Küresel ev dekorasyon pazarı 900 milyar doları zorlayacak

Pandemiyle birlikte evde geçirilen zamanın artmasıyla yükselişe geçen dekorasyon sektörü, yaz aylarının gelmesiyle ivme kazanıyor. ResearchAndMarkets’ın konuya dair yayımladığı verilere göre, 2021’de değeri 682 milyar dolar olan küresel ev dekorasyon pazarının 2022’de 900 milyarı zorlaması bekleniyor. Pazarda kaydedilen yükseliş, pek çok sektör gibi yapı ürünlerinde de büyümeyi tetikliyor. Ev dekorasyonunda banyo ve mutfak başta olmak üzere, tüm iç ve dış mekanlarda kullanılabilen seramiklere talep yükselirken, yerli seramik markaları da pastadaki payını artırmak üzere çalışmalarını hızlandırıyor.

Yeni satış noktaları aracılığıyla Türkiye’deki dağıtım ağlarını genişlettiklerini aktaran Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar, konuya dair şu değerlendirmede bulundu: “Önceki yıllarda dönemsel bir seyir gösteren ev dekorasyon pazarı artık yılın tamamına yayılıyor. Artan talebi karşılamak üzere, seramik sağlık gereçleri üretim kapasitemizi 2 katına çıkarmayı planlıyoruz. Bir yandan da satış ağımızı büyütüyoruz. Son olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli illerinden Erzurum’da Şahika Group, Erzincan’daysa Yiğit Yapı ile yeni bayilerimizi açtık. Halihazırda 230 olan bayi sayımızı daha da yükseltecek ve 81 ilimize ulaşacağız.”

Tüketiciler ürünlere en uygun lokasyonlardan ulaşabilecek

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle Türkiye’deki bayilerini herkesin ulaşabileceği lokasyonlarda faaliyete geçirmeye başladıklarını aktaran Süreyya Çağlar, “Seramik, ülkemizin en hızlı büyüyen endüstrileri arasında yer alıyor. Seramik sağlık gereçleri, yer ve duvar karoları, granit, dış cephe kaplaması ve yapı kimyasalları ürünlerimizi sunduğumuz bayilerimizin sayısını artırarak büyüyen pastadaki payımızı artırmak istiyoruz. Şu anda ülkemizin 76 şehrindeki 230 ana bayi ve 1.000 civarında tali bayimizle hizmet veriyoruz. Yakın zamanda Erzurum ve Erzincan’da açılan bayilerimizin yanı sıra, önümüzdeki dönem için İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Mersin, Kayseri, Samsun gibi büyük illerimizi önceliklendiriyoruz” dedi.

Banyo mobilyası satış noktalarını artıracak

Banyoların ev dekorasyonundaki öneminin arttığına dikkat çeken Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar , “Banyolar, yoğun bir günün ardından yorgunlukların atıldığı alanların başında geliyor. Kullanıcılar, kendi kendine kaldığı bu özel mekanda hijyen, dayanıklılık, estetik gibi unsurları özgün tasarımlarda arıyor, banyosunun tarzını yansıtmasını istiyor. Seramiksan olarak, banyolarını yeniden dekore etmek isteyen müşterilerimize, seramik ürünlerimizle uyumlu bir şekilde kombinlenebilen VOQ banyo mobilyalarını öneriyoruz. Bir yandan satış ağımızı büyütürken, bir yandan da tüm Seramiksan bayilerini banyo mobilyası satış noktasına dönüştürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.