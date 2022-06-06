Türkiye Sigorta’nın Nisan Brüt Prim Üretiminde Yüzde 77 Artış

Türkiye Sigorta, 2022 yılı Nisan ayı toplam brüt prim üretiminde 7 milyar 138 milyon 784 bin 643 TL’ye ulaşarak bir önceki yıla göre prim üretiminde yüzde 77 oranında artış yakaladı. Ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla göre en yüksek artış yüzde 587 ile hukuksal koruma branşında 40 milyon 660 bin 670 TL prim üretimi ile gerçekleşti. Türkiye Sigorta, hava araçları branşında yüzde 176 büyümeyle 62 milyon 644 bin 426 TL prim üretimi ve hava araçları sorumluluk branşında ise yüzde 162 büyüme oranı yakaladı. Diğer branşlar bazında bakıldığında Türkiye Sigorta geçen yıla göre yüzde 66 artışla genel zararlar branşında 2 milyar 963 milyon 997 bin 811 TL prim üretimi elde etti. Kara araçları sorumluluk branşında yüzde 117’lik bir büyüme sağlayan şirket, 1 milyar 458 milyon 346 bin 794 TL prim üretimine erişti. Ayrıca Yangın ve doğal afetler branşında yüzde 68’lik bir artış kaydeden şirket, 1 milyar 118 milyon 322 bin 108 TL’ye ulaştı. Türkiye Sigorta, kara araçları branşında 584 milyon 266 bin 46 TL; hastalık/sağlık branşında 252 milyon 930 bin 212 TL; kaza branşında 324 milyon 349 bin 538 TL; genel sorumluluk branşında ise 151 milyon 995 bin 599 TL’ye erişti. Nakliyat branşında 43 milyon 61 bin 185 TL; su araçları branşında 96 milyon 369 bin 1 TL; kredi branşında ise 14 milyon 410 bin 706 TL prim üretimi kaydetti.