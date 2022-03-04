Ekovitrin Özel Dosya: "GİRİŞİMCİ KADINLAR İŞ DÜNYASINDA YÜKSELİYOR"

TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ (KAGİDER) BAŞKANI EMİNE ERDEM:

“KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANMALI”

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, “Kadın girişimcilerin önünde finansmana, bilgiye ve networke erişim, iş hayatındaki önyargılar gibi engeller var. Bu sorunları çözmeye ise temelden başlamalıyız. Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin müfredata konulması gerek. İş yaşamında ve gündelik hayatta kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamamız gerekiyor” dedi.

Özel Röportaj: Sinan Saygı

2002 yılında 37 kadın girişimcinin kurduğu bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), bugün geldiği noktada 46 farklı sektörden 400’e yakın üyeyi bünyesinde barındırıyor. Tarımdan kozmetiğe, perakendeden e-ticarete, ulaştırma ve depolama sektöründen bilgi ve iletişime, el sanatlarından idari hizmet ve danışmanlık faaliyetlerine kadar birçok sektör ve meslek kolundaki girişimleriyle faaliyet gösteren üyelere sahip olan KAGİDER, hem kadın girişimciliğini, hem de kadın istihdamını artırmak için çalışmalar ve projeler yürütüyor. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, iş dünyasında kadın girişimcilerin ulaştığı büyüklüğü, karşılaştıkları zorlukları ve KAGİDER olarak yürüttükleri çalışmaları Ekovitrin’e anlattı.

Türkiye iş dünyasında kadın girişimcilerin ulaştığı büyüklüğe baktığımızda nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Kadın girişimcilerin sayısı sizce yeterli mi?

Bugün Türkiye’de iş dünyasının erkek egemen bir alan olduğu düşüncesinin yavaş yavaş da olsa kırıldığını görüyoruz. Ancak hâlen 10 Şubat’ta açıklanan 2021 Son Çeyrek TÜİK İşgücü İstatistikleri’ne göre, 1.329 milyon işverenin sadece 190 bini kadın. Yani kadın girişimci oranı yüzde 14 seviyesinde. Bu oran içindeki yüzde 3’ü ise salgın sürecinde aile bütçesine katkıda bulunmak isteyerek girişimcilik ekosistemine katılan kadınlar oluşturuyor. Kadın girişimcilerin küresel salgına rağmen dinamizmi ve direnci Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişme potansiyelini de ortaya koyuyor aslında. İkinci sorunuza gelecek olursam, girişimcilik ekosisteminde kadınların ulaştığı büyüklük ‘yeterli’ dememiz için ‘eşitlik’ gerek. Yani kadınların bu alanda eşit oranda var olmaları, eşit fırsatlara erişimlerinin sağlanması çok önemli. Sonra, dünya markaları arasında kadın girişimcilerimizin markalarının girmiş olması gerek. Kadın girişimcilerin erkek girişimcilere tanınan fırsatlardan yararlanması, hatta, kadın girişimciyi daha çok teşvik etmek için onlara özel hakların tanınması gerek.

“KADIN GİRİŞİMCİLER EN ÇOK TOPTAN VE PERAKENDE İLE İMALATTA”

Kadın girişimciler en çok hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor?

Türkiye’de kadın girişimciliği üzerine yapılmış ilk geniş kapsamlı araştırma KAGİDER ve TUBORG paydaşlığında gerçekleştirildi. Ipsos iş birliğiyle yaptığımız ‘Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi’ adlı bu araştırmaya katılan kadın girişimcilerin kurdukları şirketlerin faaliyet alanları incelendiğinde, önde gelen sektörlerin yüzde 24 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 20 ile imalat olduğu görüldü. Kadın girişimciler ağırlıklı olarak; bilgi ve iletişim, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmetleri, danışmanlık, koçluk, eğitim, turizm gibi hizmet sektörünün alt kollarını tercih ediyor.

“OKULLARDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ DERSLERİ MÜFREDATA KONULMALI”

Sizce kadın girişimcilerin iş dünyasında en çok karşılaştıkları zorluklar nelerdir?

Bu zorluklar sizce nasıl aşılabilir? Ataerkil kültür, hayatın her alanında olduğu gibi iş yaşamında da başlı başına bir sorun. Artık girişimcilik potansiyelinin cinsiyetten bağımsız bir kavram olduğunun farkına varmalıyız. Tarımda ve sanayide makine kullanımının artmasıyla birlikte ‘’kadın işi, erkek işi’’ gibi kavramlar da çağın çok gerisinde kaldı. Kadınlar tüm sektörlerde ve tüm meslek kollarında varlık gösteriyorlar. Kadın girişimcilerin önünde finansmana, bilgiye ve networke erişim, iş hayatındaki önyargılar gibi engeller var. Bu sorunları çözmeye ise temelden başlamalıyız. Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin müfredata konulması gerek. İş yaşamında ve gündelik hayatta kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Yani sıra kadın girişimcilere özel teşvikler verilmesi, dijitaldeki yetkinliklerini geliştirmeleri için eğitim desteği sunulmasına ihtiyaç var.

“ÜYELERİMİZİN TALEPLERİNİ BAKAN NEBATİ’YE AKTARDIK”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 50’ye yakın iş kadınıyla İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıya siz de katıldınız. Toplantıda hangi konular ele alındı? Hangi kararlara varıldı?

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati ile 50’ye yakın iş kadını ve sivil toplum temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya katılarak, üyelerimizin beklenti ve taleplerini dile getirdik. Altı saate yakın süren toplantı oldukça verimli geçti. Bu toplantıda kadın girişimcilerin ve kadın ihracatçıların istihdam yaratmaya, üretime ve yatırıma devam etmeleri için nelere ihtiyaç duyduklarını dile getirdik. Finansmana erişimin kolaylaştırılması için taleplerimizi paylaştık. Kadın girişimcilerin salgın sonrasında tekrar büyümeye geçebilmeleri için devletten neler beklediklerini de aktardık. Bu beklentilerin başında; faizsiz uzun vadeli kredi seçeneği, yüzde 30’dan daha fazla ciro kaybına uğrayan işletmelere özel destek paketleri, Kurumlar Vergisi oranı ve KDV oranlarının indirilmesi, işveren SGK payında farklı indirimler yapılmasının geldiğini belirttik. Sayın Bakan dile getirdiğimiz talepleri dikkatle dinleyerek, notlar aldı. Yakın gelecekte girişimcileri ve KOBİ’leri rahatlatmak üzere devreye alınacak yeni uygulamaların müjdesini verdi. Öne çıkan ve işverenler için son derece önemli olan konu elbette KDV’de sadeleşmeye gidileceğini açıklamasıydı. Kadın girişimcilere özel esnaf kredisi verilmesinin, ayrıca bankaların teminat konusunda değişiklikler yapmasının gündemde olduğunu vurguladı.

“BAŞARIMIN SIRRI; ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK”

İş dünyasında başarılı bir kadın yönetici olarak başarınızın sırları nelerdir? Genç girişimcilere önerileriniz neler olacak?

Benim sırrım zorluklar karşısında mücadeleyi bırakmamak, moral bozmamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak. Tüm engelleri kendimi daha fazla geliştirmek için fırsat olarak görmek. Bir de tabii varlık göstermek istediğiniz alana yoğunlaşarak yıllarınızı vermeniz. Böylece o alana hakim olmanız gerektiğine inanırım. Yıllar içinde çalışma ve liderlik anlayışım da olgunlaştı. Her zaman bilgi ve deneyimimi ekip arkadaşlarımla paylaşırım. Onlara bir şey katmaya çalışırken, onlardan öğrenmeyi de önemserim. Önemsediğim bir diğer şey ise, başka kadınlarla, yani kız kardeşlerimle birlikte dayanışmak, birbirimizden ilham ve cesaret almak.

“20 YILDIR KADIN GİRİŞİMCİLERİN YANINDAYIZ”

KAGİDER olarak kuruluş öykünüzden ve faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

KAGİDER, 2002 yılında 37 kadın girişimcinin kurduğu bir sivil toplum kuruluşu. Bugün geldiğimiz noktada kadınları bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sayısız platformda temsil eden, hem kadın girişimciliğini, hem de kadın istihdamını artırmak için çalışmalar, projeler yapan büyük bir yapıyız. 20 yıldır kadın girişimcilerin yanındayız. Eğitim desteği sunuyor, network kurmalarına aracılık ediyor, yeni fırsatlar için teşvik ediyor, yeni pazarlara erişimlerini sağlamak için faaliyetler yürütüyoruz. Böylece kadın girişimcilerin adımlarını daha sağlam atmalarını, hedeflerine doğru güvenle yürümeleri için önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyor, bunu yaparken de başka kadınlara ilham verecek kadın rol modellerin kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

KAGİDER’in kadın girişimciliğinin artırılması yönünde ne gibi çalışmaları var?

Türkiye’de kadını sadece ekonomik hayatta değil, sosyal ve siyasi alanda da güçlendirmek için çalışıyoruz. Birebir kadın girişimcilerle de, kurumlarla da sürdürdüğümüz birçok çalışmamız var. Kadın girişimcileri destekleme kamplarından ‘İşimi Kuruyorum’ eğitimlerine, farklı sektörlerde kadın girişimcilere eğitim ve yeni pazar fırsatı sunan projelerden şirketlere süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamak için yol göstericilik yaptığımız ‘Fırsat Eşitliği Modeli’ (FEM) sertifika programına, özel sektör ve yerel yönetimlerin kadın girişimciden satın alım yapmasını sağlayan projelerden kadın girişimciliğini, ihtiyaçları ve sorunları ölçtüğümüz araştırmalara kadar toplumda ve iş hayatında kalıcı bir dönüşümü başlatan faaliyetler yürütüyoruz.

“46 SEKTÖRDEN 400’E YAKIN ÜYEMİZ VAR”

KAGİDER toplam kaç üyeye sahip? Üyeleriniz hangi sektörlerde girişim sahibi?

KAGİDER’in bugün 46 farklı sektörden 400’e yakın üyesi var. Ekonomik faaliyetlere konu olan tüm sektörler üyelerimiz için bir girişimcilik potansiyeli yaratıyor. Üyelerimiz, tarımdan kozmetiğe, perakendeden e-ticarete, ulaştırma ve depolama sektöründen bilgi ve iletişime, el sanatlarından idari hizmet ve danışmanlık faaliyetlerine kadar birçok sektör ve meslek kolundaki girişimleriyle faaliyet gösteriyorlar.

“KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

KAGİDER olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?

Uzun vadede hedefimiz kadın girişimciliğini, kadın istihdamını artırmak, böylece sürdürülebilir kalkınmanın, refahın sağlanmasına destek olmak; kadın girişimciliğini güçlendirmek. Durgun geçen bir salgın döneminin ardından ekonominin yeniden canlanmaya başlamasıyla birlikte kadın girişimcilerin de bu yenilenme sürecine dahil olması için gayret göstereceğiz. Kamu kuruluşları, sektör profesyonelleri ve STK’lar gibi tüm paydaşlarla kadın girişimcileri destekleyici projelere imza atmaya devam edeceğiz