GIDA OKURYAZARLIĞI, TÜKETİCİLERE OKUL ÖNCESİNDEN BAŞLAYARAK ÖĞRETİLMELİ

İ stanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Begüm Kalyoncu Atasoy, Türkiye’deki gıda okuryazarlığı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Gıda okuryazarlığını geliştirmenin temel amacına değinen Atasoy, “Gıda okuryazarlığını geliştirmenin temel amacı sağlığın, iyilik halinin, sağlıklı beslenme ve besin seçiminin geliştirilmesi ve sürdürülmesine katkı sağlayabilmek ve tüketicilerin bu konudaki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmek. Bu sebeple etkin politikaların planlanması ve uygulanmasında ilgili tüm paydaşların iş birliği içinde olmaları toplum sağlığı açısından oldukça faydalı” değerlendirmesini yaptı. Atasoy, göçmenler de dâhil hassas gruplar için yapılması gereken araştırmaları da bildirerek, “Özellikle hassas gruplar üzerinde güçlendirici ve kendi kendine yetebilirlik sağlama hedefiyle eğitim ve farkındalık uygulamalarını içeren araştırmaların yapılması uygun olacak” dedi. Gıda etiketlerine dair kanunlarda belirtilen ve yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren Atasoy, “Özellikle tüketiciler nezdinde çok karıştırılan tavsiye edilen veya son tüketim tarihi gibi bilgiler hakkında marketlerde büyük puntolu bilgilendirici, sade yazıların asılması uygun olacak. Türkiye’de sorunsuz internet bağlantısı ile beraber karekod uygulamaları yardımıyla da ilgilenen tüketicilerin ürünlerle ilgili daha ayrıntılı bilgilendirmeye ulaşabilecekleri imkânların geliştirilmesi çok faydalı” diye konuştu.

Gıda okuryazarlığı konusunda tüketicilerin alması gereken eğitimleri anlatan Atasoy, gıda okuryazarlığı konusunda tüketicilere okul öncesi dönemden başlayarak verilecek eğitimin önemine dikkat çekti. Atasoy, 12 yıllık zorunlu eğitim sürecinde gıda okuryazarlığının bileşenlerinden olan sağlıklı beslenme, evde gıda güvenliğinin sağlanabilmesi, besin etiketlerini okuyabilme, gıda israfının önlenmesi ve uygulamalı temel düzey mutfak alışverişi ve gıda hazırlama becerilerinin kazandırılması gerektiğini dile getirdi. Atasoy, kendi çalışmaları hakkında da bilgiler vererek, Türkiye’de gıda okuryazarlığının seviyesini belirlemeye ve artırmaya yönelik çok paydaşlı bir projede araştırmacılık yaptığını ve Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) ve Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) tarafından da gıda okuryazarlığı ile ilgili gerçekleştirilen sivil toplum faaliyetlerine katkıda bulunmaya çalıştığını kaydetti. Begüm Atasoy, Türkiye’de gıda okuryazarlığını geliştirmek için oluşturulan eylem planını değerlendirerek, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gibi paydaşların ortak katılımıyla genişletilmesi; etkin politikalarla farklı tüketici gruplarına yönelik eşgüdüm içinde planlanması ve sürekli tekrarlanarak devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.