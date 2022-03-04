IAS, 2022 YILINA ÖNEMLİ GELİŞMELERLE BAŞLADI

Global teknoloji firması IAS, yazılım ve donanım ürünleri ile firmaların Endüstri 4.0 ihtiyaçlarına bütünsel çözümler sunuyor. Firma, 2022 itibarıyla hem organizasyonel hem de sunduğu ürün ve hizmetler konusunda oldukça kapsamlı bir yapısal değişim içerisinde olduğunu duyurdu. Her gün gelişen vizyonu ile başta müşterileri, iş ortakları ve çalışanları olmak üzere tüm paydaşları için verimli ve ileriye dönük çalışmalar yürüttüğünü bildiren firmanın yöneticileri, Endüstri 4.0 vizyonu ile her geçen gün kendilerini güncellediklerini belirtti.

“ETKİNLİK ALANIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

IAS Genel Müdürü Metehan Altındil, dünyanın önemli noktalarında faaliyet gösteren, önemli pazarlarda önemli projelere imza atan global bir teknoloji firması olduklarını söyledi. “Teknolojiyi üreterek kendi veri tabanımızı, yazılım dilimizi kullanarak, bütünleşik yazılım çözümleri sunuyoruz” diyen Metehan Altındil, şöyle devam etti: “Etkinlik alanımız her geçen gün artıyor ve hedeflerimiz yüksek. Ürünlerimiz, danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizle firmaların dijital dönüşümde tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. 2021 sonunda tanıttığımız yeni ürünümüz Industrial Applications Objects (IAO) ile sektörümüze yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. caniasERP içerisindeki tüm modülleri birer obje haline getirdik. Böylece tek başına yaşam döngüsünü sağlayabilen, istenildiğinde sınırsız entegrasyon kabiliyetine sahip, daha güçlü ve dinamik objeler olarak kurguladık. Sektörümüze kazandırdığımız bu yeni vizyon, şirket içindeki organizasyonlarımıza bakış açımızı da değiştirdi diyebiliriz.” Metehan Altındil, “Hedeflerimiz ve yeni vizyonumuz ışığında firmamızın tüm katmanlarında yapısal değişikliklere gidiyoruz. 16 yıldır IAS’nin yazılım departmanında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Son olarak IAS Genel Müdürü olarak yürüttüğüm görevime 2022 itibarıyla Chief Application Officer (CAO) olarak devam edeceğim. Öncelikli hedefimiz yeni yazılım geliştirme yaklaşımımız ile sektöre yön veren çözümler üretmek, global pazarda büyüme oranımızı hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirmek olacak” açıklamasını yaptı.