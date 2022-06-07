Otokar Busworld’de Elektrikli Ürün Ailesini Sergiledi

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ürün ailesine kattığı yeni araçlarıyla Busworld Turkey 2022’de yerini aldı. Fuara 5 aracıyla katılan Otokar, ürün gamını 6 metrelik Otokar CENTRO otobüsleriyle genişletti. Dizel ve elektrikli versiyonları olan Otokar CENTRO farklı yerleşim seçenekleriyle hatlı minibüs taşımacılığı ve belediye/halk otobüsü taşımacılığına hitap ediyor. Dizel ailede Otokar’ın yeni tasarım çizgisi korunurken, ailenin elektrikli versiyonunda Otokar’ın 1970’li yıllarda efsane haline gelmiş olan yuvarlak farlı modelinin tasarımı uygulandı. Otokar, mühendislik ve Ar-Ge ekiplerinin geliştirdiği CENTRO serisiyle otobüs ailesini 6 metreden 21 metreye kadar geliştirerek sektörün en geniş ürün gamına ulaştı.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül

“ÇAĞDAŞ ŞEHİRLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK”

Otokar CENTRO’nun 6,6 metre uzunluğundaki versiyonu özel halk otobüs işletmeleri ve belediyeler için ayakta yolcu taşımacılığına uygun olarak geliştirildi. 1960’lı yıllardan itibaren minibüsleriyle herkesin hayatında önemli bir yer edinen Otokar, CENTRO araçlarını minibüs pazarına 6 ve 6,6 metre uzunluğunda iki alternatifli olarak sundu. Otokar’ın yeni araç modeli yatırımına hız kesmeden devam ettiğini belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül, Otokar’ın hatlı taşımacılık araçlarının Türkiye şehir içi toplu taşımacılık alanında bir efsane olduğunu vurgulayarak, “Sektörde, tabiri yerindeyse dört gözle beklenen segmentte CENTRO’yu geliştirdik. 60 yıla yakın deneyimimiz ile geliştirdiğimiz yeni aracımız teknolojik özellikleri, çevreci motoru seçenekleri, sunduğu konfor ile toplu ulaşımda çağdaş şehirlerin vazgeçilmezi olacak. Avrupa Birliği normlarına uygun olarak tasarlayıp geliştirdiğimiz Otokar CENTRO, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de önümüzde günlerden itibaren satışta olacak” açıklamasını yaptı. Hatlı minibüs pazarına geri döndükleri için büyük heyecan duyduklarını söyleyen Akgül, “Otokar CENTRO düşük işletme giderleri, geniş iç hacmi ve performansıyla hatlı toplu taşımacılıkta standartları yeniden belirleyecek” dedi.