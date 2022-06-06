TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ KÜRESEL YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye’nin bağımsız savunma sanayii inşa hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmaları azim ve kararlılıkla devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bu konuda üzerine düşen tüm sorumlulukları vatana ve millete hizmet yolunda gerçekleştirmek için hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 13 bine yakın çalışanı ile daha nice başarıları gerçekleştirmek için 7-24 esasıyla devletimizin vizyonu olan “tam bağımsız savunma sanayii” hedefine kararlılıkla yürüyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: Şirketimiz havacılık ve uzay alanlarında ülkemizin geleceğine güç katmayı sürdürüyor. Ülkemizin eğitim uçağı ihtiyacına yönelik olarak geliştirmeye devam ettiğimiz HÜRKUŞ eğitim uçağımızın bu yıl içinde ilk teslimatını gerçekleştireceğiz. HÜRJET Jet Eğitim Uçağımız, Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı olması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 18 Mart 2023’te ilk uçuşunu gerçekleştireceğimiz HÜRJET için ilk prototiplerin üretim hattında üretim ve montaj faaliyetlerine devam ediyoruz.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI 2023’TE HANGARDAN ÇIKACAK

Ülkemizin beka projesi olmasının yanında ülkemizi aynı zamanda havacılık alanında devler ligine taşıyacak olan Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde parça üretimlerimiz aralıksız devam ediyor. İnşallah bu yıl içinde parça üretimlerini tamamlayıp montaj aşamasına geçeceğiz. MMU 18 Mart 2023’te motor çalıştırıp hangardan çıkacak, bu hedefi de gerçekleştireceğiz. Test ve değerlendirme faaliyetlerinin verilerinin ülkemizde kalması amacıyla bölge coğrafyasının en büyük tesislerini ülkemize kazandırmaya da devam ediyoruz. Avrupa’nın ikinci büyük, Türkiye’nin en büyük Rüzgâr Tüneli Test Tesisi, Kuş Çarpma Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Yıldırım Test Tesisi bunlardan bazıları diyebiliriz. Böylece yerli ve milli 5’inci nesil savaş uçağımızın test verileri de ülkemizde kalmış olacak.

HELİKOPTER PROJELERİ TAM YOL

Dünya genelinde birden fazla helikopter projesini aynı anda geliştirebilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Şuanda şirketimiz dünyanın bu alandaki en önemli oyuncularından biri konumunda. T129 ATAK Helikopterimiz Silahlı Kuvvetlerimizin ve İçişleri Bakanlığımızın emrinde önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda teslimatlarımıza da devam ediyoruz. İlk ihracatımızı Filipinler Hava Kuvvetleri’ne gerçekleştirdik. Savunma Sanayii Başkanlığımız ile yürüttüğümüz Ağır Sınıf Taarruz Helikopterimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Ülkemizin savunma sanayii alanında vizyon projelerinden biri olarak yerini alacak. Türkiye’nin ilk Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY’in test ve sertifikasyon çalışmaları devam ediyor. Bu yıl 3 adet T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopterimizin teslimatını Jandarma Genel Komutanlığı’na gerçekleştireceğiz. Yurtdışından da önemli talepler geliyor, kesinleşince bunları da kamuoyuna paylaşmış olacağız. İnsansız Hava Aracı alanında geliştirdiğimiz ANKA Orta Sınıf Uzun Havada Kalış (MALE) Sınıfı İHA projemiz 30 saat havada kalış rekoru ile bugün başta silahlı kuvvetlerimiz emrinde olmak üzere envanterdeki görevlerine devam ediyor. 30 bin feet irtifada 350kg faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan ANKA’mız tüm hava keşifleri, hedef tespit / tanımlama ve istihbarat misyonlarında gece gündüz koşullarında görev yapabilme kapasitesine de sahip. AKSUNGUR İHA projemiz ise ANKA İHA platformumuzdan edindiğimiz tecrübeler neticesinde 18 ay gibi kısa bir sürede tasarım ve üretim çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz ve kendi kategorisinde dünyanın önde gelen İHA projeleri arasında yer alan bir İnsansız Hava Aracı’dır. Şuan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde görev yapıyor. Özellikle yaşanan afetlerde keşif, gözetleme ve tespit faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirdi.

GÖKTÜRK’ÜN GELİŞMESİ DEVAM EDİYOR

Uzay alanında GÖKTÜRK uydularını geliştirmeye devam ediyoruz. GÖKTÜRK 1 ve GÖKTÜRK 2 şuan gökyüzündeki milli gözümüz olmaya devam ederken GÖKTÜRK 3 ve GÖKTÜRK Y isimli uydu geliştirme projelerine devam ediyoruz. Diğer taraftan dünyada az sayıda ülkede yer alan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde Türkiye’nin en büyük uydu projelerinin entegrasyonu ve tamamen uzay şartları gözetilerek yapılan testlerini tamamlamaya devam ediyoruz. Yeni Nesil Haberleşme Uydusu olarak da nitelendirilen SMALL GEO kategorisinde geliştirdiğimiz uydumuzun ihracatı için çalışmalarımız devam ediyor. Milli Uzay Programı’na azami katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bizim farkımız ise hem uçak, hem helikopter, hem İHA hem de Uzay alanında özgün projeler geliştirirken, diğer taraftan dünyanın en büyük şirketleri için hava yapısalları alanında birçok ödüle layık görülen mükemmeliyet odaklı çalışmalarımız devam ediyor. Yarım asırlık tecrübemizle hava yapısalları alanında tasarım, üretim ve teslimat çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

AR-GE YATIRIMLARI Teknolojinin Ar-Ge’sine yönelik gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini eklediğimiz ulusal Ar-Ge çalışmalarımızın yanında, uluslararası Ar-Ge faaliyetleri ile de küresel havacılık ekosistemine güç katmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında ürün geliştirme, araştırma ve teknoloji geliştirme projeleri olmak üzere 104 Ar-Ge projesi gerçekleştirdik. Yıllık ciromuzun %35,50’sini Ar-Ge yatırımlarına tahsis ederek ülkemizin ihtiyaç duyduğu havacılık ve uzay alanındaki kritik teknolojilerin ArGe çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Tüm bu faaliyetlerimizle küresel ilk 100 oyuncu arasında her geçen yıl üst sıralara doğru emin adımlarla yükselmeye devam ediyor, 13 bine yakın çalışma arkadaşımızla dünya havacılık ekosistemine katkı sunmayı sürdürüyoruz.