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“HER AN SORGULAMALI, YENİLENMELİ VE İŞİMİZİ DAHA VERİMLİ HALE GETİRMELİYİZ”

Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü & Koza Merkezi Direktörü Didem Özensel, “Mercedes-Benz Türk’te geçirdiğim yaklaşık 25 yıla baktığımda, ilk andan bugüne benim için değişmeyen tek bir şey oldu. Attığım her adımda kendime şunu söyledim; Her an sorgulamalı, yenilenmeli ve işimizi daha verimli hale getirmeliyiz. Bu yeniliği uygulayacak iyi ekibi kurmak da tutkuyu paylaşmanın vazgeçilmez adımı” dedi.

Ekovitrin Mart 2022 04.03.2022, 13:01
“HER AN SORGULAMALI, YENİLENMELİ VE İŞİMİZİ DAHA VERİMLİ HALE GETİRMELİYİZ”

Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü & Koza Merkezi Direktörü Didem Özensel, otomotiv sektöründe başarılı bir kadın yönetici olarak uyguladığı stratejiler, başarısının sırları ve şirket olarak ulaştıkları büyüklük hakkında Ekovitrin’e açıklamalarda bulundu. “Mercedes-Benz Türk’te geçirdiğim yaklaşık 25 yıla baktığımda, ilk andan bugüne benim için değişmeyen tek bir şey oldu. O da kurumsal hayattaki mottomdur: Attığım her adımda kendime şunu söyledim: Her an sorgulamalıyız, yenilenmeliyiz ve işimizi daha verimli hale getirmeliyiz. Bu bağlamda sorgulamayı, geliştirmeyi ve yenilenmeyi hep önceliğim sayarım. Bu yeniliği uygulayacak iyi ekibi kurmak da tutkuyu paylaşmanın vazgeçilmez adımı” diyen Didem Özensel, “Yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüz iş dünyasında, başta kendini tanıma ve hayat boyu öğrenme konusunun gelişim için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kendinizi eğitmeyi ve geliştirmeyi asla bitiremediğiniz bir yolculuk bu. Sürekli öğrenmenin önemi, alanınızda her zaman ilerlemeye ve gelişmeye devam edebileceğinizi fark ettiğinizde ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

“HER ALANDA FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİNDEN İLHAM ALIYORUZ”

Kendilerini içinde çeşitliliği barındıran, çeşitliliğin gücüne inanan, herkese eşit fırsatlar sunan büyük bir aile olarak tanımladıklarını kaydeden Didem Özensel, “Her stratejimizi adalet ve güven duygularıyla olgunlaştırıyor, işe alımdan kariyer fırsatına kadar ‘her alanda fırsat eşitliği’ ilkesinden ilham alıyoruz. Şirketimizde 2008 yılından bu yana ‘Çeşitliliklerin Yönetimi’ (Diversity) çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Daimler Truck stratejileriyle paralel olarak, kadın yönetici ve kadın çalışan sayılarına yönelik sayısal hedefler koyuyor ve bu hedefleri takip ediyoruz. Sayısal hedeflerimizin yanı sıra, Daimler Truck AG olarak imzaladığımız ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’, ‘Sosyal Fayda Prensipleri’ ve şirket içerisinde yayınladığımız ‘Davranış Yönetmeliği’ ile de cinsiyet eşitliğini en üst düzeyde uyguluyoruz.

Şirket içi gerçekleştirdiğimiz eğitim ve çalıştay gibi tüm faaliyetlerimizde kadınların aktif katılımına da son derece önem veriyoruz. Yönetici atama değerlendirme süreçlerinde adaylar arasında en az bir kadın aday olmasına dikkat ediyoruz. 2017 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından verilen ‘Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün sahibi olduk” dedi. Didem Özensel, genç girişimcilere önerilerini ise şöyle özetledi: “Rekabetin üst düzeyde yaşandığı günümüz iş dünyasında, genç girişimcilerin başarılı olmak için öncelikle çok çalışmaları gerektiğinin altını çizmeliyim. Ancak, çok çalışmak dışında dikkat etmeleri gereken birçok önemli nokta daha var. Konu girişimcilik olunca ‘merak’ ilk kıvılcım; bu nedenle meraklı olmaları ve araştırmacı bir ruh taşımaları gerekiyor. Genç girişimcilerin ilk ve en önemli yatırımları kendilerine yapacağı yatırım olacağı için; kendilerini veya işlerini bir adım daha ileriye götürmek için yapacakları her şey mutlaka meyve verecek.

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