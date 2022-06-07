Türk balıkları ‘gardaş’ sofrasında: Bakü’de balık-ekmek şenliği

20-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 15. Caspian Uluslararası Tarım Fuarı açılışı Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ve Tarım Bakanı İnam Kerimov’un katılımıyla kardeş ülke Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de gerçekleştirildi. Açılışta ülkemizin sularında üretilip tüm dünyaya ihraç edilen balıklarımız “Türk Balığı Gardaş Sofrasında” sloganıyla Azerbaycanlı kardeşlerimize ikram edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, balıkçılık ve su ürünleri işbirliğini güçlendirmek ve Türk balıklarının tanıtımı amacıyla, 18-20 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan’ın Bakü şehrinde; Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği iş birliğinde balık-ekmek şenliği gerçekleştiriliyor. Bakü Expo Center’daki etkinliğe Azerbaycan vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 15. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı “Caspian Agro” sırasında düzenlenen Balık-Ekmek Şenliği’ne Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev katıldı. Tarım ve Orman Bakanı olduktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan’a gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi katılımcılara balık-ekmek dağıttı.

FUAR ALANINDA 10 BİN BİŞİYE İKRAM EDİLDİ

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkanı Faruk Coşkun, ülkemizde yetiştirilen ve 100’ün üzerinde ülkeye ihraç edilen Türk somonu, çipura, levrek ve alabalığın yetiştiricilik faaliyetinde bulunan firmalarımızın destekleri ve birliğin organizasyonu ile Azerbaycan’a gönderildiğini, fuar alanında bulunan 10 bin kişiye pişirilerek ikram edildiğini bildirdi.

Kardeş ülkede gıda denetimlerinden geçen balıkların tüketilmesinde sakınca olmadığına dair raporlar ile birlikte dağıtımın gerçekleştiğini belirten Başkan Coşkun, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı’na şehit ailelerine dağıtılmak üzere ayrıca balık teslim edildiğini de bildirdi.

Bakan Kirişçi: “Vermiş olduğumuz önemin meyvelerini de çok şükür aldık”

Türkiye’nin su ürünleri sektörüne son 20 yılda çok büyük önem verdiğini ve yatırımlar yaptığını vurgulayan Bakan Kirişci, “Bu vermiş olduğumuz önemin meyvelerini de çok şükür aldık. Hem üretimimizi artırdık, hem de ihracatımızı artırdık. Türkiye şu anda 1 milyar 400 milyon dolar gibi sadece su ürünleri alanında ihracat yapan önemli bir ülke haline geldi. Biz de kardeşlerimizden esirgemeyelim, onlara da bu su ürünlerimizden tattıralım istedik. 15. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı çok güzel hazırlanılmış bir fuar, 450 katılımcının 54 tanesinin Türk firması olması ayrıca mutluluk verici” diye konuştu.

Hedef 2 milyar dolar ihracat

Türkiye’nin su ürünleri ihracatının yüzde 70’inin Ege Bölgesi’nden yapıldığı bilgisini paylaşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da Balık-Ekmek şenliği düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını, Türk su ürünleri sektörü olarak 2023 yılı için belirledikleri 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihraç pazarlarını çeşitlendirmek istediklerini dile getirdi.

Bakü’de 15. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı “Caspian Agro” sırasında düzenlenen Balık-Ekmek Şenliği’ne Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği adına ESÜHMİB Yönetim Kurulu üyeleri Ufuk Atakan Demir ve Mehmet Şahin Çakan katıldı.