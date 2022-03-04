Ekovitrin Özel Dosya: "Karayolu Taşımacılığı ve Araç Takip Sistemleri"

Ekovitrin Dergisi her sayısında oludğu gibi Mart 2022 sayısında da lojistik sektörünü mercek altına aldı. Bu sayıda özellikle "Karayolu Taşımacılığı ve Araç Takip Sistemleri" konusuna geniş olarak yer verildi.

Bu sayıda neler var?

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ EĞİTİMLERDEN SORUMLU İCRA KURULU ÜYESİ MUAMMER ÜNLÜ, BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANI DOÇ. DR. EZGİ UZEL AYDINOCAK, İESU İYBF HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÜYESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLAÇTI ŞEN, GALATA TAŞIMACILIK YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VOLKAN SARICI, LIMA LOJISTIK KARAYOLU MÜDÜRÜ TANSEL AKBULUT VE DGC LOJISTIK GENEL MÜDÜRÜ ONUR GÖKÇE DOĞAÇ GİBİ SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ İLE SEKÖRDE FAALİYET SÜRDÜREN TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ LOJİSTİK FİRMALARININ EN SON FAALİYETLERİ YER ALIYOR.