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‘HASTA BİNA’ SENDROMUNA YAKALANMAYIN

COVID-19 salgınının ardından yaygınlaşan evden çalışma modeliyle birlikte kişilerin, evlerini hem rahat çalışabilecekleri şekilde hem de ev konforunu göz ardı etmeden dekore edebilmeleri için önerilerde bulunan İç Mimar Dilek Yaşar, “Konut tasarımlarında ana hedef kullanıcının yaşam kalitesini artırmaya yönelik gereksinimlerin karşılanması” dedi.

Ekovitrin Mart 2022 04.03.2022, 12:17
‘HASTA BİNA’ SENDROMUNA YAKALANMAYIN

İ stanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dilek Yaşar, COVID-19 salgınının ardından konut tasarımlarında kişilerin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Dilek Yaşar, küresel salgınla birlikte iç mekân kavramının daha da önem kazandığını ve ‘evde kal’ sloganının yaygınlaşmasıyla evde kalma süresinin arttığını ifade etti. Yaşanılan, çalışılan, eğitim görülen ve aynı zamanda sosyalleşilen alanlar olarak kullanılmaya başlanan konutların tasarımlarında bazı gereksinimlerin ortaya çıktığını belirten Yaşar, öncelikli olarak ‘iç-dış ilişkisine’ dikkat çekti. Evlerinde uzun süreler geçirmek zorunda kalan insanların en çok açık alanlara ihtiyaç duyduğunun bilindiğini aktaran Dilek Yaşar, “Bu perspektifte; bahçe, balkon ve teras gibi açık/ yarı açık mimari öğeler bireylerin temiz hava alma, sohbet etme, egzersiz yapma, yemek yeme, çalışma, oyun oynama, vb. aktiviteler için kullanabilecekleri alanlar olarak önem taşıyor. Konut tasarımlarına bu öğelerin dâhil edilmesi bireylerin daha sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri adına önem arz ediyor” dedi. ‘Esnek mekân’ ihtiyacının da aynı konutu paylaşan aile bireylerinin kendilerine özel alan yaratabilmesi adına önemli olduğunu söyleyen Dilek Yaşar, “Mekânlarda açılır/kapanır/ katlanır/ayarlanır bölücüler önemli hale geldi. Bununla birlikte farklı eylemlere cevap verebilecek şekilde üretilen, dönüştürülebilir mobilyalar özellikle kısıtlı mekanlarda esnek alanlar yaratabilmek için öne çıkan bir diğer faktör oldu” diye konuştu. Dilek Yaşar, temassız teknolojilerin de konut tasarımında önem kazandığının altını çizerek, “Bir iç mekân tasarımında teknoloji gerek tasarımcıya gerekse kullanıcıya doğrudan veya dolaylı olarak etki eden başlıca hususlardan biridir. Sürekli temas edilen musluklar, elektrik prizleri ve asansör düğmeleri için kullanılan göz/el hareketi veya ses algılama sistemleri temassız teknoloji kapsamında ele alınabilir” bilgisini paylaştı.

KONUTTA EYLEM ÖZGÜRLÜĞÜ

Solunum yolları, dermatolojik rahatsızlıklar gibi fiziksel hastalıkların yanı sıra doğal havalandırmanın yapılamadığı binalarda ‘Hasta Bina Sendromu’ olarak da bilinen ve binada yaşayan insanların, bir sebep olmaksızın hastalık ve can sıkıntısı gibi semptomlardan muzdarip olduğu durumlarla da karşılaşılabildiğini bildiren Dilek Yaşar, mekanik havalandırmaların kullanıldığı mekânlarda düzenli bakımın önemli olduğunu ek olarak da ultraviyole tabanlı filtreler veya hava sirkülatörleri gibi hava temizleyicilerinden faydalanılabileceğini söyledi. Dilek Yaşar, konut tasarımlarında olmazsa olmazlardan birinin mahremiyet kavramı olduğunu hatırlattı. Mahremiyet kavramının görsel ve işitsel olarak iki türlü ele alınabildiğini kaydeden Dilek Yaşar, “Gözlenmekten/görülmekten ya da işitilmekten/rahatsız etmekten korkmadan eylemleri gerçekleştirebilme özgürlüğünün önemi arttı. Bu anlamda uygun yönelimlenme, akustik ihtiyaçları karşılayabilen ve gürültü kontrolü sağlayabilen malzeme ve detayların tercih edilmesi, göz önünde bulundurulması gereken faktörler olarak öne çıkıyor” açıklamasını yaptı.

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