüzdeki yıl üretmiş olduğumuz tohumları çiftçilere dağıtımını yaparak daha geniş alanlarda ekimini gerçekleştireceğiz. Anadolu’nun bereketli topraklarını ve yerli tohumlarını sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ve sürdürülebilir çevre koruma sistemleri ile birlikte gelecek nesillere bırakmak için kadınlarımız ile birlikte değer yaratmak için çalışıyoruz.

GIDA SEKTÖRÜNDE KADIN

Gıda sektöründe çalışan bir kadın olarak sorumluluğumu ve üzerime düşen görevleri sonuç odaklı olarak gerçekleştirmem gerektiğini düşünüyor ve bu minvalde çalışmalar gerçekleştiriyorum. İç ve dış pazarlarda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile gıda sektörüne bambaşka bir bakış açısı getirerek bu sektörde yer almak isteyen kadınlarımıza da desteği bir borç bilirim. Çünkü unutmamalıyız ki kadın istihdamının geleceğini şekillendirmek hepimizin elinde. Sektörümün bana verdiği farklı sorumluluklar da bulunuyor. Ailelerin, çocukların sağlıklı beslenmeleri için daha fazla çalışmalı gıda sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamalıyım. Gıda sektöründe çalışan biri olarak tüketiciyi bilinçlendirmeli, sağlıklı ve dengeli beslenme konularına yönlendirmeliyim. Bunları da hem bilgi birikimi hem projeler hem de sağlıklı ürünlerle gerçekleştirmeliyim. Bu tutum sosyal sorumluluk çalışmaları için de geçerli. 2009 yılından bu yana obezite ile mücadele konusunda da farklı projelerle çocuklarımıza ata tohumlardan doğal şartlarda üretilen bitkisel ürünleri sevdirmeyi, sağlıklı beslenmeyi amaçlıyor ve geleneksel sofra kültürümüzün ve değerlerimizin korunması adına mücadele veriyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz projeler ile birlikte şirketimiz bünyesinde de kadın istihdamını önemsiyoruz ve her geçen gün kadın çalışanlarımızın sayısını arttırıyoruz. Bununla birlikte şirketimiz staj eğitimlerinde kız öğrencilerimize öncelik vererek onların iş hayatına atılımında cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Reis Göktürk tarafından 2018 yılında kurulan Reis Akademi ile de kariyer yolculuğunda seçecekleri iş alanı için verilen eğitimlerle fırsat yaratıyoruz. Sevgi ve duyarlılığı temsil eden, toplumun temel taşı olan kadınlarımız, elinin değdiği her şeyi güzelleştiriyor. Hedefimiz daha fazla kadını iş hayatına dahil etmek ve bu anlamda sürdürülebilir bir projeye imza atmak. Reis Gıda olarak yaşanabilir bir dünya düzeni için sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerine hayat verirken çevreye ve topluma olan sorumluluk anlayışıyla hareket etmekteyiz.

İHRACATTA KADININ ROLÜ

Türkiye İhracatçılar Meclisi 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu. 2018 yılından bugüne İstanbul Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, TİM Delegesi, Sektör Kurulu ve TİM Tarım Komisyonu üyeliği görevlerini yürütüyorum. 2018 yılında kurulan ve 54 üyesi bulunan Tim Kadın Konseyimiz ile ihracatı sürekli ve kalıcı bir şekilde artırarak, milli hedeflere çok daha hızlı bir şekilde ulaşmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan kadınların başarı hikayelerini ayrı tutmak ve bu hikayeleri daha geniş kitlelere duyurmaktır. İhracat yapmaya istekli potansiyeli olan girişimci kadınlarımız ile daha sağlam adımlar atacağız.

İhracata daha fazla kadın eli değecek. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) olarak 2020 yılında başlattığımız ‘İhracata İlham veren Kadınlar” platformumuzda girişimcilik ruhuyla inovatif ürünleri hayata geçiren, çalışan, üreten kadınlarımıza hem yol gösterme, hem de onları cesaretlendirerek iş dünyasında ve ihracatta temsil edilen kadınlarımızın sayısını arttırmaya yönelik sektör profesyonelleri tarafından söyleşiler gerçekleştiriyoruz ve eğitim almalarına olanak sağlıyoruz. 5 kadın girişimcimiz ile başlattığımız “ihracata ilham veren kadınlar” platformumuzda şuan sayımız 60 kişiye ulaştı Kadınlarımız girişimci ruhları azmi ve başarıları ile kısa sürede ihracat yapar hale geldiler. Tüm kadınlarımızın buradaki ortak özelliği hazırlamış oldukları ürünlerin ülkemiz topraklarında yetişen yerli ve yerel ürünler olmasıdır. Ürünleri doğallıkları beslenmeye faydaları ülkemiz ve ihracatımız için çok önemli bir değerdir. Kadınlarımızın göstermiş olduğu özveri ve başarılar ile her geçen gün güçlenerek ihracatımızı artıracak ve ülke ekonomimize katkıda bulunarak daha fazla katma değerli ürünlerimizi dünyaya tanıtacağız. İHBİR olarak üretici kadınlarımızı yurt dışı fuar organizasyonlarımıza davet ederek onların yurt dışı iş birliklerinin de hızlı bir şekilde artmasına olanak sağlıyoruz. Kadınlar ile birlikte gençlerimize yönelik çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Bizler için en önemli olgu ülkemizin milli varlığını dünyaya tanıtarak geleceğe taşımak.

Kadınlarımızın ve gençlerimizin farklı bakış açıları ile ihracat başarımız çok daha ileriye taşınacaktır. TİM Başkanımız İsmail Gülle önderliğinde 2021yılında kurulan Genç Tim’de başkan vekili ve İstanbul bölge başkanlığı görevini üstlenerek gençlerimizi ihracata yönlendirmek için projeler geliştiriyoruz. Her bir üyemiz farklı sektörlerde öncü şirketlerde ihracat gerçekleştirmektedir. Bu platformda buluşma amacımız her bir farklı deneyim ışığında ilerleyebilmek ve gençlerimizi ihracata özendirmektir. Ülkemiz topraklarında yetişen ürünler ihracat potansiyeli her zaman artacak olan ürünlerdir. Ülkemiz ürünlerinde her geçen gün daha fazla katma değer oluşturarak Türk markalı ürünleri dünyaya tanıtmak biz genç nesil ihracatçıların sorumluluğundadır. Bizler için en önemli olgu ülkemizin milli varlığını dünyaya tanıtarak geleceğe taşımak. Hem üretim hem de ihracatta ülkemi dünyada tanıtarak iyi bir konuma getirmeyi amaçlıyorum. Bu anlamda da kariyerime yön verecek çalışmalar içerisindeyim.