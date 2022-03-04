HARIBO ALTIN AYICIKLAR 100. YAŞINI KUTLUYOR

19. yüzyılda lunaparklarda eğlence programının önemli bir parçası olan ayılardan ilham alınarak icat edilen Altın Ayıcıklar; çok kısa bir sürede tüm dünyaya yayılarak HARIBO’nun küresel ölçekteki büyümesinde önemli bir rol üstlendi. Hans Riegel’in ürettiği, şimdiki adı Altın Ayıcık olan “Dans Eden Ayıcıklar” kısa sürede herkesin neşe kaynağı oldu. Altın Ayıcıklar’ın hala çok özel bir konuma sahip olduğunu belirten 3. Nesil Yönetim Kurulu Üyesi Hans Guido Riegel, “Altın Ayıcıklar, bizim en değerli aile yadigarımız. Büyükbabamın icadının ardından tüm nesillerin görevi, bu mirası beslemek ve onu daha da geliştirmek oldu” diyor. Altın Ayıcık bugün hala 100 yıl önceki formuna sadık kalınarak üretiliyor ve nesiller boyunca zamansızlaşarak klasikleşmeye ve her gün büyük bir eğlence sunmaya devam ediyor. HARIBO’nun en çok sevilen ürünü haline gelen Altın Ayıcıklar, tüm dünyadaki üretim tesislerinde her gün 160 milyonun üzerinde üretiliyor. Öyle ki; bir yılda üretilen Altın Ayıcıklar yan yana dizildiğinde dünyayı tam 10 kere dolaşabiliyorlar. Türkiye’nin en çok satan yumuşak şekeri olan ürün; markanın Türkiye Hadımköy’deki fabrikasında, Türkiye ve yaklaşık 50 ihracat ülkesi için helal sertifikasına uygun olarak, meyve ve sebzelerden elde edilen doğal renklendiriciler kullanılarak üretiliyor.